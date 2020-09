Transfer Talk. Zoet verlaat PSV voor Italiaanse promovendus Spezia - Beerschot haalt jonge Malinees - Aston Villa breekt transferrecord Redactie

09 september 2020

Zoet ruilt PSV in voor Spezia

Doelman Jeroen Zoet zet zijn loopbaan voort bij Spezia Calcio, dat komend seizoen promoveert naar de Serie A. De 29-jarige Nederlander, elfvoudig Nederlands international, stond tot dusver zijn hele profloopbaan onder contract bij PSV. Daar kwam hij in totaal tot 260 officiële duels, maar hij viel het voorbije jaar uit de gratie.

Vorig seizoen moest hij zijn basisplaats afstaan aan de Duitser Lars Unnerstall. Zoet stapte in januari op huurbasis over naar FC Utrecht om in beeld te blijven bij Oranje. Dit seizoen begon hij weer in de A-selectie van PSV, maar door de komst van de Zwitserse international Yvon Mvogo, die voor twee jaar is gehuurd van de Duitse club RB Leipzig, dreigde opnieuw een reserverol voor hem.

Zoet won drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal. “PSV is en blijft een prachtig deel van mijn leven”, gaf Zoet te kennen. “Ik ben hier volwassen geworden, heb prijzen gewonnen en het is nu tijd om de volgende stap te zetten. Ik ga PSV in alle opzichten missen, maar ik kijk er tegelijkertijd naar uit om in een ander land mijn grenzen te verleggen.”

14 years, 260 matches and 5 trophies.

Bedankt voor al het moois, @JRZoet ❤🤍#OnsJeroen PSV(@ PSV)

Beerschot plukt jonge Malinees weg in Noorwegen

Met Ismaila Coulibaly heeft Beerschot er een extra middenvelder bij. De 19-jarige Malinees wordt voor drie jaar ter beschikking gesteld door Beerschots Engelse zusterclub Sheffield United. Sheffield nam Coulibaly zopas over van het Noorse Sarpsborg, waar hij al op jonge leeftijd uitgroeide tot een basispion. Omdat Coulibaly in Engeland niet meteen in aanmerking komt voor een werkvergunning en Beerschot nog op zoek was naar wat versterking in de middenstrook was een uitleenbeurt een logische optie. (KDC)

Top talent Ismaila Coulibaly (19) is ours.



3 years

Mali

Sarpsborg 08 #NEWTRANSFER #TOGETHERWEBUILDHISTORY #JPL #ELITESERIEN K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva)

Atalanta vindt vervanger voor Timothy Castagne

Atalanta Bergamo, vorig maand nog kwartfinalist in de Champions League, heeft zich versterkt met rechtervleugelverdediger Cristiano Piccini. De Italiaan wordt voor één jaar gehuurd van Valencia, met een optie tot aankoop. Die zou zo’n drie miljoen euro bedragen volgens diverse Italiaanse media. Piccini moet bij de Bergamasken de opvolger worden van Timothy Castagne. De Rode Duivel ondertekende vorige week een contract voor vijf seizoenen bij Premier League-club Leicester City, die ook al Youri Tielemans en Dennis Praet in haar gelederen heeft.

Piccini, die deze maand 28 wordt, lag een hele tijd in de lappenmand met blessures. De verdediger is bij zijn nieuwe club desondanks door de medische keuring gekomen.

De drievoudig Italiaans international kwam vorig seizoen slechts tot twee duels bij Valencia. Hij speelt sinds juli 2018 voor ‘Los Che’. Voordien maakte hij het mooie weer bij achtereenvolgens Fiorentina, Carrarese, Spezia, Livorno, Real Betis en Sporting Lissabon.

Aston Villa breekt transferrecord voor Ollie Watkins

Aston Villa, de Premier League-club van Björn Engels, heeft woensdag Brentford-aanvaller Ollie Watkins voor vijf seizoenen vastgelegd voor een recordbedrag van dertig miljoen euro. De 24-jarige Watkins was in de Championship vorig seizoen gedeeld topscorer, samen met Aleksandar Mitrovic (Fulham, ex-Anderlecht), met 25 treffers.

Hij moet in de aanval van de Villans de concurrentie aangaan met Ally Samatta (ex-Genk) en Wesley Moraes (ex-Club Brugge). De voormalige Bruggeling was tot dusver de duurste inkomende transfer van Villa. Hij werd vorige zomer voor 25 miljoen euro overgenomen van Club Brugge.

Watkins is voor Aston Villa de tweede zomertransfer na het aantrekken van verdediger Matty Cash van Nottingham Forest.

Ollie Watkins: Announced.



Say hello to our new striker! #WatkinsAnnounced Aston Villa(@ AVFCOfficial)