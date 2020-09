Transfer Talk. Wolves plukken Semedo weg bij Barcelona - Biebauw vindt onderdak bij Beerschot Redactie

23 september 2020

12u01

Biebauw vindt onderdak bij Beerschot

Beerschot heeft de transfervrije Wouter Biebauw (36) aangetrokken. De doelman, die na het faillissement van Roeselare zonder club zat, tekende een contract voor twee jaar bij de Ratten.

Biebauw heeft ervaring te koop. Sinds hij in 2006 voor het eerst tussen de palen stond bij toenmalig eersteklasser Roeselare, speelde hij 10 jaar en meer dan 150 wedstrijden op het hoogste niveau. De West-Vlaming toonde ook z’n kunnen bij KV Mechelen en Oostende. In 2016 keerde Biebauw terug naar zijn Roeselare waar hij tot de laatste minuut van het vorige seizoen eerste doelman en kapitein was. Na het faillissement van Roeselare werd het contract van Biebauw ontbonden. “Ik hoop dat het goedkomt met Roeselare, maar ik focus me nu op Beerschot. Dat ik bij zo’n club twee jaar getekend heb, is mooi. Dit is sportief opnieuw een grote stap voorwaarts en ik bezie dit nog steeds als een uitdaging.”

10de Portugese ploegmaat voor Dendoncker: Wolves plukken Semedo weg bij Barcelona

De Wolverhampton Wanderers hebben de overgang van rechtsachter Nelson Semedo van FC Barcelona geofficialiseerd. De 26-jarige Portugees ondertekende op Molineux een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog twee extra seizoenen. Barcelona zou zo'n dertig miljoen euro vangen voor Semedo.

De veertienvoudige Portugese international streek in de zomer van 2017 in Camp Nou neer. Hij kwam er in drie seizoenen tot 124 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde, en veroverde twee landstitels en één Copa del Rey. Semedo was meestal basisspeler bij de Catalanen, maar voor nieuwe coach Ronald Koeman hoefde hij niet per se te blijven. Voor zijn periode bij Barcelona was hij doorgebroken bij Benfica.

Bij Wolverhampton, het team van Rode Duivel Leander Dendoncker, vult Semedo de Portugese armada aan. De Portugese coach Nuno Espirito Santo kan er al rekenen op zijn landgenoten Rui Patrício, Roderick Miranda, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Daniel Podence, Pedro Neto en Fábio Silva. Een andere Portugees, Diogo Jota, verhuisde onlangs naar Liverpool.

PSV legt Duitse doelman Müller vast

PSV heeft de Duitse doelman Vincent Müller vastgelegd. De 20-jarige keeper komt over van Würzburger Kickers, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland.

“Vincent is een talentvolle jonge keeper die we de ruimte gaan geven om zich te ontwikkelen”, legde technisch manager John de Jong uit. “Met Mvogo en Unnerstall hebben we twee goede ervaren keepers. Müller en Maxime Delanghe (een Belg, red.) zijn jongens voor de toekomst. Met maatwerk, afhankelijk van het programma van de A-selectie en Jong PSV, zullen we hen stap voor stap begeleiden.”

Müller doorliep de jeugdopleiding van FC Keulen en stapte in de zomer van 2019 over naar Würzburger Kickers, waarmee hij afgelopen seizoen naar de tweede Bundesliga promoveerde.

PSV heeft afgelopen zomer rigoureuze veranderingen doorgevoerd in haar keepersbestand. Jeroen Zoet, Robbin Ruiter en Hidde Jurjus vertrokken uit Eindhoven. Yvon Mvogo is momenteel de eerste keeper. De Zwitserse doelman, die van RB Leipzig werd gehuurd, ging in zowel de eerste als tweede competitiewedstrijd van PSV in de fout.

