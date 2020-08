Transfer Talk. Willian kondigt afscheid aan bij Chelsea - Ngoy, jeugdproduct van Club en Anderlecht, tekent bij Eupen De voetbalredactie

09 augustus 2020

17u00 2

Willian verlaat Chelsea na zeven jaar

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft de Braziliaan Willian (32) ook officieel zijn afscheid bij Chelsea aangekondigd op sociale media. De flankaanvaller was afgelopen seizoen eerder invaller en kiest daarom voor een nieuw avontuur. Willian speelde sinds 2013 voor Chelsea, nadat hij voor 35 miljoen euro werd weggekocht bij het Russische Anzhi Makhachkala, waar hij met Mbark Boussoufa speelde. Met Chelsea won Willian twee keer aan de zijde van Eden Hazard de Premier League, de FA Cup in 2018 en vorig jaar de Europa League.

In een open brief bedankt hij de Chelsea-supporters voor de jarenlange steun: “Het waren zeven wonderlijke jaren, ik wist meteen dat Chelsea de juiste bestemming was voor mij. Ik heb hier veel mooie momenten met trofeeën beleefd en mezelf als speler en als mens ontwikkeld. Ik verlaat deze club met trots en opgeheven hoofd.”

Wat de nieuwe bestemming van Willian wordt, is nog niet geweten. Er zijn wel geruchten dat hij onderhandelt met stadsrivaal Arsenal. Dat zou alleszins een gevoelige overstap zijn, die Willians landgenoot David Luiz vorige zomer ook maakte.

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d Willian(@ willianborges88) link

Ngoy keert terug naar België

Julien Ngoy zal zijn carrière verderzetten bij KAS Eupen. De club kondigde aan dat het de 22-jarige aanvaller voor twee seizoenen heeft aangetrokken.

Ngoy maakt de overstap van Stoke City, een tweedeklasser uit Engeland. Hij verbleef er sinds 2013 nadat hij Club Brugge had verlaten. De ex-jeugdinternational werd opgeleid bij RWDM, Anderlecht en blauw-zwart.

De Belg kwam zes keer uit voor de 'Potters' in de Premier League en werd uitgeleend aan Walsall (2018) en aan Grashoppers Zurich in het seizoen 2018-2019. Hij werd voorgesteld door Eupen als een "aanvallende polyvalente speler die zowel centraal voorin als op de flanken kan uitgespeeld worden". Morgen begint Eupen aan het nieuwe seizoen met een verplaatsing naar het pas gepromoveerde OH Leuven.

Welcome home @JulienNgoy28! 🐼 pic.twitter.com/TjtkenCCC0 KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Lille neemt Angel Gomes over van Manchester United

De Franse eersteklasser Lille, dat in poleposition ligt om Jonathan David weg te plukken bij AA Gent, neemt de negentienjarige Engels-Portugese aanvallende middenvelder Angel Gomes transfervrij over van de beloften van Manchester United, zo maakte de club zondag bekend.

Angel Gomes ondertekende er een contract tot medio 2025 en werd meteen tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Portugese Boavista.

Het neefje van Nani doorliep in Manchester de jeugdreeksen, maar had er geen toekomst meer en moest vertrekken. In totaal kwam de Engelse jeugdinternational acht keer in actie voor de Mancunians.