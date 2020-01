Transfer Talk. Willem II haalt Belgisch goudhaantje definitief aan boord - AS Roma onderhandelt over Januzaj Redactie

24 januari 2020

16u13 2

Mike Trésor Ndayishimiye definitief naar Willem II

Willem II heeft de optie om Mike Trésor Ndayishimiye definitief van N.E.C. Nijmegen over te nemen gelicht. Onze landgenoot tekende een contract tot de zomer van 2023.

“Ndayishimiye werd begin september op de slotdag van de transferperiode op huurbasis van N.E.C. overgenomen”, klinkt het op de website. “Bij die huurdeal bedong Willem II een optie tot koop. Met acht goals en zes assists drukte Ndayishimiye tot op heden zijn stempel op het spel en de resultaten van de Tricolores.”

“Mijn eerste halfjaar bij Willem II is me heel goed bevallen”, aldus Trésor. “De resultaten en mijn ontwikkeling zijn beter dan verwacht, ik voel het vertrouwen van de club en voel me hier zeer thuis.”

Straks een Romein? AS Roma onderhandelt over Adnan Januzaj

AS Roma drukt door voor Adnan Januzaj. De Italiaanse club hoopt een huur met optie tot aankoop snel af te ronden. Gesprekken met Real Sociedad zijn opgestart, maar een vergelijk is nog niet gevonden.

Januzaj wil naar Italië. In afwachting van een transfer ontbrak hij de voorbije dagen in de selectie bij Sociedad. Nu hij niet langer onbetwist titularis is en er een EK aankomt, zoeken zijn managers naar een oplossing. Bij Roma hebben ze daar wel oren naar. Nu creatieveling Nicoló Zaniolo door een kruisbandblessure lang onbeschikbaar is, willen ze er een speler met een flits bij.

De voorbije dagen legde Roma meerdere lijntjes uit, maar Januzaj is de priorititeit. Vanuit Liverpool kwam er alvast goed nieuws voor Januzaj. De club liet verstaan dat ze een huurvoorstel van AS Roma voor Xherdan Shaqiri naast zich heeft neergelegd. De Zwitser is niet te huur.

De makelaar van Januzaj heeft ook contact met AC Milan. Alles hangt er af van een eventueel vertrek van Suso. (KTH)

Sanneh op weg naar Oostende, dat ook nog extra spits zoekt

De transferperiode loopt stilaan op zijn eind. En dus is het de hoogste tijd voor KV Oostende om zich te roeren, wil de kustploeg zich alsnog versterken met het oog op de degradatiestrijd. In dat opzicht aast Oostende op Bubacarr Sanneh, de verdediger die in de zomer van 2018 door Anderlecht bij het Deense Midtjylland voor 8 miljoen euro werd opgehaald. Sanneh begon als basisspeler aan het voorbije seizoen, maar raakte al snel op een zijspoor. Begin dit jaar bleek hij overbodig, Anderlecht verhuurde de Gambiaan aan het Turkse Göztepe. Geen succesvolle uitleenbeurt, want Sanneh kwam mede door blessureleed niet verder dan vijf duels voor de Turkse club. Op zijn eigen verzoek zoekt Anderlecht naar een oplossing in onze competitie, die het nu bij Oostende lijkt gevonden te hebben. Als alles volgens plan verloopt, verhuist Sanneh eerstdaags naar de Versluys Arena op huurbasis.

Naast een verdediger wil Oostende ook nog een extra spits inlijven. Akpala kampt met fysieke ongemakken na een lange inactiviteit, terwijl Sylla en Guri niet brengen wat van hen verlangd wordt. Een productieve spits is geen overbodige luxe. Terwijl Guy Ghysel werk maakt van twee inkomende versterkingen zoekt KVO ook een oplossing voor een handvol overbodige spelers. Sane werd naar de B-kern gestuurd en mag vertrekken. Hetzelfde geldt voor Banda en Rajsel, terwijl ook Ozkan nog steeds in Oostende rondloopt.

Real Madrid stalt Jesus Vallejo bij Granada

Real Madrid leent verdediger Jesus Vallejo tot het einde van het seizoen uit aan Granada. De 23-jarige Spanjaard speelde de voorbije maanden op huurbasis voor Wolverhampton, de club van Leander Dendoncker. Daar kwam hij slechts zeven keer in actie.

De centrale verdediger is een jeugdproduct van Real Zaragoza. Hij stapte in 2015 op achttienjarige leeftijd over naar Real Madrid. De Koninklijke deed hem de voorbije jaren ervaring opdoen bij zijn opleidingsploeg Zaragoza (2015-2016), Eintracht Frankfurt (2016-2017) en Wolverhampton (2019-2020).

Vorige zomer werd Vallejo als aanvoerder met de Spaanse U21 Europees kampioen. De ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois heeft in Madrid nog een contract tot 2025.

#BienvenidoVallejo |



📰 @JesusVallejo se incorpora al #Granada.



📝 Llega como cedido hasta junio de 2020.



📅 Será presentado el próximo lunes.



🏋🏽‍♂️ Entrena esta mañana en Barcelona con sus compañeros.#EternaLucha Granada C.F. ❤️⚪️(@ GranadaCdeF) link

Brighton & Hove Albion legt Aaron Mooy vast

De Australische middenvelder Aaron Mooy (29) heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor 3,5 seizoenen bij Brighton & Hove Albion. Hij speelde al op huurbasis voor de club van Leandro Trossard. “Hij is een heel belangrijke speler voor ons”, zegt coach Graham Potter. “We wisten wat hij kon toevoegen en heeft zichzelf bewezen als een uitstekende prof, zowel op als naast het veld.” Mooy komt definitief over van Huddersfield. In zeventien Premier Leaguewedstrijden maakte hij dit seizoen twee doelpunten en leverde een assist. De Australiër telt 42 caps achter zijn naam (zes goals).

Serrano (Cercle) uitgeleend aan Béziers

Julien Serrano, de linksachter die door AS Monaco bij Cercle Brugge werd ter beschikking gesteld, zal tot het einde van dit seizoen op uitleenbasis voor de Franse derdeklasser AS Béziers uitkomen. (LUVM)

Union ontbindt contract van Abdelrafik Gérard

De Franse middenvelder Abdelrafik Gérard maakt geen deel meer uit van Union. Zijn contract werd vrijdag in onderling overleg stopgezet, zo laat de club uit 1B weten. De 26-jarige Rafik speelde sinds de zomer van 2018 voor Union. Vorig seizoen was hij in negentien wedstrijden goed voor twee goals en drie assists. Dit seizoen bleef zijn aandeel beperkt tot negen optredens, vaak invalbeurten.