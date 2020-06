Transfer Talk. Westerlo strikt Pietro Perdichizzi - Eupen haalt doelman van Lokeren Voetbalredactie

10 juni 2020

16u27 0

Westerlo haalt Perdichizzi weg bij Union

Westerlo versterkt zijn selectie met de 27-jarige Pietro Perdichizzi. De linksvoetige centrale verdediger ondertekende bij de Kemphanen een contract voor vier seizoenen. Perdichizzi komt over van reeksgenoot Union, waar hij sinds 2016 aan de slag was. Afgelopen seizoen speelde hij 23 wedstrijden voor de Brusselse 1B-club en maakte daarin twee goals. De Belgische verdediger met Italiaanse roots, die rugnummer drie zal dragen in het Kuipje, heeft ook een verleden bij Charleroi, Club Brugge, Zulte Waregem, Roeselare en Antwerp.

👉 KVCW kleurt verder Belgisch.

✅ Nadat er een akkoord werd gevonden tussen Royale Union Sint-Gillis, KVC Westerlo en de speler zelf, heeft zonet de 27-jarige Pietro Perdichizzi een contract voor 4 seizoenen ondertekend bij onze Kemphanen.

Nieuwe doelman voor Eupen

Eupen heeft zich verzekerd van de diensten van de 28-jarige doelman Théo Defourny. De Frans-Belgische goalie (1m94) ondertekende in de Oostkantons een overeenkomst tot juni 2022. Defourny komt over van het failliet gegane Lokeren. Defourny kreeg zijn jeugdopleiding in Frankrijk bij Olympique Lyon, maar kwam nadien in ons land uit voor achtereenvolgens Antwerp, Virton, Moeskroen, Tubeke en Lokeren. Hij werd in het seizoen 2018-2019, als doelman van Tubeke, verkozen tot beste doelman van de Proximus League.