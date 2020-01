Transfer Talk. West Ham ontkent interesse in Fellaini - Dossier-Gaich on hold - voorlopig geen bod van 30 miljoen voor Dennis De voetbalredactie

10 januari 2020

08u50 2

West Ham ontkent interesse voor Fellaini

Er leek een reunie tussen David Moyes en Marouane Fellaini aan te komen. Tenminste, als we Sky Sports mochten geloven. Het Britse sportmedium berichtte immers dat West Ham de middenvelder terug naar Europa wou halen. De Engelse club zelf liet intussen verstaan dat een overgang niet aan de orde is: Fellaini is simpelweg te duur.

West Ham is in elk geval op zoek naar een breker op het middenveld. De Engelsen lonken immers naar Sander Berge van Racing Genk. Fellaini leek ook even een optie, maar daar is dus niets van aan. Door een nieuwe wetgeving in het Chinese voetbal wordt er een loonplafond ingevoerd voor spelers van buitenlandse afkomst en dat zorgde uiteraard voor extra speculatie.

Het nettoloon van 12 miljoen euro van Fellaini bij Shandong Luneng zou door de nieuwe wet gereduceerd worden tot 3 miljoen euro. De (voormalig?) Rode Duivel moet daardoor maar liefst 75% van zijn loon inleveren bij een nieuw contract. Voorlopig heeft hij nog een verbintenis voor twee jaar in China en is een terugkeer dus (nog) niet aan de orde.

Dossier Gaich on hold, geen 30 miljoen voor Dennis

Vincent Mannaert is in Qatar. De CEO van Club voerde de voorbije dagen intense gesprekken met de voorzitter van San Lorenzo, in de hoop hun Argentijnse spits Adolfo Gaich (20) te strikken, maar het water is voorlopig te diep. San Lorenzo houdt vast aan de clausule, die alles inbegrepen 15 miljoen euro zou kosten. De onderhandelingen zitten daarom vast. Het dossier staat ‘on hold’, wat niet wil zeggen dat Club de hoop heeft opgegeven om Gaich naar België te halen.

Feit is bovendien dat blauw-zwart niet wanhopig op zoek is naar aanvallende versterking. Het staat riant aan de leiding in de competitie, zit in de halve finales van de beker en mag zich straks meten met het grote Man United. Nog dit: van concrete interesse, laat staan van een aankomend bod van 30 miljoen euro, van Newcastle United voor Emmanuel Dennis weten ze bij Club (voorlopig) niets. (NP)

Getouwtrek om Louis Verstraete

Zoals eerder gemeld, heeft AA Gent een akkoord met Charleroi over een definitieve transfer van Louis Verstraete. De 20-jarige middenvelder is er voorlopig evenwel niet persoonlijk uit met de Carolo’s. Hij zou zelf de voorkeur geven aan Waasland-Beveren, dat hem vorig seizoen al huurde. De Waaslanders vroegen eerst om Verstraete opnieuw te huren, maar Gent wil enkel horen van een definitieve transfer. De voorbije dagen bracht Waasland-Beveren een bod uit, maar het wil de transfersom pas betalen in de zomer. Daar wil AA Gent uiteraard niet van weten. (RN)

Mechelen ontbindt contract Savic

KV Mechelen heeft het contract van Milan Savic (19) ontbonden. De Bosnische flankaanvaller had nog een overeenkomst tot juni 2021 Achter de Kazerne, maar die werd nu stopgezet. Savic werd in 2018 naar Mechelen gehaald - via Dejan Veljkovic overigens - als een groot talent van Rode Ster Belgrado. Maar hij kon de verwachtingen nooit inlossen. Savic speelde geen enkele match voor Malinwa en maakte quasi nooit deel uit van de A-kern. Ook voor Mamadou Bagayoko (30) zoekt KV nog steeds een oplossing. (ABD)