Transfer Talk. West Ham lonkt naar Berge - Argentijnen houden been stijf: Club denkt aan alternatieven voor Gaich Redactie

09 januari 2020

06u06 0

West Ham denkt aan Berge

De naam van Sander Berge (21) ligt op tafel bij West Ham, maar de Londense club bracht tot op heden nog geen bod uit op de Noor van Racing Genk. De club van manager David Moyes staat op dit moment op de 16de plaats in de Premier League, amper twee punten boven de degradatiezone. Het is afwachten of Berge een move naar de Hammers zou zien zitten. In de zomer weigerde hij nog in te gaan op een bod van promovendus Sheffield United, zij staan intussen op een knappe achtste plaats.

Leuk detail: Berge was een aantal jaren geleden al eens kort op proef bij West Ham voor hij uiteindelijk naar Genk trok. Berge zou tussen de 20 en de 25 miljoen moeten opbrengen. (KDZ/KTH)

San Lorenzo vraagt te veel voor Club-target

Een deal blijft voorlopig uit. San Lorenzo wekte dinsdag nochtans de schijn dat er op een clubniveau een akkoord in de maak was, maar niets is op dit moment minder waar. De Argentijnen lijken niet van plan om veel toegevingen te doen als het over hun goudhaantje Adolfo Gaich (20) gaat. De vraagprijs van San Lorenzo ligt vooralsnog te hoog voor Club. Gaich – die in zijn contract een opstapclausule heeft staan van 15 miljoen dollar, ofwel zo’n 13,5 miljoen euro – is nog steeds de gedroomde spits van blauw-zwart, maar Club houdt intussen meerdere opties open. De gesprekken met San Lorenzo lopen wel nog steeds.

Alleen: volgens Zuid-Amerikaanse bronnen zou San Lorenzo het contract van Gaich willen openbreken, om zo zijn clausule te verhogen naar 20 miljoen dollar, ofwel 18 miljoen euro. Als dat gebeurt, zal Gaich niet de eerste Argentijn ooit worden voor Club. (NP)

Sanneh naar Brøndby?

“Een Israëlische topclub.” Dat wordt volgens makelaar Dudu Dahan de nieuwe bestemming van Kenny Saief (26). De linkermiddenvelder van Anderlecht is niet mee op stage en werd gisteren gespot in Israël, waar hij op huurbasis naartoe kan. Om welke ploeg het gaat, wilde Dahan niet kwijt, maar in het verleden werd Saief al aan Maccabi Haifa gelinkt. Nog bij RSCA wil Brøndby Bubacarr Sanneh (25) aantrekken. Göztepe leent hem nu, daar moet de Gambiaan weg.