Transfer Talk. Waasland-Beveren huurt Piotrowski - Ook Marreh in beeld bij AA Gent - Clement: "Gaich? Al veel over gelezen in de krant"

06 januari 2020

KV Mechelen verhuurt twee youngsters aan KSK Heist

Zoals aangekondigd verhuurt KV Mechelen Arno Van Keilegom (20) en Alec Van Hoorenbeeck (21) voor de rest van het seizoen. Het duo trekt naar eerste amateurklasser KSK Heist. Aanvaller Van Keilegom maakt sinds afgelopen zomer deel uit van de A-kern bij Malinwa, maar kon zich nog niet doorzetten. Van Hoorenbeeck, een polyvalente verdediger, stond dit seizoen één keer in de basis op de vijfde speeldag tegen KV Oostende. Ook hij kon zich niet genoeg manifesteren. Een uitleenbeurt moet hen nu meer speelminuten opleveren. “Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen”, zegt sportief manager Tom Caluwé. “We gaan hen ook wekelijks blijven begeleiden en ondersteunen.” Van Keilegom en Van Hoorenbeeck blijven deels trainen bij KVM.

Waasland-Beveren huurt Piotrowski van Racing Genk

Waasland-Beveren huurt de Pool Jakub Piotrowski tot het einde van het seizoen van landskampioen Racing Genk. Dat hebben de Waaslanders, die ook een aankoopoptie bedongen, bekendgemaakt.

Genk nam de 22-jarige middenvelder in de zomer van 2018 over van de Poolse club Pogon Szczecin. In het kampioenenseizoen moest hij onder Philippe Clement tevreden zijn met een bankzittersstatuut. Dit seizoen kwam hij in acht wedstrijden in actie voor Genk. Met de komst van de Noren Kristian Thorstvedt en Mats Möller Daehli dreigde hij in Limburg naar het achterplan te verdwijnen.

“Piotrowski past perfect binnen het vooropgestelde profiel dat Waasland-Beveren voor ogen had om de ploeg te versterken”, zo klinkt het op de website van Waasland-Beveren. “De grote centrale middenvelder komt meteen over van het trainingskamp van de Limburgers naar het trainingskamp van geel en blauw. Hij zal morgen zijn eerste training afwerken onder Arnauld Mercier.” Zowel Racing Genk (Benidorm) als Waasland-Beveren (San Pedro del Pinatar) zijn momenteel op stage in Spanje.

Ook Marreh in beeld bij AA Gent

In de zoektocht naar een bijkomende verdedigende middenvelder, valt bij AA Gent opnieuw de naam van Sulayman Marreh. De 23-jarige Gambiaanse international was vorige zomer al in beeld bij de Buffalo’s, maar hij bleef uiteindelijk bij Eupen. Frank Boya lijkt nog altijd de eerste piste om als doublure voor Elisha Owusu naar Gent te komen, maar met Marreh heeft Gent een alternatief in het vizier. Marreh heeft net als Boya het voordeel dat hij ook centraal in de defensie kan uitgespeeld worden. (RN)

Clement: “Gaich? Al veel over gelezen in de krant”

Het is voorlopig nog wachten op de gedroomde targetspits bij Club Brugge. De gesprekken met de Argentijnse spits Adolfo Gaich (20) van San Lorenzo lopen nog steeds, maar simpel is het dossier niet gezien de vele interesse. Club blijft daarom zo discreet mogelijk over de mogelijke komst van de aanvaller. Clement op kop. “Adolfo Gaich? Ik heb er al veel over gelezen in de krant. Maar het heeft geen zin om te spreken over spelers waar we wel of niet in geïnteresseerd zijn. Daarom doe ik het ook nooit - behalve intern dan. Bovendien worden er zoveel foute berichten verspreid, omdat makelaars hun speler in de markt willen zetten. Of de prijs willen opdrijven door te vermelden dat Club geïnteresseerd is.”

Clement gaf wel toe dat de leidersplaats, de affiche tegen Manchester United, het positieve parcours in de Champions League én het trainingscomplex troeven zijn die Club de komende weken tijdens de onderhandelingen kan uitspelen. “Maar er zijn natuurlijk andere belangrijke zaken die meespelen”, glimlachte hij.

Belangstelling uit MLS voor Kubo

AA Gent rondde gisteren de transfer van Mamadou Sylla naar FC Orenburg af. En ook voor Yuya Kubo (26) lijkt er een transfer in de maak. Hij stond op de lijst voor de stage in Oliva, maar gisterochtend kreeg de Japanner te horen dat hij niet meer mee hoefde te trainen. Er is belangstelling vanuit de Amerikaanse MLS, meer bepaald van Cincinatti en Seattle, maar in dat dossier zijn meerdere partijen betrokken, wat de transfer bemoeilijkt. Toch zou het snel tot een doorbraak kunnen komen.

Voor die andere middenvelder, Louis Verstraete (20), is AA Gent op zoek naar een oplossing. Hij kreeg aanvankelijk speelminuten, maar eens de ruit op het middenveld begon te draaien, was er geen plaats meer voor hem. Waasland-Beveren was eind augustus rond met de middenvelder, maar omdat de transfer van Faris Haroun toen afketste, wou Gent hem niet laten gaan. De kans is reëel dat de piste Waasland-Beveren weer actief wordt. Reuben Yem (22) kwam vorige zomer over van Trencin, maar hij werd op de rechtsachter overvleugeld door Lustig en Castro-Montes. Ook hij mag weg. (RN)

Oplossing in de maak voor Ndongala

Er lijkt stilaan een oplossing in de maak voor Dieumerci Ndongala. Hij werd vorige maand op non-actief gezet bij Racing Genk en is op zoek naar een nieuwe club. Mogelijk zou er deze week een doorbraak komen. Er is nog steeds interesse uit Turkije voor de 28-jarige flankaanvaller. Het lijkt in elk geval vast te staan dat hij niet naar een andere Belgische club zal gaan.

STVV stalt Cong Phuong Nguyen bij Ho Chi Minh City

STVV leent de Vietnamees Cong Phuong Nguyen tot het einde van het seizoen uit aan de Vietnamese club Ho Chi Minh City FC. Dat maakten de Truienaars bekend.

Cong Phuong Nguyen, erg populair in eigen land, kwam in de zomer van 2019 aan op Stayen, zijn eerste club in Europa. De 24-jarige aanvaller maakte begin augustus zijn debuut, op verplaatsing tegen Club Brugge (6-0 nederlaag). Hij stond 20 minuten op het veld in Jan Breydel, dat waren zijn enige speelminuten tot nog toe voor Sint-Truiden.

