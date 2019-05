Transfer Talk. Waar ligt de toekomst van Osimhen? Depoitre genoemd als opvolger bij Charleroi - Inter bevestigt komst Conte De voetbalredactie

31 mei 2019

Charleroi licht optie Osimhen, Depoitre opvolger?

Zoals verwacht heeft Sporting Charleroi bij Wolfsburg de optie gelicht op Victor Osimhen. Kostprijs: 3,5 miljoen euro. Een tussenstap, want langer dan hooguit een paar maanden zal de 20-jarige Nigeriaanse spits bij de Henegouwse club niet meer blijven. Lille, AC Milan en een handvol clubs van de Premier League zijn geïnteresseerd.

Indien Sporting Charleroi deze zomer Victor Osimhen doorverkoopt — iets wat voor 99% vaststaat, al hield de speler het na de match op Antwerp bij 75% — dan heeft de club, naast Niane en joker Perbet, nood aan een spits. En vermits Hein Vanhaezebrouck geciteerd wordt als opvolger van Felice Mazzu, is het best mogelijk dat Laurent Depoitre in aanmerking komt voor de invulling van die positie.

Het contract van Depoitre bij Huddersfield loopt af en de uit de Premier League degraderende club heeft de optie niet gelicht. De zaakgelastigden van de inmiddels 30-jarige spits sluiten een terugkeer naar België niet uit. “We staan voor alles open en dus ook voor Mehdi Bayat”, luidt het. Met 13 doelpunten en 9 assists was Depoitre een steunpilaar die Hein Vanhaezebrouck toeliet in 2015 met AA Gent de landstitel in de wacht te slepen. (AR)

Officieel: Inter stelt Antonio Conte voor als nieuwe coach

Een dag nadat Luciano Spalletti (60) opstapte als coach van Inter, heeft de Italiaanse club al een nieuwe oefenmeester. Antonio Conte (49) neemt zoals verwacht het roer over in het Giuseppe Meazza. Conte zat zonder club sinds zijn vertrek bij Chelsea in juli 2018 en keert nu terug naar zijn thuisland. Eerder had hij onder meer Juventus en de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede. De aanstelling van Conte opent mogelijk ook perspectieven voor Romelu Lukaku. Conte wil de recordtopschutter van de Rode Duivels graag naar Italië halen.

‘’We willen dat deze club weer een van de beste ter wereld wordt’’, zegt voorzitter Steven Zhang. Volgens de Chinees is Conte de juiste man om daarvoor te zorgen. ‘’Antonio Conte is een van de beste trainers ter wereld. Ik weet zeker dat hij ons gaat helpen om onze missie te laten slagen.’’ Inter veroverde voor het laatst de landstitel in 2010.

