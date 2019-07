Transfer Talk. Voormalig Standard-aanvaller naar Fulham - Westerlo haalt ‘Turkse Donnarumma’ Voetbalredactie

21 juli 2019

19u43

Bron: Belga 0

Woelwater Knockaert gaat op huurbasis aan de slag bij Fulham

Premier League-club Brighton heeft aanvaller Anthony Knockaert voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Fulham, dat vorig seizoen degradeerde uit de hoogste Engelse divisie. De tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie.

Knockaert ruilt zo Leandro Trossard bij Brighton als ploegmakker voor Denis Odoi bij Fulham. De 27-jarige Fransman was sinds januari 2016 aan de slag bij Brighton en kwam er in 3,5 seizoenen tot 139 officiële duels, waarin hij 27 keer scoorde. Vorig seizoen kwam hij nog tot 36 optredens in het eerste elftal van de Seagulls. Het meest in het oog sprong wel zijn rode kaart in april tegen Bournemouth. Knockaert pakte toen uit met een vlijmscherpe tackle, waar hij uiteindelijk slechts drie speeldagen schorsing voor kreeg.

In België is Knockaert vooral bekend omwille van zijn half seizoen bij Standard in het najaar van 2015. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Guingamp (2009-2012) en Leicester City (2012-2015).

He's one of us! ⚪️⚫️#TOTALKNOCKAERT pic.twitter.com/GbrObKgZRU Fulham Football Club(@ FulhamFC) link

Westerlo haalt ‘Turkse Donnarumma’

1B-club Westerlo heeft zich versterkt met de Turkse doelman Berke Özer. De negentienjarige Özer wordt voor één seizoen gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahçe.

Westerlo klopt zich duidelijk op de borst met de transfer van Özer. “Berke is een 19-jarige toptalent en wordt de ‘Turkse Donnarumma’ genoemd. KVC Westerlo was niet de enige club die interesse had in Özer, ook Europese grootmachten zoals Manchester City en Liverpool toonden interesse”, lieten de Kemphanen weten op hun website.

Özer is de zesde aanwinst voor Westerlo deze zomermercato. Eerder haalde de 1B-club ook al verdedigers Christoffer Remmer (Molde) en Souleymane Kone (Dunajska Streda), middenvelder Kader Keita (Lille) en aanvallers Igor Vetokele (Charlton) en Recep Gül (Galatasaray) aan boord.

OFFICIEEL: @BerkeOzer wordt voor één seizoen geleend van @Fenerbahce 💙💛 #kvcwesterlo #EnAllemaalSamen pic.twitter.com/zo3oNiby71 KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link