Transfer Talk. Vertrekt Vranjes dan toch bij Anderlecht? "AEK wil hem terug" - Wagner ontbindt contract in China

25 juli 2020

13u18 0

“AEK wil Vranjes terug”

Griekse media zijn het zeker: AEK wil Ognjen Vranjes (30) terug naar Athene lokken. De Bosniër speelde er vorig seizoen op uitleenbasis en was er één van de sterkhouders. In de voorbereiding leek hij een nieuwe kans te gaan krijgen bij Anderlecht, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat Vranjes aanspraak kan maken op een basisplek. Mocht de belangstelling concreet worden, dan zal RSCA wellicht wel bereid zijn om te luisteren.

Wagner verlaat China vlak voor competitiestart

Vlak voor de start van de Chinese voetbalcompetitie heeft de Duitse spits Sandro Wagner zijn contract bij Tianjin Teda laten ontbinden. De 32-jarige Duitser ziet het niet zitten om nog een jaar in China te spelen. “Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik de club om familieredenen verlaat”, schrijft de Duitser in een boodschap aan de fans van Tianjin Teda.

Wagner verhuisde in januari vorig jaar van Bayern München naar de Chinese club. De spits maakte afgelopen seizoen twaalf doelpunten in 26 competitiewedstrijden voor de ploeg waarbij zijn landgenoot Uli Stielike als trainer werkt.

Wagner, oud-speler van onder meer Werder Bremen, Hertha BSC en Hoffenheim, tekende in acht interlands met Duitsland voor vijf doelpunten. De spits won in 2017 met Duitsland de Confederations Cup, maar stopte een jaar later als international toen hij niet werd geselecteerd voor het WK.