Transfer Talk. Vermaelen officieel speler van Vissel Kobe - Volstaat 70 miljoen voor Lukaku?

27 juli 2019

10u30 2

Transfer Vermaelen naar Vissel Kobe helemaal rond

Het is nu ook officieel. Thomas Vermaelen speelt de komende twee jaar in Japan. Bij Vissel Kobe wordt hij ploegmaat van Andres Iniesta.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht. Vermaelen paste onlangs voor een avontuur bij het Qatarese Al-Arabi. Er lag een lucratief contract voor een jaar met optie klaar, maar uiteindelijk ging onze landgenoot er niet op in. Met het oog op het EK volgend jaar wil hij niet op een te laag niveau spelen. De J-League staat hoger aangeschreven dan het voetbal in Qatar.

Voordien had Vermaelen ook ‘neen’ gezegd op een vraag van Vincent Kompany of hij naar Anderlecht wilde komen. Wegens sportief en vooral financieel niet aantrekkelijk.

Vermaelen was een vrije speler, nadat Barcelona zijn aflopende contract niet verlengde. Door aanhoudende blessures kon hij er zelden zijn stempel drukken. Dat hij bij Vissel Kobe terechtkomt, is geen toeval. De club is eigendom van de Crimson Group, dat onder andere Rakuten in zijn portefeuille heeft en hoofdsponsor is van FC Barcelona. Vermaelen wordt de tweede Belg die ooit aan de slag mag in de Japanse J-League na Lorenzo Staelens destijds bij Oita. Kevin Oris was actief in de Japanse tweede klasse.

Vissel Kobe staat op dit moment op een teleurstellende vijftiende plaats. Vermaelen moet een lekkende defensie weer doelpuntendicht maken. Hij vindt bij Vissel onder andere ex-ploegmaats Andrés Iniesta en Lukas Podolski, met wie hij respectievelijk samenspeelde bij Barcelona en Arsenal. (KTH)

De eerste goal van Vermaelen in het shirt van FC Barcelona:

Verrips tweede of derde doelman van Sheffield?

De mogelijke overgang van Michael Verrips naar Sheffield United is toch nog niet helemaal van de baan. De Premier League-promovendus maakte gisteren bekend dat het Dean Henderson nog een jaar huurt van Manchester United en die transfer leek de plannen van de Nederlander te dwarsbomen. Maar Sheffield denkt nog aan Verrips als tweede of derde doelman en de club houdt zijn situatie in de gaten. Op Twitter circuleren ook beelden van de doelman in het stadion van de Engelse club (zie onder).

De Nederlandse keeper liet dinsdag een aangetekende brief naar KV Mechelen sturen, waarin hij de recente uitspraken van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) inroept als dringende reden om zijn contract te verbreken. “Ik bevestig dat ik mijn overeenkomst met KV Mechelen heb verbroken in verband met de uitkomsten in de zaak Propere Handen”, stelde Verrips in een persbericht. “Gedurende het gehele seizoen ben ik onvoorwaardelijk solidair geweest met mijn werkgever, zowel op als naast het veld. Deze solidariteit was gebaseerd op het feit dat alle bestuurders van de club gedurende de zaak hun absolute onschuld volhielden.”

Micheal verrips goalkeeper at Lane #SheffieldUnited ⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️ maybe Moore going to good to be number 3 if that’s case pic.twitter.com/cmSxcnzgEm Gary Windle(@ gary_windle) link

De Pauw naar Rizespor, Berahino dicht bij Essevee

Nill De Pauw (29) tekende een contract voor drie jaar bij het Turkse Rizespor, waar hij aanzienlijk meer kan verdienen dan bij Zulte Waregem. Meteen is Essevee na Harbaoui en Bongonda een derde aanvaller kwijt. Saido Berahino (26) lijkt de supertransfer van Essevee te worden. Twee makelaars zijn in de stad om de transfer van de Burundese aanvaller af te ronden. (ESK)

Volstaat 70 miljoen voor Lukaku?

De soap gaat door. Inter biedt eerstdaags 70 miljoen euro plus bonussen voor Romelu Lukaku. Een bedrag dat dichter in de buurt komt van de 85 miljoen euro die Manchester United vraagt voor zijn spits, maar dat wellicht zal worden geweigerd.

United wil het onderste uit de kan. Ondertussen stuurden journalisten, die close zijn met zijn agent, ook het bericht de wereld in dat Juventus erg geïnteresseerd is in Lukaku en dat de Italiaanse club graag de Argentijn Paolo Dybala in een ruil wil betrekken. Een zet van zaakwaarnemers om Inter tot haast aan te manen? Of een snood plan van Juve om grote concurrent Inter een hak te zetten in de laatste rechte lijn?

Zaak is wel dat elk detail van de onderhandelingen uitlekt alvorens er effectief stappen zijn gezet. Federico Pastorello, de Italiaanse agent van Lukaku, speelt het spel en plein public. Het is maar de vraag of Lukaku past in het voetbal van Maurizio Sarri, die een zwak heeft voor wendbare spitsen.



Lukaku reisde vrijdag vanuit Engeland meteen door naar België. Op tournee met Man United in Australië en Singapore speelde hij door blessureleed geen seconde. Hij heeft een fysieke achterstand. Een die Man United zorgen baart.