Transfer Talk. Vermaelen naar Japanse 'uitbolclub'? - Esiti officieel naar PAOK

25 juli 2019

11u06 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Esiti officieel van PAOK

AA Gent-middenvelder Anderson Esiti is nu officieel van PAOK. De 25-jarige Nigeriaan had al een mondeling akkoord met de Griekse club, maar Gent wou hem niet zomaar laten gaan. PAOK en AA Gent zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Esiti speelde in drie jaar 95 duels voor de Buffalo’s.

Vermaelen naar Japanse ‘uitbolclub’?

De toekomst van Thomas Vermaelen (33) ligt in Japan. Hij kan voor twee jaar tekenen bij Vissel Kobe, ‘uitbolclub’ waar hij ex-ploeggenoot Andrés Iniesta terugvindt. Verder staan ook David Villa en Lukas Podolski er op de loonlijst. Vermaelen werd al in Japan gespot. De deal is nog niet volledig afgerond, maar bij Vissel hebben ze er goede hoop op. Ze willen een deal snel aankondigen. De Rode Duivel paste onlangs voor een avontuur bij het Qatarese Al-Arabi. Er lag een lucratief contract voor een jaar met optie klaar, maar uiteindelijk ging onze landgenoot er niet op in. Met het oog op het EK volgend jaar wil hij niet op een te laag niveau spelen. De J-League staat hoger aangeschreven dan het voetbal in Qatar. Eerder zei hij ‘neen’ op de vraag van Vincent Kompany of hij naar Anderlecht wilde komen. Vermaelen is een vrije speler. Barcelona verlengde zijn aflopende contract niet. (KTH)

Lommel strikt ex-doelman van AS Roma

Lommel SK heeft een overeenkomst afgesloten met doelman Tomas Svedkauskas. De 25-jarige Litouwse international ondertekende in het Soevereinstadion een contract voor 2 seizoenen met optie voor 2 jaar extra. Dat maakte de Limburgse 1B-club woensdagavond bekend.

Svedkauskas kwam in 2011 op de radar van Italiaanse topclubs. Fiorentina huurde de beloftevolle Litouwer een seizoen, een jaar later kocht AS Roma hem definitief weg bij zijn Litouwse opleidingsploeg Suduva. Er volgden een reeks uitleenbeurten aan clubs in de lagere Italiaanse reeksen, zoals Pescara en Ascoli, en de Portugese tweedeklasser Olhanense.

De grote doorbraak bij AS Roma bleef uit en in de zomer van 2017 verliep zijn contract bij de Romeinen. Het daaropvolgende seizoen was de doelman zes maanden werkloos alvorens kort aan de slag te gaan in Roemenië. Bij de Litouwse eersteklasser Riteriai timmerde Svedkauskas aan de weg terug. Zo keepte hij in de eerste voorronde van de Europa League twee wedstrijden en maakte hij vorig jaar zijn debuut als Litouws international.

Bij Lommel SK moet de 25-jarige Litouwer de concurrentiestrijd voor de plek onder de lat aangaan met Jesse Bertrams (overgekomen van ASV Geel) en Yarne Lenaerts (overgekomen van Roda JC).

RB Leipzig haalt aanvaller Lookman van Everton

Ademola Lookman maakt de overstap van Everton naar RB Leipzig. Dat heeft de Duitse club donderdag laten weten. De 21-jarige Engelse aanvaller ondertekent een vijfjarig contract.

Everton laat Lookman voor naar verluidt minstens 20 miljoen euro vertrekken. De aanvaller speelde in het seizoen 2017-2018 al een poos op huurbasis voor Leipzig.

Lookman is na Christopher Nkunku (Paris St. Germain), Hannes Wolf (RB Salzburg), Luan Candido (Palmeiras) en Ethan Ampadu (Chelsea) de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen van RB Leipzig.