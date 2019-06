Transfer Talk. Vermaelen krijgt voorstel van Olympiakos, Anderlecht geen optie Redactie

07 juni 2019

06u21 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vermaelen krijgt Grieks voorstel

De kans bestaat dat de toekomst van Thomas Vermaelen (33) in Griekenland ligt. Olympiakos heeft de Rode Duivel, die momenteel in Tubeke de interlands tegen Kazachstan en Schotland voorbereidt, een concreet contractvoorstel gedaan. Het is onduidelijk of Vermaelen interesse heeft in dat aanbod. Vermaelen is transfervrij nadat Barcelona zijn aflopende overeenkomst niet verlengde. Het afgelopen seizoen speelde hij slechts negen competitiewedstrijden. Telkens als hij in actie kwam, ontgoochelde hij wel niet. In de entourage van de speler klinkt het dat Vermaelen meerdere opties heeft - Olympiakos krijgt dus concurrentie in de strijd om zijn handtekening. Anderlecht polste Vermaelen bijvoorbeeld, maar een transfer naar België lijkt weinig realistisch.