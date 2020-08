Transfer Talk. Vazquez vandaag van Eupen? - Nog geen akkoord tussen Anderlecht en Man City over Nmecha Redactie

17 augustus 2020

07u13 1

Anderlecht wil Man City-spits Nmecha huren

Vince to the rescue. In de zoektocht naar een nieuwe spits is Anderlecht uitgekomen bij Lukas Nmecha (21), speler van... Manchester City. De Duitse jeugdinternational is een serieuze optie, al is een akkoord over de huur (zonder aankoopoptie) nog niet bevestigd.

Nmecha past alvast wel in het profiel waar sportdirecteur Peter Verbeke naar zoekt. Hij is jong, gretig, snel en vooral: geen te dure optie. Daartegenover staat wel dat het jeugdproduct van City geen goalgetter is. Voor Wolfsburg en de Engelse tweedeklasser Middlesbrough - de twee ploegen waar City hem vorig seizoen stalde - scoorde Nmecha geen enkele keer. Het seizoen ervoor deed hij dat drie keer in 41 competitiematchen voor Preston North End.

Maar Kompany kent Nmecha wel goed. Het duo stond bij City geregeld samen op het trainingsveld - in de Premier League bleef het voor de spits bij twee korte invalbeurten. “Kompany gaf me veel tips, bijvoorbeeld over welk soort spitsen moeilijk te verdedigen zijn”, zei Nmecha eerder al. “Door onze duels op training ben ik harder geworden, maar Kompany gaf me vooral vertrouwen. Hij zei dat ik het kan maken...”

Anderlecht houdt wel nog andere opties achter de hand. De Nigeriaanse spits Tolu Arokodare (19) wordt al een tijd in verband gebracht met paars-wit en zijn Letse club Valmiera meldde afgelopen weekend dat hij weigerde te spelen “om een transfer naar Anderlecht te forceren”. Op Anderlecht klinkt echter dat Nmecha wel degelijk de meest serieuze piste is. (TLB)

Victor Vazquez in beeld bij Eupen, deal vandaag rond?

AS Eupen maakt werk van de komst van Victor Vazquez (33). Ivan Bravo, CEO van de Aspire Academy en bij Eupen stuwende kracht achter het transferbeleid, probeert de ex-speler van Club Brugge te overtuigen. Vazquez is transfervrij na vier jaar omzwervingen langs het Mexicaanse Cruz Azul, het Canadese Toronto FC en de Qatarese club Al Arabi en Umm Salal. De kans bestaat dat de deal vandaag al wordt afgerond. (AR)

Standard en Atalanta praten morgen over Vojvoda

De interesse van Atalanta in Mergim Vojvoda (25) van Standard wordt alsmaar concreter. Volgens Italiaanse bronnen zou Atalanta zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met de rechtsachter die op dit moment centraal in de verdediging van de Rouches speelt.

Op clubniveau is er nog geen van een deal, Standard beweert zelfs nog geen concreet bod te hebben ontvangen. Al staat er morgen wel een gesprek gepland tussen afgevaardigden van beide clubs. Er zou vandaag wel worden Atalanta zou bereid zijn om drie miljoen euro op tafel te leggen, Standard rekent op het dubbele.

“Thiago Alcantara dicht bij overgang van Bayern naar Liverpool”

Volgens Duitse bronnen staat Thiago Alcantara dicht bij een overgang naar Engeland. Bij landskampioen Liverpool zou een contract voor 4 jaar klaarliggen. Jürgen Klopp is een grote fan van de middenvelder. Thiago zou zijn afscheid al aangekondigd hebben aan enkele ploegmaats bij Bayern München én zelfs al een huis gekozen hebben in Liverpool.

Thiago werd opgeleid bij FC Barcelona, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Na enkele jaren bij de hoofdmacht van Barcelona maakte hij samen met coach Pep Guardiola de overstap naar Bayern. Daar speelde hij eerder deze week zijn ex-team nog in de vernieling, 8-2. Na zeven jaar bij de Duitse grootmacht lijkt er nu dus een einde te komen aan zijn verblijf daar, de Premier League wacht.