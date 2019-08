Transfer Talk. Vanzo verlaat Waasland-Beveren - “Balotelli op weg naar Brescia” - Club strikt linksachter De voetbalredactie

15 augustus 2019

14u05 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland was het tot dusver al een hete transferzomer, en hij is nog niet voorbij. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie komt er in het zog Kompany, Mignolet en andere Chadli’s nog naar onze Jupiler Pro League? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vanzo verlaat Waasland-Beveren voor Virton

Floriano Vanzo vertrekt bij Waasland-Beveren. De 25-jarige middenvelder gaat aan de slag bij 1B-club Virton. Dat hebben de Waaslanders bekendgemaakt. Vanzo kwam in januari 2015 op de Freethiel terecht. In totaal speelde hij 85 wedstrijden voor Waasland-Beveren. Daarin scoorde hij acht keer en lukte hij vijf assists. Vanzo staat op de tiende plaats in het lijstje van spelers met de meeste wedstrijden voor Waasland-Beveren.

Floriano Vanzo verlaat de Freethiel. Bedankt voor alles, Flo! 💛💙



👉https://t.co/UVBX541PeS pic.twitter.com/NH78TnjmeA Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Transfers Lee en Ito in het slop

Er is een serieuze kink in de kabel wat de huurtransfers van de flankaanvallers Tatsuyi Ito (Hamburger SV) en Lee Seung-Woo (Hellas Verona) betreft. In die mate zelfs dat de Koreaan Lee Seung-Woo niet naar STVV komt. Voor Tatsuyi Ito bestaat er nog een waterkans. Bij STVV wordt de toestand zo stilaan wel precair. Want ze moeten ook nog op zoek naar een middenvelder en minstens één verdediger. Intussen doet er wel het gerucht de ronde dat de Braziliaanse middenvelder Johnny Lucas van Parana, een topklasser in zijn thuisland, op komst zou zijn. Op Stayen is echter voorlopig niks zeker. (FKS)

“Mario Balotelli op weg naar Brescia”

Mario Balotelli is op weg naar Brescia in de Serie A. Dat melden verschillende Italiaanse media. De Italiaanse spits zou er voor drie jaar tekenen. De ondertussen 29-jarige Balotelli werd lang genoemd bij het Braziliaanse Flamengo, maar lijkt uiteindelijk toch voor eigen land te kiezen. Brescia komt dit seizoen voor het eerst sinds 2011 nog eens in de Serie A uit. De 36-voudig international hoopt met het EK in het achterhoofd nog altijd op een nieuwe selectie door bondscoach Roberto Mancini, maar werd al een klein jaar niet meer opgeroepen.

Balotelli, die eerder voor Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool en Nice uitkwam, trok pas eind januari van dit jaar naar Marseille. Daar mocht hij deze zomer al vertrekken ondanks acht doelpunten in vijftien wedstrijden.

Club heeft Ricca eindelijk beet

Club Brugge versterkt zijn selectie met de Uruguayaan Federico Ricca. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen, zo bevestigt blauw-zwart. Ricca is een 24-jarige linksachter die in het elftal van Philippe Clement de concurrentie moet aangaan met de Oekraïner Eduard Sobol, ook een nieuwkomer.

De Uruguayaan, de eerste ooit in Brugse loondienst, komt over van de Spaanse tweedeklasser Malaga. Daar speelde hij sinds 2016 en droeg hij de aanvoerdersband. Vorig seizoen was Ricca in 38 competitieduels goed voor vijf goals en drie assists.

Ricca heeft één cap achter zijn naam. Op 4 juni 2017 viel hij in tijdens een oefeninterland tegen Ierland.

Federico Ricca tekent een contract voor 4 jaar bij Blauw-Zwart! 🇺🇾 #BienvenidoFederico



MEER| https://t.co/PG9vZUlfvT pic.twitter.com/oKRy4oDGpv Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Kameroener Akono naar Eupen

AS Eupen heeft er een twaalfde nieuwkomer bij. Na een testperiode van twee weken werd de 19-jarige Kameroener Pierre Ramses Akono aangeworven. De verdedigende middenvelder tekende een contract voor vier jaar. Akono (1m82) speelde in Kameroen voor eersteklasser Eding Sport FC en werd begin juni door bondscoach Clarence Seedorf voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. (AR)

Betis telt 28 miljoen euro neer voor Borja Iglesias

Borja Iglesias verlaat Espanyol en zet zijn carrière verder bij Betis Sevilla. De club legt de 28,1 miljoen euro op tafel die is vastgelegd in de opstapclausule van de centrumspits.

De 26-jarige Iglesias ondertekende in Sevilla een contract voor vijf jaar. Met zeventien doelpunten speelde de Spanjaard zich vorig seizoen in de kijker bij Espanyol, dat als zevende in La Liga een ticket voor de Europa League veroverde.

Betis beëindigde het seizoen op de tiende plaats en speelde onlangs zijn Argentijnse smaakmaker Giovani Lo Celso kwijt aan Tottenham.

📣 OFFICIAL | Borja Iglesias, new #RealBetis player 📝🤝



Welcome, @BorjaIglesias9! 🐼😊



➡ https://t.co/wxzcxhdjmC pic.twitter.com/EohJyet10j Real Betis Balompié(@ RealBetis_en) link

Montpellier neemt doelman Rulli over van Real Sociedad

De Argentijnse keeper Geronimo Rulli (27) komt dit seizoen uit voor Montpellier. Het team uit de Ligue 1 neemt hem op huurbasis (met aankoopoptie) over van Real Sociedad, waar hij teamgenoot van Adnan Januzaj was.

Rulli lag afgelopen seizoen bij Sociedad in de balans met Miguel Angel Moya. Sinds Nieuwjaar was de Argentijn eerste keuze. In het doel van Montpellier vervangt de tweevoudige international Benjamin Lecomte, die naar AS Monaco verhuisde.

Montpellier betaalt een huurvergoeding van anderhalf miljoen euro. De aankoopoptie bedraagt naar verluidt 10 miljoen euro.

Borussia Mönchengladbach strikt Afrika Cup-winnaar Bensebaini

Borussia Mönchengladbach heeft zijn selectie versterkt met de Algerijnse international Ramy Bensebaini. De 24-jarige linkerflankverdediger zette woensdag zijn krabbel onder een contract tot 30 juni 2023.

Bensebaini komt over van Rennes en zou Gladbach zo’n zeven miljoen euro gekost hebben.

De Algerijn telt 25 caps achter zijn naam (twee doelpunten) en won onlangs met zijn land de Afrika Cup. Hij speelde er, op een groepsmatch na, alle wedstrijden.

Monaco haalt Ben Yedder, Lopes maakt omgekeerde beweging

Wissam Ben Yedder verhuist voor zo’n 45 miljoen euro van Sevilla naar Monaco. De Andalusiërs nemen op hun beurt Rony Lopes van Monaco over. De Monegasken maakten vorig jaar al hun interesse voor de Franse spits duidelijk. Toen ging de deal nog niet door, maar nu trekt hij dus wél naar het prinsdom. Hij tekende er een contract voor 5 jaar. Sevilla verliest zo zijn belangrijkste speerpunt in de aanval. In drie seizoenen Sevilla was Ben Yedder in 138 matchen goed voor 70 doelpunten. Met Luuk de Jong trok Sevilla eerder deze zomer al een vervanger aan, maar nu komt daar nog Rony Lopes bij. De Portugese winger was vier seizoenen eigendom van Monaco, maar de eerste twee werd hij nog uitgeleend aan Lille, waar hij 12 keer scoorde in 72 wedstrijden. Bij Monaco stond hij 21 keer aan het kanon in 82 matchen. Hij speelde dit seizoen nog de openingsmatch van Monaco in de Ligue 1. Ook hij ondertekende een contract van vijf seizoenen bij de Rojiblancos, die zo’n 5 miljoen euro voor hem betaalden.

🤝 We have reached an agreement with @AS_Monaco for the transfer of @WissBenYedder.#WeareSevilla #vamosmiSevilla Sevilla FC(@ SevillaFC_ENG) link

📸👋 @Rony10Lopes is already working with his new teammates at the training ground! 💪🏼#WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/QL1DJ4TFPF Sevilla FC(@ SevillaFC_ENG) link

Kosanovic naar Al Jazira

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar gisteren kwam er dan toch een doorbraak in het dossier-Milos Kosanovic. De Servische verdediger vertrekt in principe morgen naar de Verenigde Arabische Emiraten om er zijn contract te tekenen bij Al Jazira. Kosanovic speelde zondagmiddag uit noodzaak nog tegen STVV - Laifis was geblesseerd. Hij speelde sinds de winter van 2016 voor de Rouches en tekent een contract van drie seizoenen bij zijn nieuwe club. De clubs bereikten al een akkoord voor een bedrag van ongeveer 650.000 euro. (FDZ)

Charleroi verhuurt Chris Bedia aan Troyes

Chris Bedia, bij Sporting Charleroi gebarreerd door nieuwkomer Nicholson, gaat aan de slag bij Troyes AC (Ligue 2). De Franse club huurt hem tot het einde van het seizoen, met de mogelijkheid hem daarna definitief over te nemen. Drie jaar Jupiler Pro League volstonden niet voor Bedia om een vaste stek te verwerven in onze competitie. Voor Charleroi maakte hij 6 doelpunten in 66 wedstrijden, bij Zulte Waregem bleef zijn teller op nul staan in 19 wedstrijden. De 23-jarige Ivoriaan was eerder al actief in Frankrijk bij Tours. Daar speelde hij met de B-ploeg tot hij in de zomer van 2016 door Charleroi werd aangetrokken. Insiders noemden hem daar ‘Le Grand B’, maar dat verwees allicht alleen naar zijn 1m90. (AR)

#mercato @9k_gold part une saison en prêt à Troyes https://t.co/9NfIn6ornM pic.twitter.com/DMZ00rjRV6 RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

Genk ontbindt contract Nastic

Bojan Nastic (25) is niet langer een speler van Racing Genk. De Servische linksachter kwam in de zomer van 2016 over van het Servische Vojvodina. Hij speelde uiteindelijk 54 duels voor de landskampioen, maar verdween vorig seizoen al uit beeld. Hij werd nog uitgeleend aan Oostende, maar past niet langer in de plannen. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. (SJH)

Gotoku Sakai (Hamburg) wordt ploegmaat van Vermaelen bij Vissel Kobe

Gotoku Sakai (28) keert na zeven seizoenen in Duitse loondienst terug naar Japan. De 42-voudige international ondertekende woensdag een contract bij Vissel Kobe, het nieuwe team van Thomas Vermaelen.

Sakai, een rechtervleugelverdediger, werd geboren in de VS maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Japan, het land van zijn vader. Daar debuteerde hij in 2008 op het hoogste niveau bij Niigata. Vier jaar later plukte Stuttgart hem weg uit Japan. In 2015 volgde een transfer naar Hamburg. Sakai schopte het er tot kapitein maar onder de nieuwe coach Dieter Hecking verloor hij zijn plaats.

Bij Vissel Kobe, dat naar verluidt 500.000 euro betaalt, gaat Sakai spelen aan de zijde van klinkende namen als Thomas Vermaelen, Andres Iniesta, David Villa en Lukas Podolski.

Gotoku Sakai has officially departed and returned to Japan to join Thorsten Fink's Vissel Kobe. HSV receive a fee of €500k. pic.twitter.com/TfMgLXEkLO HSV News English(@ HSVnewsEN) link