Transfer Talk. Twee nieuwe Monaco-huurlingen voor Cercle - Milic naar Vallecano - STVV haalt een Amerikaan De voetbalredactie

30 augustus 2019

19u12 12

Twee nieuwe Monaco-huurlingen voor Cercle

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Zuid-Afrikaan Lyle Foster en de Brit Jonathan Panzo. Beide spelers komen tot het einde van dit seizoen op huurbasis over van AS Monaco. Panzo (18) is een centrale verdediger die in 2018 de overstap maakte van Chelsea naar Monaco. Hij is tevens international én kapitein bij de U19 van Engeland, waarvoor hij in totaal al acht caps verzamelde. Vorig seizoen mocht hij drie keer meedoen bij Monaco. Foster, eveneens 18 jaar, is een centrumspits die sinds begin dit jaar uitkomt voor AS Monaco. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij de Orlando Pirates en is Zuid-Afrikaans jeugdinternational. Foster speelde vorig seizoen twee keer mee bij Monaco.

Kirill Klimov maakt de omgekeerde beweging. De 18-jarige aanvaller kwam in januari 2019 toe bij Cercle, maar zet zijn carrière nu verder bij AS Monaco.

🤝 Groen-Zwart versterkt zich met 2 internationals!



🇿🇦 Lyle Foster, aanvaller

🇬🇧 @J_Panzoo , centrale verdediger



⬅️ Kirill Klimov maakt definitief de overstap naar @AS_Monaco #levecercle pic.twitter.com/reaLG4qW6b Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

STVV haalt een Amerikaan

Met Chris Durkin haalt STVV een Amerikaanse middenvelder van 19 naar Stayen. Hij komt van DC United in de Major Soccer League. Hij moet wel nog eerste de medische testen ondergaan en kan daarna een contract voor meerdere jaren tekenen. Hij is 1,83 meter groot, balvaardig, een speler met overzicht en fysisch sterk. Hij is trouwens ook lid van de Amerikaanse nationale ploeg under 20. (FKS)

PSV neemt Japans international Ritsu Doan over van Groningen

PSV versterkt zijn selectie met de Japans international Ritsu Doan. De 21-jarige winger komt over van FC Groningen en ondertekende in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen.

Doan debuteerde op zijn 16e als jongste speler ooit in de Japanse J-League. In 2017 trok FC Groningen hem op huurbasis aan. In zijn eerste seizoen was Doan goed voor tien goals in 31 wedstrijden, wat hem een definitieve transfer naar Groningen opleverde. Vorig seizoen was de Japanner goed voor vijf treffers in 33 duels.

De 21-jarige linkspoot debuteerde in september 2018 voor het Japans nationale elftal en speelde tot dusver vijftien interlands. Hij maakte daarin drie treffers.

PSV zou zo’n 7,5 miljoen euro neertellen voor de Japanner.

PSVアイントホーフェンへの移籍が正式に決まりました。

この機会を与えてくれた全ての人に感謝し新しい挑戦に挑みます。

これからも応援よろしくお願いします!

.

I am officially a @psv player now

I thank everyone who gave me this opportunity and I do my best for the next challenge.#psv pic.twitter.com/cHZEKo1Jxn Ritsu Doan/堂安 律(@ doan_ritsu) link

AA Gent gaat vol voor Haroun

Ivan De Witte liet in ons interview eerder deze week al verstaan dat AA Gent zich nog verder wil versterken. Mogelijk komen er zelfs nog twee spelers bij, maar de Buffalo’s richten hun pijlen in de eerste plaats op Faris Haroun. De 33-jarige middenvelder ontpopte zich de voorbije twee jaar tot één van de sterkhouders bij Antwerp en speelde gisteravond nog met de Great Old tegen AZ. Haroun gaat zijn laatste contractjaar in bij Antwerp en wachtte de voorbije weken vergeefs op een nieuw voorstel. Voor Gent geniet de aanwerving van Haroun nu de hoogste prioriteit. (RN)

Milic naar Vallecano

Antonio Milic (25) verhuist naar Rayo Vallecano (tweede divisie in Spanje). De Kroatische verdediger was overbodig bij Anderlecht. Eerder deze mercato weigerde hij een overgang naar het Turkse Rizespor, ondanks akkoorden op clubniveau. (PJC)