Transfer Talk. Turkse interesse voor Landry Dimata - Waasland-Beveren haalt Portugese verdediger - Barça hengelt Dest binnen

01 oktober 2020

Portugese centrale verdediger voor Waasland-Beveren

Met Luís Miguel Vieira Silva (29) denkt Waasland-Beveren haar gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd in de toekomst drastisch te kunnen verlagen. De Portugese linksvoetige centrale verdediger tekent eerstdaags op de Freethiel. Hij komt over van Istanbul Basaksehir, (Tur) dat hem vorig seizoen verhuurde aan het Oostenrijkse Wolfsberger AC. De kans dat hij al speelgerechtigd raakt voor de match van zaterdag tegen RC Genk, is klein. (MVS)

Turkse interesse voor Dimata

Vertrekt Landry Dimata (23) nog voor het sluiten van de transfermarkt bij Anderlecht? Trabzonspor zou geïnformeerd hebben naar de voorwaarden van de spits, maar die zou voorlopig niet veel trek hebben in een Turks avontuur. Dimata verloor zijn basisplek de voorbije weken aan Nmecha. Eerder informeerde Dijon al naar Dimata, maar met de Franse club kwam het zelfs niet tot onderhandelingen. Gisteren trainde Dimata, die geen deel uitmaakt van de selectie van de Rode Duivels, gewoon mee bij Anderlecht. (TLB)

STVV heeft Griek van Inter op het oog

STVV onderhandelt sedert begin van de week met Inter Milaan omtrent de huur Georgios Vagiannidis, een jonge Griekse rechterflank van 19. Voorzitter David Meekers bevestigde ons zonet de interesse en gaat er van uit dat de deal wel in orde zal komen. Internationale haalde de speler aan het begin van dit seizoen voor veel geld bij Panathinaikos, waar hij ook zijn jeugdopleiding kreeg, en gaf hem prompt een contract tot 2024. Vagiannidis is ook Grieks jeugdinternational. (FKS)

Noorse aanvaller voor AC Milan

AC Milan heeft zich versterkt met de Noor Jens Petter Hauge. De twintigjarige linksbuiten ondertekende donderdag een contract tot 30 juni 2025. Hauge komt over van FK Bodø/Glimt. Met die club speelde hij vorige week nog tegen Milan in de derde voorronde van de Europa League. De jonge Noor blonk uit met een goal en een assist maar kon de 3-2 nederlaag niet vermijden. Bij Milan wordt Hauge ploegmaat van onder meer Alexis Saelemaekers en Zlatan Ibrahimovic. Hij zal het rugnummer 15 dragen.

FC Barcelona neemt Sergiño Dest over van Ajax

FC Barcelona heeft zich versterkt met Sergiño Dest, een 19-jarige Amerikaan die overkomt van Ajax. Hij ondertekent in Camp Nou een contract voor vijf seizoenen.

Barcelona legt voor de rechtervleugelverdediger 21 miljoen euro op tafel, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 26 miljoen euro. In zijn contract is een opstapclausule van 400 miljoen euro opgenomen.

Dest, die geboren werd in het Nederlandse Almere, belandde in 2012 in de opleiding van Ajax. Hij debuteerde in de zomer van 2019 in de eerste ploeg. In totaal speelde hij 38 matchen voor Ajax (twee goals).

