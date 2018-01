Transfer Talk: Transfer van Stanciu naar Sparta Praag helemaal rond De voetbalredactie

23 januari 2018

Stanciu definitief weg

De transfer van Nicolae Stanciu naar Sparta Praag is helemaal rond. Dat heeft de Tsjechishe topclub bekendgemaakt op Twitter. De 24-jarige Roemeen zette zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2021. Anderlecht vangt 5 miljoen (plus bonussen) voor Stanciu, die in 2016 nog voor 8,2 miljoen euro de overstap had gemaakt van Steaua Boekarest.

BREAKING!



It’s official! ➡️ https://t.co/2ApbHblYSP



Sparta signs Romanian midfielder Nicolae Stanciu from Anderlecht #WelcomeNicolae pic.twitter.com/j2YO7jFAx1 AC Sparta Prague(@ ACSparta_EN) link

De Laet vanmiddag bij Antwerp?

Ritchie De Laet (29) en Antwerp stevenen recht op een hereniging af. Iets meer dan tien jaar nadat hij de Great Old verliet voor een avontuur in Engeland, keert hij - behoudens een onverwachte ommekeer - terug naar de Bosuil. In principe legt hij vandaag zelfs al zijn medische testen af om daarna een contract tot het einde van het seizoen te tekenen. Antwerp huurt De Laet in dat geval tot het einde van het seizoen van Aston Villa. Volgens onze bronnen zou er ook een aankoopoptie aan dat contract gekoppeld zijn.

Antwerp was nog op zoek naar een extra rechtsachter en die rol is geknipt voor De Laet. Bovendien is hij polyvalent en kan hij ook centraal achterin en in geval van nood op links worden uitgespeeld. De Laet is niet alleen een jeugdproduct, maar ook een diehardfan van Antwerp. Dat vergemakkelijkte zonder twijfel de onderhandelingen. In Engeland stond De Laet sinds 2007 eerst bij Stoke onder contract en in 2009 trok hij naar Man United. Op Old Trafford werd hij nooit echt eerste keuze onder Sir Alex Ferguson. Na een resem uitleenbeurten belandde hij uiteindelijk bij Leicester. Met de Foxes promoveerde hij naar de Premier League. Later had hij ook een aandeel(tje) in de onverhoopte titel in 2016.

Bij Aston Villa moest De Laet het de voorbije maanden met beperkte speeltijd doen. Coach Steve Bruce gaf vorige week aan dat een uitleenbeurt zich opdrong. Antwerp zag zijn kans en haalt de verdediger mogelijk vandaag al terug. Voor de twijfelaars, De Laet veranderde niet toevallig zijn profielfoto op Twitter in het logo van het stamnummer 1. Zondag supporterde hij ook al mee voor de Great Old tijdens de clash met Club Brugge. (SJH/KTH)

Raman langer bij Düsseldorf

Benito Raman is tevreden. De flankaanvaller (23) gaf tijdens de winterstop aan dat hij nog graag een jaar in Duitsland zou voetballen. Gisteren lichtte Fortuna Düsseldorf de optie, waardoor Raman tot 2019 onder contract ligt. "Het was voor mij de juiste stap om naar hier te komen. Vanaf het eerste moment voelde ik me heel comfortabel", klinkt op de clubwebsite. "Het team nam me goed op en ik voelde vertrouwen van de technische staf. Ik zal hard blijven werken en het team proberen te helpen zijn doelen te bereiken." De club uit de tweede Bundesliga bedong ook een aankoopoptie. (FDZ)

Essevee richt pijlen op IJslandse international

Derde keer, goede keer? Nadat Zulte Waregem Papagiannopoulos en Rosted misliep, gaat het voor een nieuwe Scandinavische verdediger. Jon Gudni Fjoluson (28) is de volgende naam op het lijstje. De IJslandse international - ooit een jaartje speler van Beerschot - (1m91, 85 kg) heeft een persoonlijk akkoord met Essevee. Volgens lokale media lopen de onderhandelingen met zijn werkgever Norrköping moeizamer. De Zweedse club zou al twee keer een bod - een laatste van zo'n 500.000 euro - hebben afgewezen. Ondertussen is ook meer duidelijkheid rond de terugkeer van Theo Bongonda naar Trabzonspor. De flankaanvaller reisde zelf terug af naar Turkije in de hoop zijn overgang door te drukken. (VDVJ)

Update rond Dendoncker en West Ham

Veel wijzer is West Ham niet echt geworden. Assistent-trainer Stuart Pearce bekeek Leander Dendoncker tegen Genk, maar omdat de Rode Duivel centraal achterin speelde, kon hij zijn kwaliteiten als middenvelder moeilijk inschatten. 'Een verloren trip' heette het gisteren in Oost-Londen. Stuart Pearce, assistent van manager David Moyes bij West Ham United, was zondag naar Genk gereisd om Dendoncker (22) te scouten, omdat ze binnen de sportieve cel niet helemaal unaniem overtuigd waren van zijn kwaliteiten. Hoofdscout Tony Henry had de naam van de Anderlechtspeler onlangs op tafel gegooid. Tijdens scoutingstrips vorig seizoen in België voor Henry Onyekuru was ook Dendoncker in het oog gesprongen. Hij kreeg een vlaggetje achter zijn naam als een interessante speler voor de toekomst. Omdat West Ham amper vooruitgang boekt in andere transferdossiers voor middenvelders, stuurde Moyes alsnog zijn assistent uit om Dendoncker te bekijken. Alleen waren ze daarbij een cruciale zaak uit het oog verloren: dat Dendoncker al een tijdje als centrale verdediger speelt, niet meer als middenvelder. Pearce keerde dus met een onvolledig rapport terug.