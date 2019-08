Transfer Talk. Toprak ruilt Borussia Dortmund voor Werder Bremen De voetbalredactie

11 augustus 2019

10u06 0 Transfer Talk De Turk Omer Toprak wordt door Borussia Dortmund tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Werder Bremen. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen, zo maakten de clubs vandaag bekend.

De 30-jarige centrale verdediger kwam in de zomer van 2017 voor twaalf miljoen euro over van Bayer Leverkusen. Vorig seizoen verloor hij zijn plaats bij de Duitse vicekampioen en kwam hij slechts veertien keer in actie. De 27-voudige international mocht begin augustus van coach Lucien Favre wel 90 minuten opdraven in de Supercup tegen Bayern München. Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard haalde het daarin met 2-0.

Alles klar, Ömer. Merken wir uns erstmal so.



Unser Neuzugang musste sich direkt mal im "Butter bei die Fische" beweisen. 👉 https://t.co/twuH2exG7v#Möin | #Werder pic.twitter.com/vlng1WyTYf SV Werder Bremen(@ werderbremen) link