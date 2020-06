Transfer Talk. Timo Werner nu ook officieel van Chelsea - Moeskroen wil ex-verdediger Club Brugge De voetbalredactie

18 juni 2020

Timo Werner nu ook officieel van Chelsea

Done deal. Wat al langer geweten was, is nu ook officieel. Timo Werner (24) heeft zijn handtekening gezet onder een contract van vijf seizoenen bij Chelsea. Hij moet wel nog enkele medische testen afleggen. De pijlsnelle Duitse spits komt over van RB Leipzig, waar hij het seizoen nog afwerkt. Werner sluit volgende maand aan bij ‘The Blues’. Chelsea zou zo’n 50 miljoen euro betalen.

Werner startte zijn carrière bij Stuttgart, de club waar hij alle jeugdcategorieën doorliep. In 2016 haalt RB Leipzig hem weg voor een kleine 15 miljoen euro. Een goede zet, want bij ‘Die Roten Bullen’ scoorde Werner liefst 93 keer in 157 wedstrijden.

“Ik kijk ernaar uit om voor Chelsea te spelen, maar ik wil ook Leipzig bedanken voor vier fantastische jaren. Jullie zitten voor altijd in mijn hart”, klinkt het bij Werner in een mededeling van de club.

Chelsea-CEO Marina Granovskaia tekende voor de eerste grote transfer van de zomermercato. “Timo is een speler die gewild is in heel Europa en dat is geen verrassing: hij heeft die uitzonderlijke mix van jong en talentvol, en tegelijkertijd al ervaren.”

We have some @TimoWerner news for you! 👀 Chelsea FC (at 🏡)(@ ChelseaFC) link

Hollerbach en Strupar aangeboden bij Cercle, ‘Engelse’ kandidaat in pole

Bernd Hollerbach, recent ontslagen bij Moeskroen, is aangeboden bij Cercle Brugge dat nog steeds geen opvolger voor Bernd Storck heeft aangesteld.

“Hij is één van de velen die ons worden voorgesteld, net als Branko Strupar en ex-speler Branko Karacic”, bevestigt voorzitter Goemaere. “Maar Paul Mitchell (die gisteren officieel als nieuwe TD van Monaco werd geïnstalleerd, red.) is in zeer vergevorderde onderhandelingen met een kandidaat die in Engeland zijn strepen verdiende. Geen Engelsman, neen, maar wel de kandidaat die in ‘poleposition’ ligt. Mocht die piste alsnog afketsen, dan is Hollerbach zeker een interessant profiel.”

Goemaere denkt zelf ook aan Vince Euvrard, ex-Cercle en vorige week ontslagen bij OHL, voor een rol in de technische staf, “maar niet als T1". Beloftencoach Jimmy De Wulf kan bijtekenen en de schakel tussen het A- en B-team blijven. (LUVM)

Moeskroen lonkt naar Poulain

Centrale verdediger Benoît Poulain (33), eerder bij KV Kortrijk en Club Brugge, sinds januari vrij bij het Turkse Kayserispor, staat op de radar van Moeskroen. De Fransman voelt wel wat voor een terugkeer naar België. (ESK)

