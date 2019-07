Transfer Talk. Thoelen naar KV Mechelen - Zulte Waregem haalt voormalig belofteinternational binnen Redactie

24 juli 2019

Thoelen tekent bij KV Mechelen

Michael Verrips is zijn uitgaande transfer bij KV Mechelen aan het forceren, maar Malinwa zit niet bij de pakken. De promovendus heeft zelfs al een vervanger beet. Yannick Thoelen (29) komt over van AA Gent. De doelman zat er in de B-kern op een dood spoor. Vandaag legde Thoelen zijn medische testen af bij Mechelen, nadien werden de handtekeningen gezet. Thoelen zou er een verbintenis voor drie jaar tekenen.

Gianni Bruno naar Essevee

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Gianni Bruno (27). De aanvaller was transfervrij na zijn passage bij Cercle Brugge, waar hij vorig seizoen 13 keer raak schoot. Bruno tekent voor drie jaar en trainde vanochtend al mee. Het is nog onduidelijk of de komst van de voormalig jeugdinternational gevolgen heeft voor Saido Berahino. De spits verscheen vandaag gewoon op het oefenveld. L’Équipe pakte gisteren uit dat de 25-jarige spits ging testen bij Nîmes. Essevee viel uit de lucht bij de dat nieuws. Berahino blijft normaal zeker tot zondag. Florian Tardieu tekende voor drie seizoenen bij het Franse Troyes. (VDVJ)

Trezeguet (ex-Anderlecht en Moeskroen) naar Aston Villa

Aston Villa is bevestigt de transfer van Mahmoud Hassan, beter bekend als Trezeguet. Een bedrag gaf de club niet vrij. Hij komt over van het Turkse Kasimpasa. Daar scoorde hij in twee seizoenen 25 keer in 71 wedstrijden.

De 24-jarige aanvaller speelde ook 11 wedstrijden voor Anderlecht. Hij kon er echter niet scoren en paars-wit leende hem uit aan Moeskroen. Daar lukte het wel, getuige zijn 7 goals in 28 matchen. Daarna verkaste hij naar Turkije.

De Egyptenaar kwam recent nog in actie op de Africa Cup in eigen land. Egypte ging er verrassend onderuit tegen Zuid-Afrika in de achtste finales. Trezeguet kon één keer scoren, tegen Zimbabwe in de groepsfase.

Aston Villa-coach Dean Smith: "We zijn erg enthousiast om met Trez te kunnen werken. Ik heb hem al enkele keren zien spelen en ik zie he

“Hij is het type speler waar we naar op zoek zijn. Hij heeft een directe manier van spelen, is een gesel voor de defensie én scoort veel.”

Esiti rond met PAOK

AA Gent-middenvelder Anderson Esiti heeft een mondeling akkoord met PAOK. De Griekse kampioen deed een bod van 3,5 miljoen euro, maar de Buffalo’s willen de Nigeriaan niet zomaar laten gaan. (ABD)