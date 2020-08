Transfer Talk. Thiago Alcantara naar Liverpool? - “Koeman wil Wijnaldum naar Barça halen” De voetbalredactie

20 augustus 2020

“Koeman wil Wijnaldum”

Ronald Koeman, de nieuwe coach van Barcelona, heeft Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum héél hoog op zijn verlanglijstje staan. Dat schrijven onze collega’s van het AD. Wijnaldum en Liverpool bereikten maar geen akkoord over contractverlenging de laatste maanden. De 29-jarige Rotterdammer staat nog slechts één jaar onder contract bij de kampioen van Engeland. Dat maakt hem betaalbaar.

In de omgeving van Wijnaldum wordt serieus gefluisterd dat Koeman de speler recent nog eens op het hart heeft gedrukt vooral niet bij te tekenen in Liverpool. Met Frenkie de Jong al in zijn selectie zou Koeman er wel oren naar hebben om nog een belangrijke pion van het middenveld van ‘zijn’ Oranje toe te voegen aan zijn groep. Eentje die vooral onder Koeman is gaan excelleren. Eentje ook die op een leeftijd is dat er eigenlijk nog maar één toptransfer kan worden gemaakt.

“Thiago Alcantara naar Liverpool”

De Champions League-finale van zondagavond tussen PSG en Bayern München wordt meer dan waarschijnlijk ook het laatste duel van Thiago Alcantara voor de Rekordmeister, zo weet het Duitse voetbalblad Kicker. De 29-jarige Spaanse middenvelder, al jaren de stofzuiger op het Münchense middenveld, zou in de belangstelling staan van de Engelse kampioen Liverpool. Volgens RMC Sport heeft Thiago een nieuwe uitdaging nodig en kan hij in Liverpool een contract voor vier seizoenen ondertekenen.

Sheffield United telt 20 miljoen euro neer om doelman Ramsdale terug te halen

Sheffield United heeft doelman Aaron Ramsdale teruggehaald van Bournemouth. De 22-jarige Ramsdale ondertekent bij zijn jeugdclub een contract voor vier seizoenen, zo werd woensdag bekendgemaakt. Sheffield United zou een bedrag van twintig miljoen euro betaald hebben om de doelman los te weken bij Bournemouth. Daar lag hij sinds begin 2017 onder contract, nadat de club hem voor minder dan een miljoen euro had weggeplukt bij Sheffield United.

Na eerdere uitleenbeurten brak hij vorig seizoen helemaal door bij Bournemouth en werd hij er de nummer een tussen de palen. Bournemouth kon de degradatie echter niet ontwijken, waarop de doelman aanstuurde op een vertrek. Hij is bij zijn nieuwe club de opvolger van Dean Henderson, die na een huurperiode van twee seizoenen terugkeert naar Manchester United.

Gladbach huurt Lazaro van Inter

De Duitse eersteklasser Borussia Mönchengladbach huurt de Oostenrijkse winger Valentino Lazaro tot het einde van het seizoen van Inter Milaan, zo maakte de club donderdag bekend. De 24-jarige aanvallende middenvelder kwam afgelopen seizoen op uitleenbasis in de Premier League uit voor Newcastle United.

🔙 in 🇩🇪 joining @borussia. 🖤💚



Can't wait for @Bundesliga_EN & @ChampionsLeague nights with this great club.