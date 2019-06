Transfer Talk. Terugkeer De Laet naar Antwerp - KVO huurt Kroaat van City - Bekerheld van KV Mechelen naar Colombiaanse topclub? Redactie

29 juni 2019

19u53

Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Bekerheld van KV Mechelen naar Colombiaanse topclub?

Geen Germán Mera (29) in de oefenpartij tegen Thes Sport. Bij KV Mechelen besloten ze de verdediger te sparen om een eventuele transfer niet in het gedrang te laten komen. Mera staat dichtbij de Colombiaanse topclub Atlético Junior, uit de stad Barranquilla. Er is een akkoord op clubniveau, alleen moet Mera nu zelf uitmaken of hij wilt terugkeren naar zijn geboorteland. (ABD)

KVO huurt Kroatische middenvelder van Manchester City

KV Oostende heeft zich voor komend seizoen versterkt met de Kroaat Ante Palaversa. De negentienjarige verdedigende middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester City. Palaversa vertrekt meteen met KVO mee op oefenstage.

Palaversa doorliep de jeugdrangen van de Kroatische topclub Hajduk Split en debuteerde er als achttienjarige ook in de eerste ploeg. Na amper zes maanden in het eerste elftal stond hij al op de radar van verscheidene Europese topclubs. Het was uiteindelijk Manchester City dat hem in januari 2019 aantrok, maar hem nog zes maanden bij Hajduk liet spelen.

“Hajduk Split wou hem ook komend seizoen nog één jaar langer huren, maar voor zijn ontwikkeling verkiest City de Belgische competitie, die toch hoger staat aangeschreven dan de Kroatische,” legde sportief adviseur Guy Ghysel uit. “De handtekeningen zullen eerstdaags worden gezet, maar de speler bezocht vandaag al de Versluys Arena en trekt morgen mee op zomerstage naar Nederland.”

“Ik ben ervan overtuigd dat deze stap de juiste keuze is,” aldus de jonge middenvelder. “Ik wil nu zo snel mogelijk alles officialiseren en vervolgens aansluiten bij de groep en iedereen leren kennen. De zomerstage die eraan komt, is daar ideaal voor.”

Palaversa is niet het enige nieuwe gezicht dat met KVO op stage trekt. Ook de Senegalees Yaya Sané (29) zal erbij zijn. Op het einde van de stage wordt beslist of deze centrale verdediger een contract krijgt. Sané is een oude bekende van trainer Ingebrigtsen want hij voetbalde jarenlang in de Noorse competitie, bij Bodo/Glimt en Tromsö.

Beerschot haalt Kazachse linksachter

Beerschot heeft zopas de transfer afgerond van Yan Vorogovskiy. Deze 22-jarige international van Kazachstan, een linksachter, komt over van Kairat Almaty, een topclub in zijn eigen land. Vorogovskiy speelde begin deze maand nog mee in de interland tegen de Rode Duivels. Hij ondertekende op het Kiel een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar.

Yan Vorogovskiy is de jongste basisspeler van de nationale ploeg van Kazachstan. Hij speelt vanaf nu voor Beerschot.👌💪

✍️ 1+1

🏃‍♂️ linksachter

📆 22 jaar

💶 transfersom FC Kairat

Ritchie De Laet keert terug naar Antwerp

Ritchie De Laet (30) keert terug naar de Bosuil. Zodra het papierwerk in orde is, ondertekent de verdediger bij Antwerp een contract voor twee jaar, met één jaar optie. Dat heeft stamnummer 1 bekendgemaakt.

De Laet kwam in 2006 als 18-jarige bij de A-kern van Antwerp, om na negen wedstrijden getransfereerd te worden naar Stoke City. Na een hele periode in Engeland werd hij begin 2018 door Aston Villa voor een half seizoen uitgeleend aan de Great Old. Het voorbije jaar speelde hij in Australië op huurbasis voor Melbourne City. Nu keert de transfervrije De Laet dus terug naar het oude nest.

Welcome home Ritchie! 🏠😍❤️



Manchester United neemt verdediger Wan-Bissaka over van Crystal Palace

Manchester United neemt rechtsachter Aaron Wan-Bissaka (21) over van Crystal Palace. De Engelse belofte-international zette op Old Trafford zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar, met optie op een extra jaar. “Dit is een ongelooflijk gevoel, een hele eer”, verklaarde Wan-Bissaka, die door manager Ole Gunnar Solskjaer omschreven wordt als “één van de beste opkomende verdedigers in de Premier League”.

Wan-Bissaka is de tweede inkomende zomertransfer voor de Red Devils. Eerder strikte ManU al vleugelaanvaller Daniel James. De Welshe international kwam over van Swansea.

Volgens Engelse media zou Manchester United ongeveer 50 miljoen pond (55,8 miljoen euro) neertellen voor Wan-Bissaka. De club van Romelu Lukaku heeft een erg teleurstellend seizoen achter de rug. Manchester United eindigde pas op de zesde plaats in de Premier League.

Standard haalt nieuwe doelman

Standard huurt komend seizoen doelman Vanja Milinkovic-Savic van Torino, met aankoopoptie. Dat hebben de Rouches bekendgemaakt. De 22-jarige Serviër begon zijn profcarrière in 2014 in eigen land voor Vojvodina. Na een seizoen (2016-17) in Polen bij Lechia Gdansk werd hij in 2017 overgenomen door Torino, dat hem uitleende aan SPAL en Ascoli.

Vanja Milinkovic-Savic is de jongere broer van Sergej, die momenteel voor Lazio Rome uitkomt en in het seizoen 2014-15 voor Racing Genk speelde.

De komst van Milinkovic-Savic wil echter niet zeggen dat Memo Ochoa sowieso vertrekt bij de Rouches. De Mexicaan wil graag vertrekken, Preud’homme wil hem er graag bijhouden. Dossier in een impasse.

Bushiri naar Norwich

Deschacht liever speler bij OHL dan T2 bij Kortrijk

Olivier Deschacht heeft tot dinsdag de tijd om te beslissen of hij de assistent wordt van zijn vriend Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk. Naar traditie waren de ex-Anderlechtspelers met hun partners deze zomer samen op vakantie in Marbella. Maar het lijkt steeds minder waarschijnlijk dat het duo dit seizoen ook al zal samenwerken. Deschacht wil wat graag nog een seizoen voetballen en de kans is groot dat hij dat bij OH Leuven in 1B kan doen. Hij is 38 jaar, maar nog helemaal niet voetbalmoe. In dat geval gaat KV Kortrijk voor Jordi Lemiengre (45), die eerder werkte onder Vanderhaeghe in de staf van KV Oostende. (ESK)

Leicester wil volgende week doorbraak over Tielemans

Leicester City boekt traag maar gestaag progressie in het dossier-Youri Tielemans. De Engelse club staat in nauw contact met Monaco, maar een akkoord op clubniveau is voorlopig niet in zicht. Leicester hoopt volgende week een doorbraak te forceren. The Foxes hadden gehoopt al eerder een deal te kunnen bereiken. Zeker als Adrien Silva, nu verhuurd aan Monaco, de omgekeerde beweging maakt. Tielemans (22) staat ook op de lijst bij Manchester United, maar is er enkel een optie als Paul Pogba vertrekt. Bij Tottenham is hij geen prioriteit meer. Bij Leicester voelen ze dat ze in poleposition liggen om de huurling definitief vast te leggen. Monaco vroeg in de winterstop 45 miljoen euro voor Tielemans en Leicester zal sowieso zijn clubrecord moeten verbreken - dat staat op 30 miljoen voor Islam Slimani. De Rode Duivel zal zeker niet terugkeren naar Monaco. Hij geniet van zijn laatste dagen vakantie. (KTH)

Genk strikt opnieuw Colombiaanse verdediger

Jhon Lucumi krijgt er vanaf dit seizoen een landgenoot bij centraal achterin. Racing Genk heeft een akkoord bereikt met Carlos Cuesta (20). De kapitein van de Colombiaanse U20 komt over van Atlético Nacional, een ploeg uit Medellin. Cuesta reist dit weekend naar België om zijn medische testen af te leggen en zal vanaf volgende week meetrainen bij Racing Genk. Standard en Ajax hadden eveneens interesse in de diensten van de verdediger, maar uiteindelijk kiest hij dus voor een avontuur in Genk. (KDZ)

Ook Hakim Ziyech verkast naar Sevilla: ‘95% zeker’

Bij Ajax zijn ze er nog niet zo zeker van, maar Spaanse media weten het vrijwel zeker: na PSV-aanvoerder Luuk de Jong komt ook Hakim Ziyech naar Sevilla. Volgens Cadena Cope tekent de Marokkaans international meteen na de strijd om de Afrika Cup een contract in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Volgens het Spaanse radiostation is de komt van Ziyech zelfs ‘95 procent zeker’. Sevilla ziet in Ziyech de opvolger van de vrijwel zeker naar PSG vertrekkende spelmaker Pablo Sarabia. Gisteren was Ajax-trainer Erik ten Hag op deze site nog niet zo zeker van een vertrek van Ziyech. “Iemand als Hakim kan vertrekken. Maar hij kan ook blijven. Dat moeten we zien. Het is ook niet nieuw. Het is elk jaar hetzelfde. Je weet niet waar je aan toe bent.”