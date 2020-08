Transfer Talk. Technisch directeur Dortmund: “Sancho blijft” - Didillon legt medische testen af bij Cercle De voetbalredactie

10 augustus 2020

17u37 0

Technisch directeur Dortmund: “Sancho blijft bij Borussia”

Jadon Sancho trekt niet naar Manchester United. Dat zegt Michael Zorc, de technisch directeur van Borussia Dortmund. De 20-jarige Engelsman werd al weken gelinkt aan United, dat 100 miljoen euro voor hem zou overhebben. Maar van een deal is dus geen sprake. “Sancho blijft bij onze club. Dat is de finale beslissing”, aldus Zorc.

Real Madrid stalt Takefusa Kubo bij Villarreal

Real Madrid verhuurt de Japanner Takefusa Kubo voor een seizoen aan Villarreal, zo maakte de Spaanse kampioen maandag bekend.

Voor de 19-jarige Kubo wordt het zijn tweede opeenvolgende uitleenbeurt. Afgelopen seizoen leende Real hem uit aan RCD Mallorca. De Japanse winger was er goed voor vier goals en vijf assists in 36 wedstrijden. Toch kon hij met Mallorca de degradatie niet ontlopen. Villarreal eindigde op de vijfde plaats in La Liga en mag aantreden in de poules van de Europa League.

Koné dicht bij terugkeer naar Eupen

Volgens onze collega’s van L’Avenir staat Mamadou Koné (28) zeer dicht bij een terugkeer naar AS Eupen. De Ivoriaanse spits verbleef al een eerste keer ‘Am Kehrweg’ van januari tot juni 2018 onder leiding van Claude Makelele. Inclusief PO 2 nam hij deel aan 15 wedstrijden en scoorde 5 doelpunten. Toen werd Koné gehuurd van Leganés. Nu zou hij definitief worden overgenomen van de Spaanse club, waar zijn contract nog loopt tot juni 2021. Het voorbije seizoen was Koné met 23 wedstrijden en 5 doelpunten een vaste waarde bij Deportiva La Coruna in de Segunda Division.

Didillon legt medische testen af bij Cercle

Thomas Didillon (24) lijkt nu toch neer te strijken op Cercle Brugge. Op clubniveau waren groen-zwart (met de centen van Monaco) en Anderlecht er al uit, maar de doelman zelf bleef hopen op mooiere aanbiedingen. Daarom stond Warleson nog op Sclessin tussen de palen. Nu lijkt Didillon toch zijn carrière verder te zetten bij de Vereniging, waar hij vandaag zijn medische testen aflegt. Monaco zou de keeper overnemen en uitlenen aan Cercle.

Didillon arriveerde twee jaar geleden op Anderlecht, dat hem overnam van het Franse Metz. Na een seizoen als titularis kozen Kompany en co voor Hendrik Van Crombrugge onder de paars-witte lat. Didillon werd een halfjaar uitgeleend aan Racing Genk, nu zal hij zich kunnen bewijzen bij Cercle.

RWDM heeft met de komst van Kevin Nzuzi zijn diepe spits beet

RWDM heeft eindelijk zijn diepe spits beet. De Brusselse club bereikte een overeenkomst met Kevin Nzuzi (26), die overkomst van Red Star (L2 in Frankrijk). Het jaar voordien was hij aan de slag bij Duinkerke, waar hij regelmatig zijn doelpunt meepikte. Ruim twee weken geleden liet Nzuzi zich als testspeler gelden in de oefenwedstrijd tegen OHL (2-4 winst) waarin hij twee doelpunten voor zijn rekening nam. Nzuzi, die ook familie heeft wonen in het Brusselse, tekende een contract voor 1 seizoen met optie voor een extra jaar. Nu nog een extra doelman en het werk is klaar voor de start van het nieuwe seizoen (NFA)