Transfer Talk. “Svilar in beeld bij Belgische topclubs” - Arsenalcoach dringt aan voor Meunier

03 juni 2019

07u58

Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Emery wil Meunier er absoluut bij

Arsenal duwt door voor Thomas Meunier. Coach Unai Emery had de Rode Duivel (27) er graag bij gehaald, als concurrent voor de met een blessure sukkelende Bellerin. Emery, die bij PSG samenwerkte met Meunier, zocht de voorbije weken meermaals contact. Alleen: door het verlies in de Europa League-finale moet Arsenal mogelijk zijn prioriteiten herzien. Er is de komende maanden, onder andere door de hoge loonlast, slechts een beperkt budget voorhanden. Emery heeft zijn bestuur gevraagd dat Meunier niet van zijn hitlist verwijderd wordt. Hij wil hem er absoluut bij. Meunier, die nog een jaar onder contract ligt, moet weg en kost 25 miljoen euro. Ook Man United volgt het dossier op de voet. Hij is er een back-upoptie. Meunier is een diehard Unitedfan. Deze winter woonde hij onder andere de uitmatch op Watford bij. Ook Youri Tielemans blijft op de radar van United, maar de club bewandelt ook andere pistes voor een bijkomende middenvelder. (KTH)

“Svilar in beeld bij Anderlecht, Antwerp en Standard”

Benfica overweegt om Mile Svilar (19) tijdelijk terug naar België te sturen om te rijpen. De jeugdinternational komt in Portugal maar met mondjesmaat aan spelen toe. Het voorbije seizoen kwam hij 13 keer in actie, voornamelijk in de bekercompetities. Daarom wil Benfica hem uitlenen. Dat bracht het Portugese blad ‘A Bola’ naar buiten. De krant meldt dat er interesse is van meerdere clubs uit de Jupiler Pro League. Zo zou Standard als eerste contact hebben opgenomen. Nog volgens ‘A Bola’ meldden Antwerp en Anderlecht zich intussen ook. Bij de Rouches wil Ochoa andere oorden opzoeken. Bij Antwerp staat Bolat dan weer op het verlanglijstje van meerdere buitenlandse clubs. Svilar zou er in de voetsporen van zijn vader Ratko kunnen treden die er een icoon is. Anderlecht is dan weer de club waar hij jarenlang deel uitmaakte van de jeugdelftallen. (SJH)

Maher volgt Van den Brom naar FC Utrecht

Adam Maher speelt komend seizoen in het shirt van FC Utrecht. De 25-jarige middenvelder van AZ volgt trainer John van den Brom naar de Domstad, waar hij vandaag tekent.

Van den Brom, voormalig trainer van Anderlecht, kreeg Maher weer aan de praat bij AZ als controlerende middenvelder. Omdat de oud-international zijn contract in Alkmaar niet wilde verlengen, informeerde FC Utrecht al vroeg bij Mahers management over een eventuele overstap naar Utrecht.

AZ dacht het kind van de club langer aan zich te kunnen binden en kreeg ook positieve geluiden te horen uit diens kamp. Toch kon zelfs een goede aanbieding de middenvelder niet verleiden in Alkmaar te blijven. Met Europees voetbal voor FC Utrecht én een forse tekensom in het vooruitzicht koos Maher uiteindelijk voor een verrassende overstap naar de nummer zes van de Eredivisie. De middenvelder kon ook op interesse van onder meer Vitesse en Celtic rekenen.