Transfer Talk. STVV legt ruim miljoen euro neer voor Nieuw-Zeelander - Khammas van Genk naar W.-Beveren - Plzen denkt aan Krmencik

27 augustus 2020

22u06 1

Liberato Cacace tekent contract van 3 jaar bij STVV

De rijzende ster van Wellington Phoenix Liberato Cacace (19) krijgt bij STVV een contract voor drie jaar. De deal is nu ook helemaal rond. De linksachter was afgelopen seizoen de revelatie bij zijn Nieuw-Zeelandse club en één van de beste spelers in de A-League. STVV telde voor hem een bedrag neer van om en bij de 1,2 miljoen euro.

De Portugese sportkrant ‘A BOLA’ meldt dan weer dat STVV de Braziliaanse spits Douglas Tanque van eersteklasser Pacos Ferreira erg graag naar Stayen wil halen en daarvoor twee miljoen euro veil heeft. Maar voor dat bedrag wil de voorzitter Paula Meneses hem niet laten gaan. Hij noemt Tanque één van de belangrijkste activa van de club en zegt dat er in de beëindigingsclausule van zijn contract een bedrag van 5 miljoen euro staat. Tanque heeft bij de Portugese club nog een contract tot medio volgend jaar. Met 12 doelpunten maakte hij zich er afgelopen seizoen zeer belangrijk. (FKS)

Khammas van Genk naar W.-Beveren

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Amine Khammas (21). De Belgisch-Marokkaanse linksachter komt over van Racing Genk en tekende een contract van drie jaar op de Freethiel. Vorig seizoen was hij op huurbasis aan de slag bij 1B-club Lommel.

Vojvoda definitief van Torino

Wat al eerder in de pijplijn zat, is nu ook definitief. Mergim Vojvoda (25) trekt naar het Italiaanse Torino. De Standard-verdediger tekent er voor vier jaar.

Na zijn komst van Moeskroen vorig jaar ontwikkelde Vojvoda zich tot de vaste rechtsachter van de Rouches. Dit seizoen was hij centraal in de Luikse defensie de vervanger van de geschorste Vanheusden. Het lijkt geen toeval dat de transfer van Vojvoda net nu rond is geraakt - de belofteninternational keert zondag terug uit schorsing. Torino betaalt om en bij 5,5 miljoen euro aan Standard, dat zich hard opstelde in de onderhandelingen.

Plzen denkt aan ex-goalgetter Krmencik

Viktoria Plzen heeft nood aan een centrumspits en kwam in die zoektocht deze week bij hun ex-goalgetter Michael Krmencik uit. De Tsjechische landskampioen nam - mede door de Champions League-wedstrijd van gisteren in Alkmaar - nog geen contact op met Club Brugge, maar daar komt volgens Tsjechische bronnen wellicht snel verandering in.

De slechte prestaties van Krmencik bij Club zijn ook Plzen niet ontgaan. Dit terwijl hij de voorbije jaren de goals aaneen reeg voor de Tsjechische landskampioen, die 6,5 miljoen euro ving voor de international. Vraag is of Club straks bereid zal zijn om rond de tafel te gaan. Daar waar blauw-zwart bij de start van de voorbereiding nog vol geloofde in de winteraankoop, is dat enthousiasme intussen bekoeld. Krmencik krijgt kansen, maar wist nog steeds niet te overtuigen. Toch wil blauw-zwart hem allesbehalve opgeven, getuige daarvan zijn speelkansen vorige zondag tegen Beerschot. Met de zomermercato die pas begin oktober sluit, kan Club de situatie rond Krmencik en bij uitbreiding Okereke ook nog even aankijken. Als er straks zoals voorzien een extra spits in Westkapelle neerstrijkt en Krmencik toont geen beterschap, dan kan Plzen mogelijk wel een oplossing bieden ‘à la Rezaei’. De Iraniër flopte en werd vervolgens twee seizoenen op rij bij zijn ex-club Charleroi gestald, waardoor Club mondjesmaat alsnog een deel van de 5 miljoen euro weet te recupereren. Krmencik terugkopen is voor Plzen naar verluidt financieel gezien geen optie. (TTV)

Malang Sarr transfervrij naar Chelsea

Chelsea blijft zich roeren op de transfermarkt. De Londense club heeft vandaag de komst van Malang Sarr bevestigd. De 21-jarige Franse verdediger komt transfervrij over van Nice en tekent een contract voor vijf seizoen op Stamford Bridge. Sarr zal komend seizoen uitgeleend worden om speelminuten te vergaren.

The Blues kondigden eerder al de komst van Hakim Ziyech, Timo Werner en Ben Chilwell aan. Ook Thiago Silva (einde contract bij PSG) en Kai Havertz (Leverkusen) zouden dicht bij een overgang naar Chelsea staan.

