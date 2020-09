Transfer Talk. Standard rondt komst Muleka officieel af - Kolarov wordt ploegmaat van Romelu Lukaku Redactie

08 september 2020

Congolese spits Muleka officieel naar Standard

“De nieuwste Jackson is gearriveerd.” Standard maakte de komst van de Congolese spits Jackson Muleka bekend op de tonen van Michael Jackson. De komst van de jonge aanvaller hing al enkele weken in de lucht, maar werd pas vandaag geofficialiseerd.

De 20-jarige aanvaller komt over van TP Mazembe en ondertekent een contract voor vier seizoenen, plus optie op een extra jaar. Muleka kan voorin op meerdere posities uit de voeten, maar geldt toch vooral als een nummer negen. In de voorbije editie van de Afrikaanse Champions League kroonde hij zich met zeven goals in tien matchen tot topschutter. Bij de Rouches moet hij de concurrentie aangaan met Felipe Avenatti, Obbi Oulare en Duje Cop.

Inter haalt Servische verdediger Kolarov binnen

Vleugelverdediger Aleksandar Kolarov ruilt AS Roma voor Inter. Dat heeft de club van Rode Duivel Romelu Lukaku dinsdag bevestigd.

De 34-jarige Kolarov is met Inter toe aan zijn derde club in Italië. Eerder speelde hij voor Lazio Roma (2007-2010). Tussen 2010 en 2017 kwam Kolarov uit voor Manchester City. De afgelopen drie seizoenen voetbalde hij voor AS Roma.

Kolarov telt 92 caps met de Servische nationale ploeg. Daarin was hij goed voor elf doelpunten.

