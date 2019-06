Transfer Talk. Standard leent Carlinhos uit - Rafinha na acht jaar Bayern München opnieuw naar thuisland De voetbalredactie

10 juni 2019

14u37 0

Standard verhuurt Carlinhos aan Portugese Vitoria

Standard leent de Braziliaan Carlinhos (24) tot het einde van het komende seizoen (2019-2020) uit aan Vitoria FC. De Portugese club heeft ook een aankoopoptie, dat bevestigen de Rouches vandaag op hun website.

In augustus 2017 verhuisde de aanvallende middenvelder van de Portugese club Estoril naar Luik voor een slordige 2,5 miljoen euro. Onder Ricardo Sa Pinto wierp de Braziliaan zich snel op tot vaste waarde en hielp hij Standard aan de bekerwinst en de tweede plaats in de play-offs.

Afgelopen seizoen paste de Braziliaan niet in de plannen van Michel Preud’homme en zat hij vaker op de tribune dan in de selectie. Sinds januari voetbalde hij op uitleenbasis voor de Braziliaanse tweedeklasser Guarani Futebol Clube. “Onze club wil Carlinhos succes wensen met deze nieuwe uitdaging”, luidde het vandaag.

Rafinha terug naar Brazilië

De Braziliaanse flankverdediger Rafinha (33) gaat na een lange carrière in Europa opnieuw in eigen land voetballen. Hij vond onderdak bij topclub Flamengo uit Rio de Janeiro.

Rafinha was deze zomer einde contract bij Bayern München, het team waarvoor hij sinds 2011 speelde en waarmee hij onder meer zeven landstitels, vier Duitse bekers, het WK voor clubs en de Champions League (in 2013) won.

Daarvoor speelde Rafinha bij Genoa (2010-2011) en Schalke 04 (2005-2010). De Braziliaan was vier keer international. Bij Flamengo ondertekende Rafinha een contract tot 2021.

Anwar El Ghazi tekent voor vier seizoenen bij Aston Villa

De Nederlander Anwar El Ghazi heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Aston Villa. Hij speelde daar al op huurbasis en dwong met de club promotie af naar de Premier League.

El Ghazi, een 24-jarige winger, werd door de Villans gehuurd van Rijsel. De Fransen plukten hem begin 2017 weg bij Ajax. Hij was dit seizoen goed voor zes goals en zes assists in 36 wedstrijden. El Ghazi scoorde onder meer in de finale van de play-off om promotie op Wembley tegen Derby. “In die wedstrijd heeft Anwar aan iedereen getoond wat voor een goeie speler hij kan zijn voor Aston Villa”, zegt coach Dean Smith. “Hij is klaar voor de stap naar de Premier League en hij is een jonge speler met veel potentieel.”

El Ghazi heeft twee caps voor Oranje achter zijn naam, allebei uit 2015.