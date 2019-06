Transfer Talk. Standard kondigt komst Limbombe aan - Trossard officieel van Brighton - Buffon terug naar Juventus? De voetbalredactie

26 juni 2019

16u23 1 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Marko Bakic tekent voor vier seizoenen bij Moeskroen

Eersteklasser Moeskroen neemt Marko Bakic definitief over van het Portugese Braga. De Montenegrijnse international werd vorig seizoen al gehuurd, nu ondertekent hij in Henegouwen een contract voor vier seizoenen, zo maakte Moeskroen bekend.

De 25-jarige Bakic kwam vorig seizoen in 27 wedstrijden in actie in de Jupiler Pro League en daarin liet de aanvallende middenvelder twee doelpunten en drie assists noteren.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Marko Bakic est mouscronnois ! 🔴⚪️



🇲🇪 Montenegro

8️⃣ Milieu central

♻️ SC Braga

🎂 1 novembre 1993



Plus d’infos ➡️ https://t.co/zzn8Gb6MWJ#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/NLxY5XY0B0 Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Buffon terug naar Juventus?

A never ending love story. Na één jaar Paris Saint-Germain is Gianluigi Buffon op de terugweg naar Juventus. De 41-jarige keeper zou er volgens Italiaanse media aan de slag gaan als tweede doelman, nadien zou hij de sportieve staf of het management van de Oude Dame versterken.

Na een jaar bij PSG werd de optie op een jaar extra niet gelicht. De Italiaanse legende denkt nog niet aan stoppen, dus is hij op zoek naar een nieuw avontuur. Zijn jeugdliefde Parma, FC Porto, Atalanta Bergamo, Brescia en Leeds United kwamen al uit de geruchtenmolen, maar een terugkeer naar Turijn - niet echt een nieuw avontuur, dus - lijkt de meest waarschijnlijke optie. Sky Italia sprak als eerste van gesprekken tussen Juventus en Buffon, ook La Gazzetta dello Sport springt nu op de boot. Er zou een eenjarig contract met een jaarsalaris van vier miljoen euro klaarliggen. Als tweede keeper, Wojciech Szczęsny blijft de onbetwiste titularis.

Buffon hintte enkele dagen geleden mogelijk al op een terugkeer. “Het enige doel van reizen is dat je niet op dezelfde manier terug komt als dat je bent vertrokken, maar op een andere wijze”, schreef hij bij een foto op Twitter, mogelijk refererend naar de reserverol achter Szczesny.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1 Gianluigi Buffon(@ gianluigibuffon) link

Wolfsburg strikt Oostenrijks international Xaver Schlager

VfL Wolfsburg neemt de Oostenrijkse international Xaver Schlager over van RB Salzburg. De 21-jarige centrale middenvelder ondertekende woensdag een contract tot 30 juni 2023 en kost naar verluidt zo’n twaalf miljoen euro.

Schlager speelde onlangs het EK voor U21 maar heeft ook al elf caps voor de A-ploeg achter zijn naam.

Bij Salzburg was Schlager vorig seizoen goed voor acht goals en vier assists in 44 wedstrijden. Hij scoorde onder meer in de Europa League tegen Club Brugge.

Trossard officieel van Brighton

Brighton & Hove Albion heeft de transfer van Leandro Trossard aangekondigd. Trossard vloog gisteren in het bijzijn van zijn makelaar Josy Comhair naar Brighton om er zijn medische tests af te leggen, nadien ondertekende de 24-jarige Rode Duivel een contract voor vier seizoenen bij de Premier League-club. Racing Genk krijgt wat het voor ogen had en mag bijna 20 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven.

Genk zwaait zijn aanvoerder vandaag uit met enkele mooie woorden. “Trossard is een echte Genkie. Op het veld smaakmaker met zijn acties en harde werk, naast het veld nauw verbonden met de hele club. Leandro schitterde in verschillende Europese campagnes, werd in augustus 2018 Rode Duivel en draagt sinds januari de Genkse kapiteinsband. Trossard is een kampioen. Op 19 mei ging de beker van onze vierde landstitel de lucht in, als eerste in handen van de kapitein. Samen met ploeg en supporters schreef Leandro zo een onvergetelijk nieuw hoofdstuk in onze jonge clubgeschiedenis. KRC Genk feliciteert Leandro met deze stap in zijn carrière, en is trots op haar ambassadeur in één van de sterkste competities van de wereld. Bedankt kapitein en succes Leandro! Samen zijn we Genk!”

✍️ You’ve waited a while, so here you go…



😎 Leandro Trossard is a Brighton & Hove Albion player! 🇧🇪



📲 Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC 🔵⚪️ Brighton & Hove Albion ⚽️(@ OfficialBHAFC) link

Bij Brighton wordt Trossard ploegmaat van Anthony Knockaert (ex-Standard), Mathew Ryan en José Izquierdo (beide ex-Club Brugge). “We zijn heel blij Leandro welkom te kunnen heten bij de club”, zegt coach Graham Potter. “Hij is een aanvallend ingestelde speler die vorig seizoen indruk maakte en Genk mee aan de titel hielp. Hij was bepalend in het Genkse succes met veel doelpunten en het creëren van kansen. Op zijn 24ste brengt hij ervaring mee als kapitein en hij speelde ook al vaak in de Europa League.”

Veel succes in de Premier League Leandro! :muscle::clap::blue_heart: #krcgenk #samengenk https://t.co/2w76bBKLJ7 KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Gillet langer bij RC Lens

Belgisch nieuws uit Frankrijk. Guillaume Gillet (35) heeft zijn contract bij RC Lens verlengd. De voormalige Rode Duivel is sinds de zomer 2018 actief bij de Noord-Franse club. Enkele weken geleden miste Gillet nog net de promotie naar de Ligue 1 met Lens. “Ik ben blij en fier om aan te kondigen dat ik een verlengd verblijf bij Lens tegemoet ga. Ik kon niet anders dan blijven na onze laatste wedstrijden van vorig seizoen. Onnodig te zeggen dat we er dit seizoen alles gaan aan doen om te promoveren naar de Ligue 1.”

Standard kondigt komst Limbombe aan

Toptransfer voor Standard. Anthony Limbombe wordt voor één seizoen gehuurd van Nantes, met een aankoopoptie van 7 miljoen euro.

Acht miljoen euro betaalde Nantes vorige zomer aan Club Brugge. Limbombe (24) is daarmee nog steeds de duurste inkomende transfer van de Franse eersteklasser. De verwachtingen waren hooggespannen bij zijn komst. Niet vergeten: Limbombe werd kampioen met Club Brugge, won de Ebbenhouten Schoen en werd in maart 2018 voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels. Maar in het Stade de la Beaujoire liep het niet zoals verwacht. Limbombe was in totaal 15 keer titularis, scoorde 3 keer en gaf 2 assists. Bovendien botste hij met huidig trainer Halilhodzic.

Enter Standard. De Rouches huren de flankaanvaller voor één seizoen en bedongen een aankoopoptie van 7 miljoen euro. “Hij heeft eigenlijk niet getoond dat hij die 8 miljoen waard was”, vindt David Phelippeau, die Nantes op dagelijkse basis volgt voor de Franse omroep RMC. “Het was nochtans een historische transfer voor de club. Limbombe is wat teruggetrokken. Hij kwam niet graag naar persconferenties, liet weinig mensen toe in zijn omgeving. Misschien had hij het moeilijk om zich aan te passen aan het leven in Nantes. En het niveau van de Ligue 1 ligt toch iets hoger dan de Jupiler Pro League. Een terugkeer naar België kan een goede zaak zijn voor hem.”

Een terugkeer onder de vleugels van Michel Preud’homme, een trainer die hard in Limbombe gelooft. Het is niet voor het eerst dat Preud’homme een speler terughaalt met wie hij in het verleden heeft gewerkt. Eerder deed hij hetzelfde met Lestienne en Oulare. In Luik kunnen ze er wel bij varen.

🔛 Presenting our new n°2⃣5️⃣⚡ #LimbombeEstRouche 🔴⚪ pic.twitter.com/BbZFLnxAjM Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Wan Bissaka voor 56 miljoen naar Man United

Aaron Wan Bissaka ruilt Crystal Palace voor Manchester United. Beide clubs hebben daarover een akkoord bereikt. Man United legt 50 miljoen pond (56 miljoen euro) op tafel voor de 21-jarige verdediger. Wan Bissaka heeft Congolese roots, maar koos voor de Engelse nationale ploeg. Hij was met Engeland actief op het EK U21 in Italië en San Marino, waar de Britten sneuvelden in de groepsfase.

Wan Bissaka stond het voorbije seizoen 35 keer aan de aftrap bij Crystal Palace, dat twaalfde eindigde in de Premier League. Voor Manchester United is het de tweede aanwinst deze zomer. Eerder namen de Mancunians al aanvaller Daniel James over van Swansea City.

David Silva begint aan laatste seizoen bij Manchester City

David Silva (33) doet er nog een seizoen bij in dienst van Manchester City. In de zomer van 2020 zal de Spanjaard de Citizens verlaten, zo vertelde hij aan verschillende media. “Het wordt mijn laatste seizoen. City wilde twee jaar verder doen, maar ik heb beslist het bij een jaar te houden. Na tien jaar is het genoeg voor mij. Het is het ideale moment om te stoppen, het einde van een cyclus”, aldus Silva, die deze zomer aanvoerder Vincent Kompany zag terugkeren naar Anderlecht.

David Silva werd in 2010 door City overgenomen van Valencia. Hij speelde al 396 wedstrijden in het shirt van de Engelsen en maakte daarin 71 doelpunten. De Spaanse offensieve middenvelder won met City vier landstitels, twee FA Cup’s en vier Ligabekers.

Bij de Spaanse nationale ploeg zwaaide Silva af na het WK 2018. Hij droeg het shirt van La Roja 125 keer (35 goals) en won het WK (2010) en twee EK’s (2008 en 2012).

Mannaert zelf naar Senegal om nieuwe spits te overtuigen

Na Krépin Diatta hoopt Club Brugge een tweede Senegalese vleugelspits binnen te halen. Manager Vincent Mannaert reisde gisteren zelf naar Senegal om de 20-jarige Amadou Sagna te overtuigen, in de hoop de concurrentie voor te zijn.

Club Brugge anticipeert op een vertrek van Dennis en Danjuma. Blauw-zwart liet zijn oog vallen op Sagna, vleugelspits van het lokale Cayor Foot, die zich onlangs liet opmerken op het WK voor -20-jarigen in Polen. Daar lukte Sagna een hattrick tegen Tahiti en was hij ook in de achtste finale tegen Nigeria trefzeker. Mannaert trok gisteren naar Senegal in het bijzijn van makelaars Patrick De Koster en Luc Devroe, een duo dat vaak gaat scouten op het Afrikaanse continent. Als Sagna straks daadwerkelijk wordt vastgelegd, heeft Club na Koussounou (Hammarby) een tweede zomeraanwinst beet. Wél moet blauw-zwart de concurrentie dulden van het Spaanse Valencia, het Turkse Fenerbahçe en twee Bundesligaclubs.

Moeskroen huurt Ghanese spits van Werder Bremen

Moeskroen heeft de Ghanese aanvaller Jonah Osabutey toegevoegd aan zijn selectie. Hij komt op huurbasis over van het tweede elftal van Werder Bremen, zo melden de Henegouwers op hun website.

De 20-jarige Osabutey was vorig seizoen bij Werder Bremen 2 goed voor twaalf doelpunten en twee assists in 27 wedstrijden. “Hij is krachtig en snel en heeft een neus voor doelpunten”, aldus Les Hurlus, die ook een aankoopoptie hebben.

❗️ Annonce Transfert ❗️



L’attaquant Jonah Osabutey est prêté à l’Excel pour une saison !



🇬🇭 Ghana

🎂 8 octobre 1998

🎯 Attaquant

♻️ Werder Bremen II



Plus d’infos ➡️ https://t.co/6CocxIN1CW



Bienvenue Jonah ! 🔴⚪️#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/zrVuUPP9Hg Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Westerlo versterkt aanval met Igor Vetokele

Westerlo heeft zijn aanvalslinie versterkt met Igor Vetokele. De Kemphanen melden de komst van de Belgisch-Angolese spits op hun website. De 27-jarige Vetokele wordt bij Westerlo herenigd met trainer Bob Peeters, met wie hij al samenwerkte bij Cercle Brugge en Charlton Athletic. Voor die Engelse club maakte hij vorig seizoen drie doelpunten (plus twee assists) in 23 competitiewedstrijden in de League One. Vetokele brak in het seizoen 2011-2012 onder Peeters door bij Cercle Brugge. Hij speelde daarna nog voor onder meer Kopenhagen, Charlton, Zulte Waregem en STVV.

Ook Sassuolo wil Zinho Vanheusden

Waar speelt Zinho Vanheusden (19) volgend seizoen? Het is de vraag van - bijna - twintig miljoen. De verdediger is nog altijd eigendom van Inter Milaan, maar zij willen hem verkopen om te voldoen aan de regels van de Financial Fair Play. Zij hebben daarvoor 45 miljoen euro nodig voor zondag 30 juni. Standard was bereid om tussen 15 en 18 miljoen euro te betalen. Alleen: de gesprekken met de Italiaanse club draaiden voorlopig op niets uit. En dat is niet naar de zin van Inter. Zij willen dat de onderhandelingen vooruitgaan.

Standard is trouwens niet de enige gegadigde voor Vanheusden. Zo heeft Sassuolo zich de laatste dagen nadrukkelijk gemanifesteerd bij het Milanese bestuur. Voorts is er ook concrete interesse van een aantal ploegen uit de Premier League. Alleen zou de voorkeur van Vanheusden daar voorlopig niet liggen. Hij is nog steeds een terugkeer naar Standard genegen. In Luik geven ze de belofteninternational trouwens nog niet op. Ze zullen snel een nieuwe poging ondernemen om tot een akkoord te komen met Inter.

Standard blijft ook geïnteresseerd in Felipe Avenatti (26). De Uruguayaan maakte vorig jaar indruk bij Kortrijk. Bologna wil 7 miljoen, de Rouches hopen dat de helft volstaat. (FDZ/SJH)

“Club biedt 7 miljoen op Okereke”

Italiaanse bronnen melden dat Club Brugge een bod heeft gedaan op David Okereke, dit seizoen goed voor 10 goals en 10 assists in 30 matchen voor de Italiaanse Serie B-club Spezia. De kustploeg uit Ligurië miste op een haar na de promotie naar de Serie A, maar de 21-jarige Nigeriaan speelde zich dit jaar wel in de kijker. Bijgevolg zou onder meer Club - iets wat door de Bruggelingen niet bevestigd wordt - een flink bod hebben gedaan. Mocht blauw-zwart daadwerkelijk willen doorduwen voor de potentiële vervanger van Wesley, dan zal het de concurrentie moeten aangaan met Sassuolo, Newcastle, Crystal Palace en Southampton, die allen hun oog lieten vallen op de spits. (TTV)