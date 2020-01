Transfer Talk. Standard huurt verdediger van PSG - Huurcontract Sanneh ontbonden, weg naar KVO ligt open - Godeau is van Gent De voetbalredactie

28 januari 2020

18u57 0

Standard huurt Moussa Sissako van PSG

Zoals eerder aangekondigd heeft Standard zich versterkt met de 19-jarige verdediger Moussa Sissako. De Rouches huren de Franse Malinees van topclub Paris Saint-Germain en bedong ook een aankoopoptie. Door de blessures van Bokadi en Dussenne en het vertrek van Lavalée komende zomer, had Preud’homme nood aan een extra pion centraal achterin. De Rouches haalden deze winter met Eden Shamir ook al een verdedigende middenvelder naar Luik. (FDZ)

✍ Bienvenue Moussa Sissako 🔴⚪#RSCL pic.twitter.com/O3mlwK3tKj Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

AA Gent rondt transfer van Bruno Godeau af

AA Gent heeft dinsdagavond de transfer van Bruno Godeau geofficialiseerd. De 27-jarige verdediger komt over van Moeskroen, waar zijn contract op het einde van het seizoen afliep, en ondertekende in de Ghelamco Arena een overeenkomst tot medio 2023. De transfer van Godeau hing al enkele weken in de lucht.

De Brusselaar is een jeugdproduct van Anderlecht en kwam na passages bij Zulte Waregem (2012-2014 en 2015-2016), waarmee hij in zijn eerste seizoen vicekampioen werd, Westerlo (2014-2015) en Oostende (2016-2017) in de zomer van 2017 op Le Canonnier terecht. Daar werd hij snel een vaste pion centraal achterin en kwam hij tot 85 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Bij AA Gent moet hij centraal achterin de concurrentie aangaan met huidige basisspelers Michael Ngadeu en Igor Plastun.

“Godeau is een gedisciplineerde linksvoetige centrale verdediger met een goed positiespel en een goede duelkracht”, gaf sportief directeur Peter Verbeke uitleg bij de transfer. “Zijn grote ervaring binnen de Belgische competitie is daarenboven een belangrijke troef. Bruno is qua mentaliteit ook iemand die perfect past binnen onze kleedkamer: leergierig, intelligent en zich steeds ten dienste stellend van het collectief.”

Bienvenue Bruno!



🇧🇪 Belg

🙋🏻‍♂️ 27 jaar

⚽️ Centrale verdediger#kaagent #transferhttps://t.co/vDs3oIjwc7 KAA Gent(@ KAAGent) link

Huurcontract Sanneh ontbonden, weg naar KVO ligt open

De weg naar KV Oostende ligt nu écht open voor Bubacarr Sanneh. De ‘man van acht miljoen’ zag zijn huurcontract bij Göztepe verbroken worden en keert dus terug naar Anderlecht. Omdat hij daar onder Vincent Kompany geen toekomst heeft, werd naar een oplossing gezocht. Die werd gevonden bij KV Oostende. Als alles volgens plan verloopt versterkt de Gambiaan nog voor de transferdeadline de gelederen van de kustploeg.

“We danken Sanneh voor zijn bijdragen en wensen hem veel succes in zijn verdere voetbalcarrière”, klinkt het in een Turkse mededeling. Sanneh kwam door blessureleed niet verder dan vijf officiële duels in Turkije. In de zomer van 2018 kwam hij van Midtjylland naar Anderlecht over.

Fernandinho verlengt contract bij Man City

Fernandinho (34) heeft zijn contract bij Manchester City, de ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne, met één jaar verlengd. De Braziliaan ligt nu vast tot 2021 bij de Citizens. Fernandinho is oorspronkelijk een verdedigende middenvelder maar fungeert dit seizoen veelal als centrale verdediger. Hij speelt sinds 2013 voor City en heeft al 299 wedstrijden op de teller bij de topclub uit de Premier League.

Hieronder een fantastische goal van Fernandinho in 2014 tegen Burnley

Giovani Lo Celso blijft tot 2025 bij Tottenham

Tottenham heeft dinsdag de aankoopoptie in het contract van Giovani Lo Celso gelicht. De 23-jarige Argentijnse middenvelder ondertekende in Londen een contract tot 2025. Lo Celso werd sinds het begin van het seizoen gehuurd van Betis. De teamgenoot van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelde twintig wedstrijden en maakte daarin twee doelpunten. De transfersom zou ruim 30 miljoen euro bedragen.

Lo Celso heeft ook een verleden bij Rosario Central en PSG. Hij heeft 22 caps achter zijn naam (twee goals).

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Napoli neemt Politano over van Inter

Napoli huurt de 26-jarige winger Matteo Politano (met aankoopoptie) van Inter. Dat maakte de club van Dries Mertens vandaag bekend. Politano, een jeugdproduct van AS Roma, debuteerde in het seizoen 2015-2016 in de Serie A voor Sassuolo. Bij die club speelde hij 110 wedstrijden tot zijn transfer naar Inter in 2018. Dit seizoen speelde de teamgenoot van Romelu Lukaku mee in vijftien wedstrijden, vaak als invaller. De Italiaan telt drie caps (in 2018 en 2019) achter zijn naam.

Westerlo haalt Turkse winger Baris Alici

1B-club Westerlo heeft zijn kern versterkt met de Turkse winger Baris Alici. Dat maakten de Kemphanen bekend. De 22-jarige Alici ondertekende een contract voor 1,5 jaar. Hij krijgt het rugnummer 24 en is voor Westerlo de eerste winteraanwinst. “Zijn moederclub Fenerbahçe SK leende hem dit seizoen voor 6 maanden uit aan een andere Turkse eersteklasser, Caykur Rizespor, om hem nu definitief te verkopen aan KVC Westerlo!”, meldt het team.

Welcome Baris!

Our first winter acquisition is a fact. Baris Alici, a young Turkish flank player of 22 years, just signed a 1.5 year contract with our Kemphanen. pic.twitter.com/60SqPpMG4O KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link

Hatem Ben Arfa tekent bij Real Valladolid

Hatem Ben Arfa zet zijn carrière voort in de Spaanse hoogste klasse. De Franse aanvaller ondertekende een contract tot het einde van het seizoen bij Real Valladolid.

De 32-jarige Ben Arfa zat zonder club nadat zijn overeenkomst bij Rennes afgelopen zomer werd beëindigd. De vijftienvoudige international heeft ook een verleden bij onder meer Marseille, Newcastle, Hull City, Nice en PSG. Hij werd bij Valladolid voorgesteld door eigenaar Ronaldo, de Braziliaanse oud-topspits, die de club in september 2018 overnam.

Valladolid verkeert nog in degradatiezorgen in Spanje. De club uit het noordwesten van Spanje telt na 21 speeldagen 22 punten, vijf meer dan Celta de Vigo dat op de eerste degradatieplaats staat.

Bergwijn verlaat PSV voor Tottenham

PSV heeft in de nacht van maandag op dinsdag een principe-akkoord bereikt met Tottenham Hotspur over de transfer van Steven Bergwijn. Dat bevestigt algemeen directeur Toon Gerbrands. Bergwijn moet nog wel medisch gekeurd worden door de Engelse club. Zo meldt AD.

De deal tussen Tottenham Hotspur en PSV over Steven Bergwijn levert de Eindhovense club in totaal zo’n 32 miljoen euro op. Er wordt een vaste transferpremie van 30 miljoen euro betaald en 2 miljoen euro aan vrijwel zeker uit te betalen bonussen. De deal is gisteravond laat tot stand gekomen.

Sheffield en Racing Genk praten verder over Berge

Racing Genk en Sheffield United zijn nog steeds ‘on speaking terms’ over Sander Berge. Gisteren werd er verder onderhandeld tussen de Premier League-club en de Belgische landskampioen. Een eerste bod van 20 miljoen op de 21-jarige Noorse middenvelder werd door Genk van tafel geveegd. De Limburgers hopen een constructie uit te dokteren waarbij Berge nu al een contract tekent, maar nog tot het einde van het seizoen voor Genk blijft uitkomen. Of Berge en Sheffield daarin willen meegaan, is maar de vraag. In de zomer weigerde Berge nog een overgang van de Engelse promovendus, maar intussen zou hij een overstap wel zien zitten. (KDZ)

Seys en Saglik naar Moeskroen

Moeskroen zet fors in op de transfermarkt. Vleugelaanvaller Dylan Seys (23) heeft een overeenkomst ondertekend tot juni 2021, met optie op een bijkomend jaar. Seys zat zonder club sinds RKC Waalwijk, de rode lantaarn in de Eredivisie, begin december zijn contract ontbond. Ook Enes Saglik (28) verhuist wellicht naar Moeskroen, hij was op overschot bij Charleroi. De versterking lijkt welkom voor Moeskroen, dat ook af te rekenen krijgt met blessuretegenslag van de aanvallers Allagui en Omogui. De eerste is out voor de rest van het seizoen met gescheurde ligamenten in de knie, de andere is hervallen en weer enkele weken buiten strijd. (PJC/ESK)

STVV ontbindt contract Gliha

Erik Gliha verlaat STVV. Vandaag werd het contract van de 22- jarige Sloveen in onderling overleg ontbonden. Gliha maakte de overstap naar STVV op 17 januari 2019. Hij kwam toen over van het Sloveense NK Aluminij Kidricevo waar hij 16 keer uitkwam voor het eerste team. Bij STVV kon hij zich niet doorzetten en kwam hij niet verder dan enkele wedstrijden bij de beloften. (FKS)