Transfer Talk. Standard heeft met Muleka nieuwe spits beet - Matuidi vertrekt bij Juventus Voetbalredactie

12 augustus 2020

19u18 0

Standard heeft met Muleka nieuwe spits beet

Standard heeft zich versterkt met Jackson Muleka. De 20-jarige aanvaller komt over van TP Mazembe en ondertekent een contract voor vier seizoenen, plus optie op een extra jaar. Muleka kan voorin op meerdere posities uit de voeten, maar geldt toch vooral als een nummer negen. In de voorbije editie van de Afrikaanse Champions League scoorde hij liefst zeven keer in tien matchen. Bij de Rouches moet hij voorin de concurrentie aangaan met Felipe Avenatti, Obbi Oulare en Duje Cop.

12 août 2020#MercatoTPM

MULEKA signe à Liège

Le transfert de l’attaquant formé à l’Ecofoot @moise_katumbi et meilleur buteur de la dernière édition de la #TotalCAFCL, Jackson Muleka vers le club belge du @Standard_RSCL vient de se concrétiser.https://t.co/y7kAtEHetE pic.twitter.com/a3JKGxAu6Q TP Mazembe(@ TPMazembe) link

Matuidi vertrekt bij Juventus

De Franse wereldkampioen Blaise Matuidi heeft zijn contract met Juventus Turijn ontbonden. Dat kondigde de Italiaanse kampioen waar Matuidi drie jaar voetbalde, vandaag aan. De 33-jarige middenvelder, met een verleden bij Paris Saint-Germain, had nog een contract van een jaar bij Juve, dat vorige week de Italiaanse vedette Andrea Pirlo contracteerde als trainer. Verscheidene media verkondigden dat de Fransman met Congolese origine in de MLS (Verenigde Staten) kan tekenen bij het Inter Miami van David Beckham.

Koné terug bij Eupen

De 28-jarige Ivoriaan Mamadou Koné heeft bij Eupen een contract getekend voor 2 jaar. De spits komt over van het Spaanse Leganés. Van Koné wordt verwacht dat hij — zoals tijdens zijn eerste passage ‘Am Kehrweg’ in 2018 — voor doelpunten zorgt. Voor zover dat nodig was, werd de nood aan trefzekerheid eergisteren op OHL blootgelegd: doorlopende dominantie, een handvol open kansen maar slechts één doelpunt en slechts één punt in plaats van drie.

Koné is al de achtste aanwinst bij AS Eupen. Opvallend: in zeven van de acht gevallen gaat het om een definitieve transfer. Een bewijs dat de club zijn transferbeleid heeft omgegooid. De voorbije mercato’s werden de meeste nieuwkomers immers gehuurd. Alleen al vorig seizoen ging dat om Bolingi (Antwerp), Prevljak (RB Salzburg), Bautista Real Sociedad), Verdon (Alavés), Ezatolahi (Rostov) en Ebrahimi (Al Ahli). Ze werden allemaal bedankt voor bewezen diensten en opnieuw naar hun club van herkomst gestuurd. De huidige kern bevat slechts twee ‘huurlingen’: Musona (Anderlecht mét aankoopoptie) en Miangue (Cagliari zonder aankoopoptie).

Nu is het wel zo dat Eupen door de omstandigheden werd gediend om die definitieve aanwervingen te realiseren. Alleen Peeters (Cercle), Ngoy (Stoke City) en Koné (Leganés) hebben geld gekost. Baby, Heris, Poulain en tweede doelman Defourny konden vrij van de markt worden geplukt. (AR)

Eleke voor drie seizoenen naar Beerschot

Beerschot heeft met Blessing Eleke een nieuwe spits toegevoegd aan zijn kern. De 24-jarige Nigeriaan komt over van het Zwitserse Luzern, waar hij in de voorbije twee seizoenen 22 keer scoorde. Eleke tekende een contract voor drie seizoenen op het Kiel. In 2018 was Eleke nog in beeld bij Anderlecht, maar die deal ging toen niet door. “Nadien werd ik geconfronteerd met een blessure, waren er bij Luzern een paar trainerswissels en raakte het vuur wat uitgedoofd”, laat Eleke weten op Beerschots website. “Ik ben blij dat Beerschot me een nieuwe uitdaging kon aanbieden.” (KDC)

Francis Coquelin tekent bij Villarreal

Middenvelder Francis Coquelin zet zijn carrière verder bij Villarreal. De 29-jarige Fransman ondertekende woensdag een contract voor vier seizoenen. Coquelin komt voor zo’n tien miljoen euro over van Valencia, waar hij de voorbije 2,5 jaar speelde. Daarvoor droeg de verdedigende middenvelder het shirt van Arsenal, Charlton Athletic, Freiburg en Lorient.