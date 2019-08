Transfer Talk. Standard heeft interesse in Dussenne, Dragus op komst De voetbalredactie

01 augustus 2019

Standard wil Noë Dussenne

Noë Dussenne (27) moet de nieuwe centrale verdediger worden bij Standard. Althans: de Rouches tonen verregaande interesse in de speler van Moeskroen - ex-club van T2 Mbaye Leye, hij kent hem goed. Maar het dossier is complex. Het Italiaanse Crotone heeft nog een percentage op de doorverkoop, wat de onderhandelingen tussen Standard en Moeskroen bemoeilijkt. De gesprekken worden in principe wel voortgezet. Voorts staan de Luikenaars op een zucht van Denis Dragus (20). De aanvaller van Viitorul Constanta moet de concurrentie vooraan verder aanscherpen. Gheorghe Hagi bevestigde in de plaatselijke media dat Dragus eerstdaags vertrekt. De kans is gering dat hij vanavond tegen AA Gent nog in actie komt voor Viitorul. (FDZ/PJC)