Transfer Talk. Standard en MVV zetten ruildeal op - "Ook buitenlandse clubs hebben goal Vanaken gezien"

21 januari 2020

Ruildeal tussen Standard en MVV: Frenoy keert terug naar Luik, Balikwisha naar Maastricht

Wegens te weinig zicht op speelminuten wordt de uitleenbeurt van de Belgische jeugdinternational Natanaël Frenoy van Standard Luik aan de Nederlandse tweedeklasser MVV stopgezet, zo maakte MVV bekend.

De twintigjarige rechterflankverdediger keert dus terug naar Sclessin, waar hij de jeugdreeksen doorliep. William Balikwisha vertrekt dan weer richting Maastricht. De twintigjarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Rouches. In de eerste seizoenshelft verbleef Balikwisha op uitleenbasis bij rode lantaarn Cercle Brugge.

De winger kreeg een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht (2003-2014), maar verhuisde op vijftienjarige leeftijd naar Standard. Daar klopte hij vorig seizoen al op de deur van de A-kern. Hij maakte in augustus 2018 een veelbelovend debuut met een assist tegen Lokeren (0-3 zege). Nadien volgden nog vijf optredens in de eerste ploeg. Door de grote concurrentie in het team van coach Michel Preud’homme mocht hij ervaring gaan opdoen bij Cercle Brugge, maar daar kwam hij in enkele maanden niet verder dan 78 minuten.

MVV Maastricht versterkt zich voor een half jaar, op huurbasis, met de vleugelaanvaller William Balikwisha, afkomstig van Standard Luik.



💪| Succes William!!

Daarentegen keert de vleugelverdediger Natanaël Frenoy terug naar Standard Luik en zit zijn tijd na een half jaar MVV erop wegens te weinig zicht op speelminuten.

Makelaar Vanaken : “Buitenlandse clubs hebben zijn goal gezien”

Zoveel schoonheid hoort de wereld rond te gaan. “Dat is ook gebeurd”, weet Evert Maeschalck van SportPlus, de makelaar van Hans Vanaken. “Ik had daarnet een Duitse en een Engelse club aan de lijn en ze begonnen allebei over die volley. ‘Amaai, wát een doelpunt.’ Ik heb geantwoord dat het met zijn slechte voet was. (lacht) Het leeft dus wel. Of het een onmiddellijke impact zal hebben op een transfer, weet ik niet. Maar feit is wel dat de mensen in het voetbal zijn volley gezien hebben. Trouwens, hoe meer je naar die goal kijkt, hoe impressionanter-ie is. De manier waarop Hans eerst moet wegstappen, om dan de bal op een goeie hoogte en met een perfecte curve te trappen, is bijzonder knap”, vindt Maeschalck, die zag hoe zijn poulain z’n tweede Gouden Schoen in de verf zette. “Hans twijfelde vorige week nog welke schoen hij binnenkort gaat afgeven om te laten vergulden. Of hij opnieuw een rechtse zal nemen of dit keer een linkse. Wel, ik heb hem zondagavond gestuurd: ‘Ik zou die linkse nemen.’” (NP)

Standard laat Mpoku vertrekken naar Abu Dhabi

De transfer van winger Paul-José Mpoku van Standard naar Al-Wahda uit Abu Dhabi is afgerond, zo maakte makelaarsbureau Stirr Associates dinsdag bekend. De 27-jarige Mpoku was sinds de zomer van 2017 terug op Sclessin. Destijds kwam hij over van het Italiaanse Chievo Verona. Eerder speelde Polo al tussen 2011 en 2015 aan de boorden van de Maas. Na zijn eerste passage in Luik trok Mpoku in 2015 naar het buitenland, maar doortochten in Italië bij Cagliari en Chievo waren geen onverdeeld succes. Ook een uitleenbeurt aan het Griekse Panathinaikos bracht geen soelaas voor de Congolese international, die een deel van zijn opleiding in Engeland heeft genoten, bij Tottenham Hotspur en Leyton Orient.

Na het eerdere vertrek van topschutter Renaud Emond naar het Franse Nantes is Mpoku al de tweede smaakmaker die Standard op korte termijn verliest. Aan het einde van het seizoen verruilt Dimitri Lavalée dan weer Luik voor de Duitse eersteklasser Mainz.

Barcelona wil Werner, of Aubameyang?

FC Barcelona wil zich deze maand nog versterken met een spits. Timo Werner van RB Leipzig is volgens de Catalaanse sportkrant Sport dé topkandidaat. Barça zit vanwege de langdurige blessure van Luis Suárez om een spits verlegen. De 23-jarige Werner werd eerder in verband gebracht met Chelsea en Real Madrid. De Duitser scoorde dit seizoen al twintig keer in achttien Bundesliga-duels voor de koploper. Werner staat tot 2023 onder contract in Leipzig.

Waar Sport gokt op Timo Werner als nieuwste nummer 9 voor Barcelona, kiest de andere Spaanse sportkrant Mundo Deportivo voor Pierre-Emerick Aubameyang. De 30-jarige aanvaller van Arsenal ligt nog tot 2021 vast en zal niet erg goedkoop zijn, waardoor ook Rodrigo, de spits van Valencia een optie zou zijn.

Olympique Lyon huurt Toko Ekambi van Villarreal

Olympique Lyon heeft zich versterkt met aanvaller Karl Toko Ekambi. Dat heeft het Franse team van Jason Denayer maandag laten weten. Lyon huurt de 27-jarige Kameroener, die overkomt van het Spaanse Villarreal, tot het einde van het seizoen. In het contract is een aankoopoptie opgenomen.

De aanvaller speelde sinds 2018 voor Villarreal. Voordien was hij in Frankrijk actief, bij Paris FC en Sochaux op lager niveau en bij Angers in de hoogste klasse.

Toko Ekambi werd in Parijs geboren maar speelt voor Kameroen (22 caps, 2 doelpunten). Hij behoorde tot de selectie die in 2017, onder bondscoach Hugo Broos, de Africa Cup won.

L'Olympique Lyonnais est heureux d'informer de la mutation temporaire jusqu'au 30 juin 2020 de l'attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi, 27 ans, en provenance de Villareal (Espagne).

Bienvenue Karl ! 🔴🔵



Bienvenue Karl ! 🔴🔵 pic.twitter.com/j1PguvYrfJ Olympique Lyonnais(@ OL) link