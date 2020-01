Transfer Talk. Standard bood op Joachim Van Damme en denkt aan ervaren Belgische doelman - “Real aast op Timo Werner” De voetbalredactie

14 januari 2020

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 0

Standard bood op Van Damme

Standard heeft geprobeerd om Joachim Van Damme naar Sclessin te halen. De Rouches zijn op zoek naar een nieuwe ‘zes’ en zien in de middenvelder van KV Mechelen hun gedroomde kandidaat. Groot, sterk, linksvoetig en een aanjager. Van Damme speelde een uitstekende wedstrijd in de 1-2-overwinning van Malinwa eerder dit seizoen in Luik. Standard bood naar verluidt een bedrag van iets meer dan 700.000 euro, KV Mechelen weigerde.

Afwachten of de Rouches het bedrag verhogen, zeker gezien de blessure van Van Damme. Hij is vier tot zes weken out met een gebroken rib. Pittig detail: vrijdag staat KV Mechelen-Standard op het programma. (FDZ/PJC)

Real aast op Timo Werner

Real Madrid wil de voorhoede versterken met Timo Werner, meldt Sky Deutschland. De 23-jarige spits van RB Leipzig scoorde dit seizoen al achttien keer in zeventien Bundesliga-duels voor de koploper. Werner staat tot 2023 onder contract in Leipzig.

Standard denkt aan Ruud Boffin

Standard is al volop bezig met het zoeken naar een vervanger voor Milinkovic-Savic - de doelman wordt gehuurd van Torino, maar mag alweer vertrekken. De Rouches denken aan Ruud Boffin (32) als opvolger van de Serviër. Hij zou de concurrentie moeten aangaan met Arnaud Bodart. Boffin speelde de afgelopen zeven jaar in Turkije. Eerst bij Eskisehirspor, de laatste twee seizoenen bij Antalyaspor. Daar hoopt hij nu te vertrekken wegens een gebrek aan speeltijd én omdat er betalingsproblemen zijn. Maar ‘first things first’: Standard moet eerst af geraken van Milinkovic-Savic. (FDZ)

Ook Niangbo is piste bij AA Gent

AA Gent heeft naast de Braziliaan Carlinhos Junior (Lugano) een andere piste om zich offensief te versterken. Ook de 20-jarige Ivoriaan Anderson Niangbo is in beeld. Die ligt nog tot 2022 onder contract bij Salzburg, maar werd het voorbije halfjaar uitgeleend aan Wolfsberger AC, waarmee hij ook in de Europa League actief was. Niangbo scoorde in de competitie 7 keer in 17 wedstrijden. Net als Carlinhos kan hij zowel op de flank als in de spits uitgespeeld worden. (RN)

