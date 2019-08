Transfer Talk. Stakende David Luiz wil transfer naar Arsenal forceren - Karsdorp terug naar Feyenoord De voetbalredactie

07 augustus 2019

David Luiz in staking bij Chelsea om transfer te forceren

David Luiz is vandaag in staking gegaan. De Braziliaanse verdediger bleef weg van de training bij Chelsea, met de bedoeling een transfer te forceren naar Arsenal. Bij de ‘Gunners’ is Edu, goeie maatjes met Luiz, technisch directeur. In mei van dit jaar verlengde Luiz zijn contract nog voor twee jaar bij Chelsea. Arsenal-coach Unai Emery werkte nog samen met de Braziliaan bij PSG. Wil het nog tot een transfer komen, zal het snel moeten gaan. Donderdagavond om 18 uur sluit de zomermercato voor ingaande transfers in Engeland.

Rick Karsdorp keert terug naar Feyenoord

Rick Karsdorp keert op huurbasis terug bij Feyenoord. Daarmee is de Nederlander na ruim twee jaar terug in De Kuip, nadat hij in de zomer van 2017 werd getransfereerd naar AS Roma. De 24-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van de Italiaanse club. Karsdorp is een jeugdproduct van de Rotterdammers. In 2014 maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van Feyenoord. In het daaropvolgende seizoen groeide hij onder Giovanni van Bronckhorst uit tot vaste waarde als rechtsback. Karsdorp speelde 101 officiële wedstrijden voor Feyenoord en won in Rotterdam de landstitel (2017) en de KNVB Beker (2016). Bij AS Roma kwam de drievoudig international in vijftien officiële duels in actie.

AC Milan strikt Braziliaanse verdediger Duarte

AC Milan heeft zich versterkt met verdediger Leo Duarte. De 23-jarige Braziliaan komt over van Flamengo in zijn thuisland en ondertekende op San Siro een overeenkomst voor vijf seizoenen. Met zijn transfer zou volgens Italiaanse media zo’n elf miljoen euro gemoeid zijn. De Braziliaan maakte in maart 2016 zijn debuut voor Flamengo en kwam er sindsdien tot zestig officiële duels, en twee goals.

Duarte is voor Milan de vijfde inkomende transfer. Eerder kwamen ook verdediger Theo Hernandez (Real Madrid), middenvelders Rade Krunic en Ismaël Bennacer (beiden Empoli) en aanvaller Rafael Leao (Lille) de rangen al versterken.

Milan eindigde vorig seizoen op een teleurstellende vijfde plaats. De Milanezen verloren nadien ook nog eens hun rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League als gevolg van inbreuken op de Financial Fair Play.

Welbeck wordt ploegmaat van Kabasele bij Watford

Danny Welbeck (28) zet zijn carrière verder bij Watford, het team van Rode Duivel Christian Kabasele. De Engelse aanvaller stapt transfervrij over van Arsenal, waar hij einde contract was. Welbeck is een jeugdproduct van Manchester United. Hij debuteerde er als 17-jarige en speelde in totaal 142 matchen voor de ‘Red Devils’, die hem uitleenden aan Preston en Sunderland. In 2013 werd hij kampioen met de Mancunians. In 2014 verhuisde Welbeck naar Arsenal. Het shirt van de ‘Gunners’ droeg hij in 126 wedstrijden, met de FA Cup in 2017 als hoogtepunt. Vorig seizoen kwam de 42-voudige international mede door blessureleed weinig in actie. In veertien wedstrijden scoorde hij vijf keer.

Officieel: Noë Dussenne naar Standard

Noë Dussenne (27) draagt voortaan het shirt van Standard. De Rouches maakten de komst van de centrale verdediger vandaag officieel bekend. Dussenne begon zijn profcarrière in zijn geboortestad Bergen in 2009 bij RAEC Mons. Nadien verdedigde hij de kleuren van AFC Tubize, Cercle Brugge, Royal Excel Mouscron, FC Crotone, KAA Gent en, sinds vorig seizoen, opnieuw Moeskroen. De eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen (tegen STVV en Anderlecht) maakte Dussenne de 90 minuten vol bij ‘Les Hurlus’. Voor hoeveel jaar Dussenne tekende, is niet bekend. Hij had bij Moeskroen nog een contract tot 2023.

Frankfurt neemt doelman Kevin Trapp definitief over van PSG

Doelman Kevin Trapp ruilt Paris Saint-Germain definitief voor Eintracht Frankfurt. Dat heeft de Franse grootmacht woensdag laten weten. De Duitse club betaalde zo’n 7 miljoen euro voor de keeper. Hij tekent er een contract van 5 jaar

De 29-jarige Duitser keepte sinds 2015 bij PSG, dat hem wegplukte bij Frankfurt. Afgelopen seizoen keerde hij al terug op huurbasis naar de Duitse club waar hij tussen 2012 en 2015 al speelde. Alphonse Aréola stond toen bij PSG tussen de palen, soms afgewisseld met Gianluigi Buffon, die intussen weer naar Juventus vertrokken is.

De drievoudig Duitse international was lang niet altijd titularis in Parijs, maar verlaat de Franse hoofdstad met een aardig gevulde prijzenkast. De keeper kroonde zich tweemaal tot Franse kampioen (2016, 2018) en veroverde driemaal de Coupe de France (2016, 2017, 2018), even vaak de Coupe de la Ligue (2016, 2017, 2018) en vijf keer de Franse supercup (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Heel wat op til bij Charleroi

Nu de transfer van Osimhen naar Lille van de baan is, richt de bestuurskamer van Sporting Charleroi zich op andere dossiers. Voor de vervanging van Osimhen komen Shamar Nicholson en Samuel Nnamani in aanmerking. Nicholson (22) is een Jamaicaanse international van het Sloveense Domzale. Nnamani (24) is — net als Osimhen — een Nigeriaan van het Zweedse Eskilstuna.

De club zoekt ook een doublure voor de linksvoetige centrale verdediger en aanvoerder Dorian Dessoleil. Voorlopig is dat Steeven Willems, maar de 28-jarige Fransman, die sinds 2013 bij Charleroi is en van wie het contract nog loopt tot 2021, staat op het punt naar OHL over te stappen. Om zijn plaats in te nemen, gaat de voorkeur uit naar een Belg. Dimitri Lavalée (22) en Pietro Perdichizzi (26) worden geciteerd. Standard verhuurde Lavalée vorig seizoen aan MVV, waar hij vaste waarde was. Perdichizzi is een in Charleroi geboren ex-Carolo (2009-2011), die via Club Brugge, Zulte Waregem, Roeselare en Antwerp sinds de zomer van 2016 voor Union speelt en daar een contract heeft tot 2022.

En dan is er nog de zaak-Riou. Volgens onze collega’s van Sudpresse zet de doelman alle zeilen bij om Charleroi te verlaten. Gefrustreerd omdat Penneteau nog altijd nummer één is, terwijl hem blijkbaar bij de ondertekening van zijn contract in augustus 2018, zou beloofd zijn dat hij na één seizoen zijn inmiddels 38-jarige landgenoot zou opvolgen. Dat was gerekend zonder de vaststelling dat Penneteau tijdens de campagne 2018-2019 uitstekend presteerde, zijn contract verlengd zag en sinds de hervatting het vertrouwen van coach Belhocine afdwong. Vertrekt Riou, dan zal Charleroi moeten uitzien naar een tweede doelman, want Imbrechts (17) mist ervaring en Mandanda (29) past, zo te horen, niet meer in de plannen van de club.

Middenvelder Romain Grange (31) is definitief getransfereerd naar het Franse Châteauroux, waar hij werd opgeleid. Grange had geen toekomst meer bij Charleroi. Hij haalde zich de banvloek van de Ultra’s op de hals, nadat hij zich vorige maand in een interview nogal minnetjes uitliet over Felice Mazzu. Dat werd de avond van de oefenmatch tegen Troyes duidelijk: ‘Va jouer à la play-station’ en ‘Casse-toi (hoepel op!)’, klonk het striemend (AR)

Sylla nieuwe spits van KV Oostende

Na Standard heeft ook KV Oostende een transferdossier afgerond. De kustploeg huurt Idrissa Sylla (28) dit seizoen van Zulte Waregem, waar hij niet meer in de plannen van trainer Francky Dury paste. Voor Sylla wordt KVO zijn derde ploeg in ons land, na Anderlecht en Essevee. De Guineeër speelde ook in Engeland voor QPR en in Frankrijk voor SC Bastia en Le Mans.

De spits werd overigens aangekondigd op originele wijze. Klik hier voor het filmpje!

Dragus nu ook officieel van Standard

De transfer van de Roemeense (flank)aanvaller Denis Dragus naar Standard is helemaal rond. Dat maakten de Rouches zonet bekend. De 20-jarige Dragus komt over van Viitorul Constanta, vorige week nog door AA Gent uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League. Dragus debuteerde op 18-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Viitorul en verzamelde al twee caps voor de Roemeense nationale ploeg. In Luik moet hij de concurrentie aangaan met onder anderen Renaud Emond, Obbi Oulare en Orlando Sá.

Interesse in Milic en Lawrence, Cools weg

Gisteren werd bij Anderlecht de transfer van Danté naar Virton geofficialiseerd - hij tekende voor drie jaar. Ook Lawrence en Milic vertrekken wellicht - er hebben zich enkele geïnteresseerde clubs gemeld. Na hun vertrek wil Kompany wel nog een nieuwe centrale verdediger aantrekken - iemand die kan uit- en meevoetballen. Wellicht komt er ook nog een linksachter. Tarwatha van Frankfurt is geen piste. Voor de rechtsachterpositie rekent Anderlecht ook op Chipciu.

Overigens nog een vertrekker bij Anderlecht. Kobe Cools (22) verhuist naar het Dudelange van Emilio Ferrera. De verdediger trainde wel regelmatig mee met het eerste elftal, maar speelde nooit in de competitie. Deze zomer was hij ook al even op proef bij Beerschot. (PJC/MJR)

Jur Schryvers blijft Waasland-Beveren trouw

Jur Schryvers heeft bij Waasland-Beveren zijn handtekening gezet onder een nieuw contract voor drie seizoenen, met optie op een vierde. Dat hebben de Leeuwen vandaag laten weten. De 22-jarige Schryvers streek in juli 2017 neer op de Freethiel. Hij kwam over van de jeugd van Club Brugge. Bij Waasland-Beveren speelde de vleugelverdediger sindsdien al in totaal 58 wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt.

“Het geslaagde huwelijk tussen Waasland-Beveren en Jur wordt verlengd”, klinkt het op de site van de Oost-Vlaamse eersteklasser. “Zowel de club als de speler zijn heel blij met deze gang van zaken.”

Vanzo naar Kilmarnock

81 matchen, 8 goals, 5 assists. Daar blijft Floriano Vanzo’s teller stilstaan bij Waasland-Beveren. Vandaag reist de aanvallende middenvelder naar het Schotse Kilmarnock, hij tekent er een contract voor twee seizoenen. Het gaat om een vrije transfer. (MVS)