Transfer Talk. Spaanse spits voor Lokeren - Emmers bijna van Waasland-Beveren De voetbalredactie

11 juli 2019

09u01 0

Spaanse spits voor Lokeren

Francisco José Navarro Allaga, kortweg Fran Navarro, komt de aanval van Sporting Lokeren versterken. Lokeren huurt de 21-jarige centrumspits van Valencia Mestalla -het B-team van Valencia, dat uitkomt in de Segunda Division B III- mét aankoopoptie. Navarro scoorde het voorbije seizoen 9 keer. Hij was zowel bij de U19 als de U17 Spaans belofteninternational. Hij is na Jelle Van Damme, Anel Hajric, Jimmy De Jonghe en Jun Amano al de vijfde transfer van Lokeren deze zomer. (MVS)

Emmers bijna van Waasland-Beveren

Xian Emmers wordt vermoedelijk eerstdaags medisch gekeurd bij Waasland-Beveren, waarna de transfer geofficialiseerd wordt. De 19-jarige Belg (en zoon van ex-international Marc Emmers) komt over van Inter Milaan en wordt gehuurd. (MVS)

Meer over Lokeren

sport

sportdiscipline

voetbal

Waasland-Beveren