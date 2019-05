Transfer Talk. Skulason ruilt Lokeren voor Oostende - Waar ligt de toekomst van Osimhen? Depoitre genoemd bij Charleroi De voetbalredactie

31 mei 2019

Ari Skulason ruilt Lokeren voor Oostende

Ari Skulason heeft een overeenkomst voor twee seizoenen getekend bij KV Oostende. Dat maakte de kustploeg vandaag bekend. De IJslandse verdediger komt transfervrij over van Lokeren, waar hij drie seizoen lang voetbalde.

De 32-jarige Skulason arriveerde in 2016 op Daknam. Voordien speelde hij voor het Deense Odense (2013-2016) en het Zweedse Sundsvall (2008-2013). De IJslandse international speelde 89 wedstrijden voor Lokeren. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 11 assists. “Na het vertrek van Tomasevic, De Bock en Nastic was een linksachter onze prioriteit. Bovendien is Skulason een speler die de Belgische competitie kent en dus geen aanpassingsperiode nodig heeft. Hij was einde contract bij Lokeren, waardoor er geen aankoopsom moet worden betaald”, aldus sportief raadgever Guy Ghysel. “Net als zijn hele ploeg kende hij een minder seizoen, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij op zijn 32e nog niet aan kwaliteit heeft ingeboet. We mogen ook niet vergeten dat hij er met zijn nationale ploeg ook al een mooi parcours heeft opzitten.”

Skulason verzamelde 64 caps voor de nationale ploeg van IJsland. Op het EK 2016 verrassten de IJslanders vriend en vijand door de kwartfinale te bereiken. Skulason was titularis in alle EK-duels. “Bij Lokeren kende ik, samen met de hele club, een ongelukkig seizoen. Ook KVO heeft een moeilijk seizoen achter de rug, maar wil opnieuw een stap vooruit zetten. Ik ben blij dat ik hier mee kan schrijven aan een nieuw verhaal. Telkens ik met Lokeren in Oostende speelde, was ik gecharmeerd door het gezellige stadion waar het publiek dicht op het veld zit. Met Ingebrigtsen trok het ook een Scandinavische trainer aan. Ik hoorde al heel veel positieve klanken over hem uit Noorwegen en ik kijk er naar uit om met hem samen te werken”, reageerde Skulason zelf op de clubwebsite.

Skulason is na de Braziliaanse middenvelder Renato Neto (AA Gent) de tweede aanwinst die Oostende in de Belgische competitie vindt.

Charleroi licht optie Osimhen, Depoitre opvolger?

Zoals verwacht heeft Sporting Charleroi bij Wolfsburg de optie gelicht op Victor Osimhen. Kostprijs: 3,5 miljoen euro. Een tussenstap, want langer dan hooguit een paar maanden zal de 20-jarige Nigeriaanse spits bij de Henegouwse club niet meer blijven. Lille, AC Milan en een handvol clubs van de Premier League zijn geïnteresseerd.

Indien Sporting Charleroi deze zomer Victor Osimhen doorverkoopt — iets wat voor 99% vaststaat, al hield de speler het na de match op Antwerp bij 75% — dan heeft de club, naast Niane en joker Perbet, nood aan een spits. En vermits Hein Vanhaezebrouck geciteerd wordt als opvolger van Felice Mazzu, is het best mogelijk dat Laurent Depoitre in aanmerking komt voor de invulling van die positie.

Het contract van Depoitre bij Huddersfield loopt af en de uit de Premier League degraderende club heeft de optie niet gelicht. De zaakgelastigden van de inmiddels 30-jarige spits sluiten een terugkeer naar België niet uit. “We staan voor alles open en dus ook voor Mehdi Bayat”, luidt het. Met 13 doelpunten en 9 assists was Depoitre een steunpilaar die Hein Vanhaezebrouck toeliet in 2015 met AA Gent de landstitel in de wacht te slepen. (AR)

Officieel: Inter stelt Antonio Conte voor als nieuwe coach

Een dag nadat Luciano Spalletti (60) opstapte als coach van Inter, heeft de Italiaanse club al een nieuwe oefenmeester. Antonio Conte (49) neemt zoals verwacht het roer over in het Giuseppe Meazza. Conte zat zonder club sinds zijn vertrek bij Chelsea in juli 2018 en keert nu terug naar zijn thuisland. Eerder had hij onder meer Juventus en de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede. De aanstelling van Conte opent mogelijk ook perspectieven voor Romelu Lukaku. Conte wil de recordtopschutter van de Rode Duivels graag naar Italië halen.

‘’We willen dat deze club weer een van de beste ter wereld wordt’’, zegt voorzitter Steven Zhang. Volgens de Chinees is Conte de juiste man om daarvoor te zorgen. ‘’Antonio Conte is een van de beste trainers ter wereld. Ik weet zeker dat hij ons gaat helpen om onze missie te laten slagen.’’ Inter veroverde voor het laatst de landstitel in 2010.

📃 | UFFICIALE



Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX Inter(@ Inter) link