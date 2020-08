Transfer Talk. Serge Tabekou naar Moeskroen - Waasland-Beveren haalt Jenthe Mertens weg in Nederland Redactie

03 augustus 2020

11u30

Bron: Belga 0

Moeskroen strikt Serge Tabekou

Excel Moeskroen heeft de komst van Serge Tabekou aangekondigd. De 24-jarige Kameroense winger speelde de voorbije drie seizoenen voor 1B-club Union. Afgelopen seizoen was Tabekou goed voor 8 doelpunten in 26 wedstrijden in de Proximus League. Tabekou kwam in 2015 in België terecht bij AA Gent. De Buffalo’s leenden hem uit aan het Franse Sedan en Oud-Heverlee Leuven, alvorens hij verkaste naar Union. Afgelopen weekend speelde Tabekou overigens al een eerste keer mee met Moeskroen in een oefenmatch tegen... Union.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙜𝙚 🇨🇲🤝 pic.twitter.com/NMLnDvZWy8 Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Waasland-Beveren plukt Jenthe Mertens weg bij Go Ahead Eagles

Waasland-Beveren heeft Jenthe Mertens aangetrokken. De 20-jarige rechtsachter ondertekende een contract van drie seizoenen, met optie op een vierde seizoen. Mertens, die van 2017 tot 2019 voor Oud-Heverlee Leuven aantrad, speelde het voorbije seizoen voor Go Ahead Eagles. Hij werd verkozen tot beste rechtsback van de Nederlandse tweede klasse.

Welkom op de Freethiel, Jenthe Mertens! 💛💙🦁 #leeuwenstrijdensamen



👉 https://t.co/uUm5Tu4ikS pic.twitter.com/7rxTsbqZ38 Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Lees ook: Coucke gekozen als peter voor zijn zoon, Ferrari-liefhebber en manager van het jaar: wie is François Fornieri, de nieuwe sterke man achter Standard?

Anderlecht strikt definitief Mykha, meer dan een notoire kaartenpakker: “Hij had ook opties in G5-competities”