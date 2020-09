Transfer Talk. Schalke haalt veteraan Ibisevic - Beerschot haalt jonge Belg bij AS Roma: “Dit is een nieuwe start” De voetbalredactie

03 september 2020

14u40 5

Alvaro Odriozola keert terug naar Real Madrid

Alvaro Odriozola komt volgend seizoen niet meer uit voor Bayern München. De ‘Rekordmeister’, winnaar van de Champions League en de Duitse dubbel, bevestigt dat zijn uitleenbeurt wordt beëindigd en de rechterflankspeler terugkeert naar Real Madrid.

Odriozola (24) maakte in de winterstop de overstap, maar dat werd geen succes. De Spanjaard droeg in totaal slechts in vijf wedstrijden het shirt van Bayern, drie in de competitie, één in de Champions League en één in de Duitse beker.

Voor zijn wissel speelde Odriozola met Real 90 minuten in de laatste groepsmatch van de Champions League tegen Club Brugge. De Koninklijke won in december 2019 in Jan Breydel, met Odriozola als rechtsachter, met 1-3.

Benito Raman krijgt concurrentie van Ibisevic bij Schalke 04

Schalke 04 heeft zijn voorhoede versterkt met de ervaren spits Vedad Ibisevic. Hij ondertekende in Gelsenkirchen een contract voor een seizoen.

De 36-jarige Bosniër (83 caps, 28 goals) komt transfervrij over van Hertha Berlijn. Daar was hij vorig seizoen, als ploegmaat van Boyata en Lukebakio, goed voor negen doelpunten en vier assists in 27 wedstrijden. Ibisevic speelde sinds 2016 voor Hertha. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Stuttgart en Hoffenheim.

“Vedad is een echte versterking voor onze kern”, zegt Schalkes sportief directeur Jochen Schneider. “Hij is een ervaren aanvaller die gevaarlijk is voor doel en die nog steeds veel zin heeft om elke Bundesligamatch te spelen.” Schalke, het team van Benito Raman, eindigde vorig seizoen als twaalfde in de Duitse competitie, twee plaatsen onder Hertha.

Beerschot haalt jonge Belg Masangu bij AS Roma

Beerschot heeft de 20-jarige Belg Keres Masangu aangetrokken. Onze jonge landgenoot kwam de voorbije drie seizoenen uit voor de beloften van AS Roma, waar hij in de Italiaanse beloftencompetitie en de UEFA Youth League speelde. Door enkele blessures kon Masangu zich echter niet altijd even vaak laten zien bij de Romeinen. Voordien speelde de defensieve middenvelder in ons land bij de jeugd van KV Mechelen. Masangu tekent op het Kiel een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra jaar. “Ik zie dit als een nieuwe start. Bij Beerschot wil ik me bewijzen en doorbreken”, klinkt het op de clubsite. Masangu doorliep alle nationale jeugdploegen tot en met de U19. In 2017 nam de Engelse krant ‘The Guardian’ de Antwerpenaar zelfs op in de lijst van 60 internationale supertalenten, geboren in 2000.

Welkom Masangu! 💜



Belg 🇧🇪

2️⃣0️⃣ jaar

🔄 AS Roma

✍🏼 3+1



👉🏼 https://t.co/EpqtqR0cyI#transfer #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/Yxsj6blyCm K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link