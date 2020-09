Transfer Talk. Samatta op weg naar Fenerbahce - Stevige concurrent voor Alderweireld? - OHL haalt belofteninternational bij Leicester Redactie

24 september 2020

Chelsea maakt transfer van doelman Mendy officieel

Chelsea heeft de komst van doelman Edouard Mendy bevestigd. De 28-jarige Senegalees komt over van Rennes en zou Chelsea zo’n 25 miljoen euro kosten. Hij ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Mendy moet bij de Blues de plek van Kepa Arrizabalaga overnemen. Manager Frank Lampard maakte gisteren op zijn persconferentie al bekend dat de transfer van Mendy rond was.

De zevenvoudig Senegalees international kwam na zijn jeugdopleiding bij Le Havre via Cherbourg, het tweede elftal van Olympique Marseille en Stade Reims vorige zomer in Rennes terecht. Daar kende hij een topseizoen met dertien clean sheets in 33 duels. Rennes werd derde in de stopgezette Ligue 1 en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

Mendy is de zevende zomeraanwinst van Chelsea. De club trok de voorbije zomer stevig de buidel open voor de komst van Hakim Ziyech (Ajax), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Timo Werner (Leipzig) en Ben Chilwell (Leicester). Malang Sarr (Nice) en Thiago Silva (PSG) vervoegden de Blues transfervrij.

Kevin-Prince Boateng zet zijn carrière voort bij Italiaanse tweedeklasser

Kevin Prince-Boateng maakt de overstap naar de Italiaanse tweedeklasser AC Monza, de club van eigenaar Silvio Berlusconi. De transfer werd vandaag bevestigd door een woordvoerder van de club. De Duits-Ghanese spits werd in het voorjaar van vorig seizoen door Fiorentina uitgeleend aan Besiktas.

Voor de intussen 33-jarige Boateng, de halfbroer van Bayern München-verdediger Jérôme Boateng, is het de twaalfde profclub in zijn carrière. Hij begon bij Hertha Berlijn en passeerde vervolgens bij Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, FC Barcelona, Fiorentina en Besiktas.

De 83-jarige Berlusconi, voormalig Italiaans premier (1994-1995, 2001-2006 en 2008-2011) en eigenaar van AC Milan (tussen 1986 en 2017), kocht Monza twee jaar geleden. Afgelopen zomer promoveerde de club naar de Serie B. Het is nu de bedoeling zo snel mogelijk de sprong naar de Serie A te maken.

Spurs zet in op stevige concurrent voor Alderweireld

Gaat José Mourinho voor een driemansdefensie? Of krijgt Toby Alderweireld er een stevige concurrent bij? Tottenham gaat voor Milan Skriniar, stevige verdediger van Inter.

Steve Hitchen, technisch directeur van Tottenham, en zaakwaarnemers van BASE Soccer onderhandelen in Milaan met Inter over de Slovaakse verdediger Milan Skriniar. BASE kreeg het mandaat om een deal te sluiten. Voorlopig staan beide partijen nog ver van een akkoord.

Inter staat open voor een vertrek van zijn Slovaakse verdediger (25) na een minder bevredigend seizoen, maar hoopt wel op minstens 60 miljoen euro. Bij Tottenham hopen ze op een serieuze korting en een constructie met bonussen. Kortom: dat beloven pittige gesprekken.

Inter-coach Antonio Conte heeft twijfels bij Skriniar. Mourinho is altijd een grote fan geweest. Hij probeerde hem destijds bij Man United al naar de Premier League te halen en vindt hem een wereldtopper in de maak. Ruben Dias van Benfica is het alternatief als een deal niet plaatsvindt.

Alderweireld vecht momenteel met Davinson Sánchez en Eric Dier om twee plaatsen. Skriniar moet de drie op de tippen van hun tenen houden. Tenzij hij zijn systeem omgooit natuurlijk.

Vorig weekend zat Alderweireld op de bank. Eind vorig jaar tekende hij uiteindelijk toch voor drie jaar bij in Londen. Op voorspraak van Mourinho die pleitte voor een nieuwe deal.

Samatta op weg naar Fenerbahce

De droom was er nooit een. Negen maanden na zijn transfer naar Aston Villa is hij er alweer weg. Ex-Genkspits Aly Samatta verblijft op dit moment in Istanboel om er een transfer naar Fenerbahce af te ronden. Na de zware knieblessure van Wesley (ex-Club) zocht de Premier Leagueclub in januari opnieuw zijn heil in België. The Villains betaalden ruim 10 miljoen euro voor de Tanzaniaan. Samatta speelde 17 Premier Leaguematchen voor Villa, maar scoorde maar een keer. Na de komst van nieuwe spits Ollie Watkins was hij er overbodig geworden. Fenerbahce gooit nu een reddingsboei.

Villa is ook bereid te luisteren naar voorstellen voor Marvelous Nakamba en Bjorn Engels (beiden ex-Club). De verdediger blijft op de sukkel met kleine blessures.

OHL neemt Belgische belofte Josh Eppiah over van Leicester

Oud-Heverlee Leuven versterkt zijn aanval met de Belgische belofteninternational Josh Eppiah. Hij komt over van moederclub Leicester City. Daar speelt hij al sinds zijn tiende.

Eppiah (21) kan zowel als centrumspits als op de beide flanken uit de voeten. De voorbije drie seizoenen speelde hij bij de U23 van Leicester City. Daar scoorde de spits, die al met blessureleed te kampen kreeg, vijf keer in 40 wedstrijden en was ook goed voor acht assists.

Jacky Mathijssen, coach van de Belgische beloften en ex-trainer van OHL, selecteerde hem eerder deze maand voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland (4-1). Hij kwam echter niet in actie in het King Power at Den Dreef Stadion, de thuishaven van OHL waar de match plaatsvond.

Leverkusen neemt Colombiaan Arias over van Atletico Madrid

Bayer Leverkusen heeft de Colombiaanse international Santiago Arias aangetrokken. De 28-jarige rechtsachter komt op huurbasis over van Atletico Madrid. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen. Zijn marktwaarde bedraagt zo’n tien tot twaalf miljoen euro.

Arias speelde sinds 2018 voor Atletico, dat hem had weggehaald bij PSV. Hij heeft in Madrid nog een contract tot 2023.

Vorig seizoen kwam de Colombiaan (53 caps) achttien keer in actie in het elftal van Diego Simeone.

