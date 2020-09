Transfer Talk. Samatta naar Fenerbahce - Kana langer bij Anderlecht - Essevee haalt Mohamed Ali Redactie

25 september 2020

Marco Kana verlengt tot 2025 bij Anderlecht

Anderlecht heeft laten weten dat het contract van Marco Kana verlengd werd tot juni 2025. Het 18-jarige jeugdproduct zal zijn carrière dus langer verderzetten bij de club. Kana kwam voor het eerst in actie voor de eerste ploeg van Anderlecht in augustus 2019. De verdedigende middenvelder, die ondertussen begonnen is met zijn studies in de toegepaste economie aan de VUB, lag al onder contract tot 2023.

Dit seizoen speelde Kana twee volledige wedstrijden voor het team van Vincent Kompany, tegen Moeskroen (1-1) en KV Oostende (2-2).

RSCA, voorlopig ongeslagen in het nieuwe seizoen, staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement met twaalf punten na zes speeldagen. Anderlecht onvangt komende zondag Eupen.

Marco Kana verlengt tot 2025, il n’a jamais connu d’autre club que le #RSCA. 🟣⚪️#MadeInNeerpede #InYouthWeTrust pic.twitter.com/ss3yLsMxmF RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Zulte Waregem haalt rechtsback bij Marseille

Essevee blijft niet bij de pakken zitten. Het zal eerstdaags Abdallah Ali Mohamed (21) aantrekken. De rechtsachter was vandaag al aan de Gaverbeek, hij komt (wellicht op huurbasis) over van Olympique Marseille. Opvallend: Mohamed is een international van de Comoren. (PJC)

Fenerbahce maakt komst Samatta officieel

Gisteren kon u op HLN.be al lezen dat Ally Samatta dicht bij een transfer naar Fenerbahce stond. Vanochtend heeft de Turkse topclub de transfer officieel gemaakt. De ex-spits van Racing Genk komt over van het Engelse Aston Villa, dat in januari nog zo'n tien miljoen euro op tafel legde voor de Tanzaniaan. Samatta - die in Turkije een contract voor vier seizoenen tekende - speelde 17 Premier Leaguematchen voor Villa, maar scoorde maar één keer. Na de komst van nieuwe spits Ollie Watkins was hij er overbodig geworden.

Ailemize hoş geldin Samatta! 💛💙 pic.twitter.com/0vy0NAuUTF Fenerbahçe SK(@ Fenerbahce) link

Candreva verlaat Inter voor Sampdoria

De 33-jarige polyvalente middenvelder Antonio Candreva verlaat Inter Milaan voor Sampdoria. Dat lieten de twee Italiaanse clubs vrijdag weten. Candreva (54 selecties voor de Azzurri) ondertekende een contract tot juni 2024 bij zijn nieuwe club, die hem eerst op huurbasis overneemt met een verplichte optie tot aankoop.

Inter bedankte de speler “voor zijn inspanningen gedurende zijn vier jaar bij de club”. De Milanese club nam donderdag ook al afscheid van de ervaren Uruguayaanse verdediger Diego Godin, die de overstap maakte naar Cagliari.