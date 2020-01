Transfer Talk. Samatta is van Aston Villa - Congolese spits voor Cercle?



Samatta is van Aston Villa

De kogel is door de kerk. Ally Samatta is definitief van Aston Villa. De Tanzaniaan ondertekende bij de Premier League-club een contract voor 4,5 seizoenen. Samatta had vorig jaar een belangrijk aandeel in de vierde landstitel van Racing Genk. Hij scoorde toen 20 keer. Ook dit seizoen is hij met 7 goals de Genkse topschutter. In vier seizoenen speelde hij 191 wedstrijden, daarin was hij goed voor 76 doelpunten en 20 assists. Aston Villa kan de doelpunten van Samatta prima gebruiken, want het levert nog vol strijd voor het behoud. Bij Villa voetbalt Björn Engels.

“Ik ben heel erg tevreden dat we erin geslaagd zijn om Mbwana in te lijven”, reageert coach Dean Smith. “Hij scoort al heel zijn carrière aan de lopende band. Ik kijk uit naar de samenwerking met hem.”

Congolese spits voor Cercle?

Volgens France Football staat Cercle Brugge op het punt om spits Guy Mbenza aan te trekken. De 19-jarige Congolees speelt op dit moment bij het Tunesische Stade Tunisien, waar hij in twaalf matchen zes keer wist te scoren. AS Monaco - moederclub van de ‘Verenging’ - volgt zijn situatie nauwlettend op, maar eerst zou Mbenza het dus mogen proberen bij Cercle. Afkoopsom? Zo’n 500.000 euro. Amiens en enkele clubs uit de MLS zouden achter het net vissen.

Lovre Kalinic gaat in Ligue 1 spelen

Racing Genk mag een streep trekken door de naam van Lovre Kalinic. De doelman (ex-AA Gent) ruilt Aston Villa in voor het Franse Toulouse. De nummer laatst in de Ligue 1 huurt Kalinic een halfjaar. Een win-win voor alle partijen, want de Kroaat wil de komende maanden in de eerste plaats spelen, in plaats van langer op de tribunes van de Premier League weg te kwijnen. Kalinic moest van de Kroatische bondscoach ook speelminuten sprokkelen om in aanmerking te komen voor een EK-selectie.

Real trekt Braziliaans talent Reinier aan

Real heeft een nieuw Braziliaans wonderkind gestrikt. De Madrilenen kondigden de komst van Reinier Jesus aan. Het toptalent vierde gisteren zijn 18de verjaardag. De middenvelder vervoegt na een preolympisch toernooi met de U23 van Brazilië in eerste instantie de beloftenploeg van de Koninklijke. Begin januari schreef Marca dat Real 30 miljoen euro veil had voor Reinier. Of er daadwerkelijk aan dat bedrag tegemoet is gekomen, is niet geweten. Wel tekende Reinier een verbintenis tot juni 2026 in Madrid. Na Vinicius en Rodrygo is hij het derde Braziliaanse talent dat Real in korte tijd rechtstreeks vanuit de Braziliaanse competitie plukt.

Timothy Derijck van Gent naar Kortrijk, Kagelmacher naar Peñarol

KV Kortrijk heeft Timothy Derijck (32) binnengehaald. De ex-speler van Feyenoord, PSV, ADO en Zulte Waregem komt over van AA Gent en tekende in Kortrijk een contract voor 2,5 jaar. Meteen mag Gary Kagelmacher (31) nu ook vertrekken naar Peñarol. De transfer komt vandaag nog in orde. De Uruguayaan krijgt in Montevideo een contract voor 2,5 jaar.

Soufyan Ahannach verlaat Union en trekt naar Go Ahead Eagles

Union neemt na vier maanden al afscheid van Soufyan Ahannach (24). De Nederlander, die van Premier League-club Brighton & Hove Albion werd gehuurd, gaat aan de slag bij de Nederlandse tweedeklasser Go Ahead Eagles. De middenvelder kwam slechts in drie wedstrijden in actie voor Union. Bij Go Ahead Eagles, eveneens op huurbasis, hoopt hij meer speelminuten te krijgen.

Januzaj naar Serie A?

Na de Premier League en La Liga volgt wellicht de Serie A. Adnan Januzaj (24) kan op verregaande interesse rekenen van AS Roma. De gesprekken met de Italiaanse topclub lopen – halfweg deze week volgt normaal een beslissing. In afwachting ontbrak Januzaj gisteren in de wedstrijdselectie van Real Sociedad. De 12-voudige Rode Duivel staat alvast open voor een transfer, nu hij in Spanje niet langer een onbetwiste titularis is. Januzaj mocht de voorbije maanden slechts vijf keer starten in de competitie. Bij Roma moet hij het onfortuinlijke wonderkind Nicoló Zaniolo (20) vervangen. De Italiaan scheurde ruim een week terug zijn voorste kruisband en is zo out voor de rest van het seizoen. Roma – dat ook aan Shaqiri (Liverpool) denkt voor die positie – zou Januzaj in eerste instantie willen huren met een verplichte aankoopoptie. Een constructie die vaak gehanteerd wordt in Italië. Ondertussen volgt AC Milan het dossier op de voet. (NP)