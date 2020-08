Transfer Talk. Sa naar Malaga - Ploeg van Beckham haalt Matuidi - Feyenoord haalt belofte-international Antonucci De voetbalredactie

13 augustus 2020

21u02 0

Orlando Sa (ex-Standard) voetbalt voor Spaanse tweedeklasser Malaga

Orlando Sa zet zijn carrière voort in de Spaanse tweede klasse bij Malaga, waar de Portugese aanvaller een contract voor een seizoen ondertekende. Dat maakten Los Boquerones bekend. De 32-jarige Sa zat sinds mei zonder contract. Standard verbrak het contract van de Portugees, die op Sclessin aan zijn tweede, weliswaar vruchteloze, termijn bezig was. Sa kwam in de zomer van 2016 over van het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Als Luikse aanvalsleider was de centrumspits op anderhalf jaar tijd goed voor liefst 30 doelpunten in 62 officiële duels.

Een half jaar bij het Chinese Henan Jianye deed Sa geen goed. Na zijn terugkeer bij Standard bleef zijn teller staan op amper twee goals in 26 wedstrijden. Afgelopen seizoen speelde hij geen enkel duel meer voor de Rouches. Zijn laatste officiële optreden voor Standard dateerde al van begin april 2019.

Sa speelde eerder voor onder meer Braga, Porto, Fulham, Legia Warschau en Reading. De spits kwam één keer in actie voor het Portugees nationaal elftal.

Malaguistas, ¡ya soy uno de los vuestros! Comienzo esta aventura con mucha ilusión. Es una gran responsabilidad vestir esta camiseta, pero lo daré todo para estar a la altura.



¡Vamos, Málaga! 💙 @MalagaCF pic.twitter.com/LH0V58eUzD Orlando Sá(@ ORLANDOSA10) link

Nog twee Mechelse youngsters naar Helmond

KV Mechelen laat met Alec Van Hoorenbeeck (21) en Gaétan Bosiers (21) nog twee youngsters op huurbasis - en zonder aankoopoptie - naar de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport vertrekken. Bosiers, die herstelt van een knieblessure, werkt zijn revalidatie nog eerst af bij Malinwa. Eerder sloten ook KV-spelers De Bie (19) en Van Keilegom (21) aan bij Helmond.

Feyenoord neemt Belgische belofte-international Francesco Antonucci over van Monaco

Feyenoord neemt de Belgische belofte-international Francesco Antonucci over van AS Monaco. De 21-jarige middenvelder ondertekent bij de Rotterdammers een contract voor vier seizoenen, met een optie voor nog een extra jaar. Feyenoord verhuurt Antonucci komend seizoen nog aan tweedeklasser Volendam, waarvoor hij afgelopen seizoen ook al op huurbasis voetbalde. In twintig competitiewedstrijden maakte hij elf doelpunten.

“We zien in Francesco echt een prima versterking voor de toekomst. Hij heeft een heel goed jaar achter de rug bij Volendam, waarin hij echt enorm is gegroeid. Komend seizoen kan hij zich daar nog verder ontwikkelen om dan vervolgens hier bij Feyenoord aan te sluiten”, zegt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord.

Antonucci was sinds 2017 bij Monaco aangesloten. Voordien speelde hij voor de jeugd van Charleroi, RSC Anderlecht en Ajax.

Matuidi trekt naar Inter Miami

Daags nadat Juventus zijn afscheid bij de club had aangekondigd, heeft Blaise Matuidi getekend bij Inter Miami in de Verenigde Staten. Dat is de club waar onder andere David Beckham mede-eigenaar is. De Engelsman speelde bij Paris Saint-Germain nog samen met Matuidi. Inter Miami debuteert dit jaar in de Major League Soccer (MLS). De Fransman speelde, naast drie jaar Juventus, ook zes seizoenen voor Paris Saint-Germain.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️



Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 Inter Miami CF(@ InterMiamiCF) link

Beerschot dicht bij Japanse aanvaller Suzuki

Beerschot staat dicht bij de Japanse aanvaller Musashi Suzuki. De 26-jarige Suzuki ligt in eigen land nog een jaar onder contract bij Sapporo, maar de onderhandelingen omtrent een transfer naar het Kiel zouden gunstig evolueren. Suzuki is een zevenvoudig Japans international. Hij scoorde ook al één keer voor zijn land. Beerschot zou voor de aanvaller zijn eerste club worden buiten de eigen landsgrenzen.

GOAL! Musashi Suzuki levels this J.LEAGUE Thai Derby matchup with a terrific free kick for @consaofficial!



© J.LEAGUE - All Rights Reserved pic.twitter.com/Wd8vLPXNe7 J.LEAGUE Official EN(@ J_League_En) link

Westerlo huurt Turkse spits van Basaksehir

Westerlo heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van de Turkse aanvaller Atabey Cicek, die voor een seizoen gehuurd wordt van de Turkse landskampioen Istanboel Basaksehir. De Kemphanen bedongen ook een aankoopoptie.

De 25-jarige Cicek streek in de zomer van 2017 neer bij Basaksehir, maar kwam er nog geen minuut in actie. Na twee seizoenen op huurbasis bij achtereenvolgens Demirspor en Ümraniyespor in de tweede klasse van Turkijke, speelde de aanvaller vorig jaar op huurbasis bij Samsunspor in de derde klasse.

Het jeugdproduct van Genclerbirligi vond vorig seizoen in 29 officiële wedstrijden 11 keer de weg naar de netten. Hij deelde ook nog eens 6 assists uit. In de tweede Turkse klasse zit Cicek aan 24 doelpunten en 10 assists op 98 duels.

Vandaag heeft Atabey Cicek een 1-jarig huurcontract, met optie tot aankoop, getekend bij onze Kemphanen.

--

Today Atabey Cicek has signed a 1-year rental contract, with option to purchase, with our club.https://t.co/FhitFHigz2 KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link