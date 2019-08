Transfer Talk. - Rooney naar Derby County - Antwerp spreekt met Japans international De voetbalredactie

06 augustus 2019

13u11 1

Antwerp spreekt met Japanse international

Koji Miyoshi (22) heeft nog een contract tot januari bij Yokohama Marinos, maar de kleine dribbelaar staat nadrukkelijk in de belangstelling van Antwerp dat al gesprekken met de aanvallende middenvelder aanknoopte. Op de Bosuil wachten ze nog op een antwoord van Miyoshi die ook op de flanken kan worden uitgespeeld en het vooral van zijn snelheid moet hebben. Hij maakte pas zijn debuut voor de Japanse nationale ploeg op de Copa América. Bij zijn eerste basisplek scoorde hij meteen twee keer tegen Uruguay. Volgens Japanse media zou ook STVV interesse hebben in de speler van Yokohama Marinos, maar dat wordt op Stayen vooralsnog niet bevestigd.

RC Genk leent Fiolic jaar uit aan AEK Larnaca

RC Genk-middenvelder Ivan Fiolic (23) wordt voor één seizoen uitgeleend aan het Cypriotische AEK Larnaca. Fiolic kwam vorige zomer over van Dinamo Zagreb. Sindsdien was hij in Genk goed voor acht wedstrijden. De Kroaat zet de stap naar AEK Larnaca, dat uitkomt tegen KAA Gent in de voorrondes van de Europa League, met het oog op méér speelminuten.

Stoke City geeft Bojan Krkic vrije transfer

De Engelse tweedeklasser Stoke City heeft het contract met de Spanjaard Bojan Krkic “in onderling overleg ontbonden”, zo maakte de club bekend.

De 28-jarige Krkic werd opgeleid door Barcelona, waarvoor hij meer dan honderd wedstrijden speelde. In zijn tijd wonnen de Catalanen twee keer de Champions League. Na periodes bij AS Roma en AC Milan kwam hij bij Ajax terecht. Daarmee werd hij landskampioen. Na een huurseizoen in Amsterdam belandde hij in 2014 bij Stoke City, waarvoor hij 85 keer (16 doelpunten) in actie kwam. In 2015 liep hij een zware knieblessure op en nadien vond hij zijn niveau van weleer niet meer terug. De voorbije seizoenen leende Stoke hem al uit aan Mainz en Alaves.

Stoke City can confirm that @BoKrkic has left the Club by mutual consent.



The Club would like to thank Bojan for his efforts during his five-year spell with the Potters and wish him well for the future.#SCFC 🔴⚪️ Stoke City FC(@ stokecity) link

“Benavente op uitleenbasis naar FC Nantes”

Cristian Benavente (25) speelt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis voor FC Nantes. Dat melden Franse media. De club uit de Ligue 1 huurt de Peruaanse middenvelder, met optie tot aankoop, van het Egyptische Pyramids FC. Benavente speelde drie seizoenen voor Charleroi, waar hij zich ontpopte tot één van de smaakmakers. Begin dit jaar lieten de Zebra’s hem vertrekken naar Pyramids FC, dat ruim vijf miljoen overmaakte aan de Carolo’s. Na een sterke start raakte hij in Egypte echter op de bank verzeild. Antwerp hengelde de voorbije weken ook naar de diensten van Benavente, maar die kiest dus voor een avontuur in Frankrijk.

Lille breekt clubrecord voor Turks international Yusuf Yazici

De 14-voudige Turkse international Yusuf Yazici verlaat Trabzonspor voor het Noord-Franse Lille, waar hij een contract voor vijf seizoenen ondertekende, zo maakte de club vandaag bekend. De vicekampioen van Frankrijk betaalde naar verluidt 16,5 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder, een clubrecord.

We’re delighted to announce the arrival of Turkey international Yusuf Yazıcı from Trabzonspor! Our new attacking midfielder has signed a deal at #LOSC that runs until 2024. pic.twitter.com/DUW5VjvplO LOSC Lille EN(@ LOSC_EN) link

Bordeaux strikt Laurent Koscielny

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Koscielny zal volgend seizoen terug in zijn thuisland voetballen bij Bordeaux. De club betaalde zo’n 5 miljoen euro voor de verdediger. De 33-jarige Fransman maakte vooral furore in 10 seizoenen bij Arsenal. De verdediger speelde er 353 matchen en scoorde daarin 27 keer. De laatste jaren droeg hij er ook de kapiteinsband. Met The Gunners pakte hij 3 FA Cups, 2 Community Shields en was hij vorig seizoen nog verliezend finalist in de Europa League-finale tegen Chelsea.

Lokeren verhuurt Cevallos

Lokeren verhuurt José Cevallos (24) komend seizoen aan het Portugese Portimonense SC. De Ecuadoraan streek in de winter van 2018 op Daknam neer en scoorde twaalf keer.

Wayne Rooney naar Derby County als speler-assistent-coach?

Wayne Rooney (33) vervoegt vanaf januari 2020 de Engelse tweedeklasser Derby County in een rol als speler en assistent-coach. Bij de club uit de Championship staat de Nederlander Phillip Cocu aan het roer als hoofdtrainer. Rooney, ex-spits van Manchester United en Everton, speelt tegenwoordig in de Major League Soccer bij DC United. Daar ligt hij nog anderhalf jaar onder contract, maar zal dat dus niet uitdoen. Rooney zei eerder al dat hij graag het trainersvak in wil. “Ik wil mijn trainerspapieren halen en er zijn al aanbiedingen geweest voor functies als coach. Ik ben echter nog steeds een speler en geniet ervan om als voetballer op het veld te staan.” In een reactie op de aankondiging reageerde de spits enthousiast: “Ik kijk ernaar uit om Cocu en zijn staf binnenkort te vervoegen. Ik ben ervan overtuigd dat ik heel wat kan bijdragen tot het team, van het eerste elftal tot de jeugdacademie. Ik sta te trappelen om iedereen te ontmoeten, de supporters in het bijzonder.”

Rooney maakte ook van de gelegenheid gebruik om zijn (toekomstige) ex-club te bedanken.“Ik wil ook graag DC United bedanken om me deze kans te geven. De eigenaars, bestuursleden en supporters van die club waren een plezier om mee te werken. Ik zal nog alles geven om de play-offs te halen.”

Ook Phillip Cocu stak zijn vreugde over de komst van Rooney niet weg. “Wayne is uiteraard een extreem getalenteerde speler. Hij zal iedereen enorm veel bijbrengen, zowel op als naast het veld.”

“Zijn leiderschap en ervaring zullen een enorme boost zijn voor het hele team. Hij weet wat nodig is om succesvol te zijn. Zijn aanwezigheid en werkethiek zullen motiveren en inspireren. Daar twijfel ik niet aan.”

Rooney was vanochtend in het trainingscomplex van de ‘Rams’ om daar te onderhandelen over zijn contract. Rooney verliet in de zomer van 2018 de Premier League voor een avontuur in de VS. Een jaar eerder was hij naar Everton teruggekeerd nadat hij dertien seizoenen de kleuren van Manchester United had verdedigd. De Red Devils hadden Rooney in 2004 voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Everton, waar hij twee jaar eerder als 16-jarig toptalent in het eerste elftal debuteerde. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. Bij de ‘Toffees’ was Rooney in zijn laatste seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 40 wedstrijden.

Italië lonkt naar Letica

Ruim een jaar nadat hij voor 3,5 miljoen euro werd binnengehaald als hét talent, lijkt Karlo Letica (22) aan zijn laatste weken in Brugge bezig. De Kroaat behoort niet tot de wedstrijdkern voor Dinamo Kiev – Clement selecteerde Mignolet, Horvath en de jonge Nick Shinton (18). Ondertussen zoekt Club een oplossing voor Letica, al dan niet in de vorm van een uitleenbeurt. De doelman kan alvast rekenen op belangstelling uit Italië. Letica kwam bij Club niet verder dan elf competitieduels en drie Champions League-wedstrijden. Hij hield daarin vier keer de nul. (NP)

De Jong wisselt van club in Qatar

De Nederlander Nigel de Jong ruilt de ene Qatarese club voor de andere. De Jong stapt over van Al-Ahli naar Al-Shahania. De 34-jarige middenvelder deed maandag al mee in een oefenwedstrijd van zijn nieuwe club, die vorig seizoen op de zevende plaats eindigde in de competitie. De Jong speelde één seizoen voor Al-Ahli. Daarvoor kwam de 81-voudig international van Oranje uit voor Ajax, Hamburg, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy, Galatasaray en FSV Mainz.

Montpellier lonkt naar Souquet

Montpellier heeft zijn oog laten vallen op Arnaud Souquet. De Franse club is dringend op zoek naar een nieuwe rechtsachter en volgens L’Equipe staat Souquet helemaal bovenaan de verlanglijst. Souquet kwam pas vorige zomer naar AA Gent, waar hij een contract tot 2022 tekende. Door de komst van Lustig, Castro-Montes en Yem is de rechtsbackpositie overbezet. Souquet kwam de voorbije weken enkel in actie in oefenwedstrijden. (RN/VDVJ)

KV Oostende huurt Sylla van Essevee

De kogel is door de kerk. Niet de Fransman Grejohn Kyei (Reims), wél Idrissa Sylla (28) wordt de nieuwe spits van KV Oostende. Na wekenlange onderhandelingen legde de aanvaller van Zulte Waregem gisteren zijn medische test af en komt hij op huurbasis over naar de kustploeg. Oostende bedong ook een aankoopoptie. (TTV/PJC)