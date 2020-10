Transfer Talk. Robinho gaat voor 230 euro weer bij Santos voetballen Redactie

11 oktober 2020

De Braziliaanse aanvaller Robinho keert terug naar zijn opleidingsclub Santos. Het wordt zijn vierde passage bij het team waar onder meer Pelé en Neymar naam maakten. De 36-jarige Robinho ondertekende een prestatiegericht contract voor vijf maanden. Hij zal er een symbolisch salaris van 1.500 real (zo'n 230 euro) ontvangen. In de overeenkomst zijn wel allerlei bonussen voorzien. Er is ook een optie voor verlenging met een jaar en zeven maanden in opgenomen.

De pocketspits zat zonder club nadat zijn contract bij het Turkse Basaksehir deze zomer afliep. "Dit is altijd mijn thuis geweest", verklaarde Robinho. "Mijn doel is de club op en naast het veld te helpen om weer aan de top te geraken. Het is een bijzonder gevoel terug te keren naar het team waar ik gelanceerd ben.”

Robinho debuteerde in 2002 bij Santos. Drie jaar later trok hij naar Real Madrid. Hij zou nadien nog twee keer worden uitgeleend aan Santos, in 2010 door Manchester City en in 2014 door AC Milan. De 100-voudig Braziliaans international (28 doelpunten) is ook omstreden omdat hij in 2017 door een Italiaanse rechtbank werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor deelname aan een groepsverkrachting in een Milanese nachtclub. Maar omdat de beroepsprocedure nog lopende is, hoeft Robinho (voorlopig) geen cel te vrezen. Op de erelijst van de Braziliaan prijken onder meer landstitels in Brazilië (2002, 2004), Spanje (2007, 2008), Italië (2011), China (2015) en Turkije (2020). Met de Seleçao won Robinho twee keer de Confederations Cup (2005, 2009) en de Copa America (2007).

Para encerrar o sábado, nós reunimos 7️⃣ momentos marcantes do Robinho com o #MantoSagrado! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/jFETdPEHqK Santos Futebol Clube(@ SantosFC) link