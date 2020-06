Transfer Talk. Rob Schoofs verlengt contract bij KV Mechelen - Antwerp haalt Frank Boya Voetbalredactie

26 juni 2020

Rob Schoofs verlengt contract bij KV Mechelen

Na Thibault Peyre en William Togui heeft ook Rob Schoofs zijn contract bij KV Mechelen verlengd. De middenvelder zette zijn krabbel onder een verbeterd contract tot 2024. De Limburger speelt sinds 2017 voor Malinwa, dat hem ging halen bij AA Gent.

✍🏼✅ Rob Schoofs heeft zopas een nieuw contract getekend tot 2024 bij #kvmechelen. Meer @hlnsport Axel Brisart(@ AxelBrisart) link

Boya naar Antwerp

Antwerp plukt Frank Boya weg bij Moeskroen. De 23-jarige Kameroener komt transfervrij over en ondertekent een contract voor twee seizoenen plus nog eens twee jaar optie. De defensieve middenvelder gaf al enige tijd aan hogerop te willen. AA Gent toonde deze winter interesse, maar het wordt dus de Bosuil. De Kameroener droeg sinds 2017 het shirt van Moeskroen, waar hij een basisspeler was. Afgelopen seizoen speelde hij 30 wedstrijden voor Les Hurlus (2 goals, 2 assisten).

Eerder haalde Antwerp voor het middenveld Birger Verstraete, Steven Defour vertrekt dan weer.

Frank Boya nieuwtse aanwinst RAFC!



De Kameroener (01/06/1996) komt transfervrij over van Moeskroen en tekent een contract voor 2 seizoenen (+ 2 optionele seizoenen). pic.twitter.com/RDGCRgdwkN Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

KV Mechelen verlengt contract William Togui

Malinwa maakt werk van de toekomst. Nadat het contract van Thibaut Peyre vorige week werd verlengd, blijft ook spits William Togui (23) KVM langer trouw. De Ivoriaan tekende een nieuwe overeenkomst tot 2024. De voorbije twee jaar schipperde Togui tussen basisplek en invallersstatuut, maar hij toonde vooral zijn neus voor (belangrijke) goals. (ABD)

Na Peyre blijft nu ook Togui tot 2024 🖋

Meer info I https://t.co/jbHOSmmlOn#nomatterwhat pic.twitter.com/rI4eGKmrDq KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Ook Griekse spits Kotsopoulos langer bij Malinwa

KV Mechelen heeft ook het contract van Angelos Kotsopoulos (19) verlengd tot 2021. De polyvalente Griekse spits liet afgelopen seizoen knappe dingen zien bij de jeugd, waar hij regelmatig scoorde (10 goals in 14 matchen). Maar komend seizoen moét hij doorbreken bij de beloften. Hij hoopt zo uiteindelijk ook zijn plaatsje in de A-kern af te dwingen. Kotsopoulos kon ook rekenen op interesse van Twente. Hij arriveerde in augustus vorig jaar Achter de Kazerne, waar ze nog steeds potentieel zien in de jonge aanvaller. Aan hem om komend seizoen te tonen wat hij in zijn mars heeft. (ABD)

RWDM haalt Houssen Abderrahmane, internationale linksback Mauretanië

RWDM blijft zich roeren op de transfermarkt. De Brusselse club bevestigt de komst van Houssen Abderrahmane, een international van Mauretanië, die het voorbije seizoen linksback was bij Louhans-Cuiseau, dat uitkomt in de Franse National 2. Het is meteen de vijfde aanwinst voor de nieuwkomer in 1B. Met Maxime Electeur (FC Luik), Yadi Bangoura (FC Luik), Rommens (Roeselare) en Mpati (Lokeren) bereikte RWDM al eerder een overeenkomst. Amaury Mabika verlaat de club voor SK Londerzeel, dat uitkomt in de tweede amateur. (NFA)



