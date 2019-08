Transfer Talk. Ribéry naar Fiorentina - Genk dicht bij goalgetter van twee meter - De Bock op weg naar Griekenland De voetbalredactie

21 augustus 2019

Ribéry naar Fiorentina

Franck Ribéry is een speler van Fiorentina. De 36-jarige Fransman nam vorig seizoen afscheid van Bayern München. Hij zou bij de Italiaanse eersteklasser een contract hebben getekend voor twee seizoenen en kan er volgens het Duitse Bild vier miljoen euro per jaar verdienen. “Ik ben blij hier te zijn”, zegt Ribéry. “Ik heb er met Luca Toni over gesproken en hij verzekerde mij dat dit een geweldige club is. Ik hou ook van de Italiaanse taal.”

De 81-voudige Franse international besliste deze zomer, net als Arjen Robben, het hoofdstuk Bayern af te sluiten. Voor Robben betekende meteen het einde van zijn carrière maar Ribéry weet voorlopig niet van ophouden. Hij verliet Bayern na twaalf seizoenen met negen landstitels, zes bekeroverwinningen en een Champions League (in 2013). Daarvoor droeg de Fransman het shirt van onder meer Marseille, Galatasaray en Metz.

Mbark Boussoufa wordt ploegmaat van Kara in Qatar

Mbark Boussoufa (35) zet zijn voetbalcarrière verder bij het Qatarese Al Sailiya. Hij gaat er aan de zijde van Kara Mbodj (ex-Anderlecht en Genk) voetballen.

“Een nieuwe uitdaging in Qatar”, zette Boussoufa bij een foto waarop hij poseert met het shirt van zijn nieuwe club.

De Marokkaanse dribbelkont speelde in België voor AA Gent (2004-2006 & 2016) en Anderlecht (2006-2011). Hij kwam ook uit voor Anzhi en Lokomotiv Moskou in Rusland. Sinds 2016 verdient de tweevoudige Gouden Schoen (in 2006 en 2010) zijn brood in het Midden-Oosten.

DEAL DONE: @alsailiyaclub complete their foreigner quota ahead of a momentous season, bringing in 35-year-old Moroccan star Mbark Boussoufa over from Saudi side Al-Shabab#QSL #QNBStarsLeague #Qatar pic.twitter.com/a30dF5Eu8a Qatar Football Live(@ QFootLive) link

De Bock op weg naar Griekse Aris

Laurens De Bock is op weg naar Griekenland. De linksachter van Leeds United gaat op huurbasis aan de slag bij het Griekse Aris FC nadat hij vorig seizoen bij KV Oostende gestald werd. De Griekse traditieclub bedong een aankoopoptie bij Leeds, waar de verdediger deze zomer niet langer welkom was. De Bock ligt bij Leeds nog onder contract tot 2022 nadat hij Club Brugge in januari 2018 definitief verliet.

Onuachu lijkt in Genk neer te strijken

Een ‘done deal’ is het nog niet, maar Genk staat op het punt de 25-jarige Nigeriaanse spits Paul Onuachu van FC Midtjylland te strikken. De gesprekken lopen al geruime tijd. De Deense topploeg hield lang vast aan een vraagprijs van ruim 10 miljoen euro. Een bedrag dat Genk onder geen beding wilde betalen. Beide partijen zouden nu toch dicht bij een akkoord staan en de transfer zou eerstdaags kunnen worden afgerond. Onuachu, een spits van boven de 2 meter, was vorig seizoen goed voor 22 goals en 6 assists in 40 matchen. (KDZ)

Club test Senegalees

Ousseynou Diagne, een 20-jarige Senegalees van Frans tweedeklasser FC Le Mans, loopt al enkele dagen proef bij Club Brugge. Blauw-zwart test de verdedigende middenvelder, die voorlopig met de beloften mee-traint. Club is nog steeds op zoek naar een controlerende middenvelder, die straks met Mats Rits moet concurreren voor een plaatsje voor de verdediging. Diagne wordt naast die beoogde topaankoop mogelijk de vervanger van Sofyan Amrabat, die op weg is naar het Italiaanse Hellas Verona. Verwacht wordt dat de huurdeal eerstdaags rond is. Verona bedong ook een afkoopsom van 3 miljoen euro. Intussen is de uitleenbeurt van doelman Karlo Letica aan het Italiaanse SPAL officieel. (TTV/NP)

Lokeren haalt met Ahmed Said aanvallende versterking

Sporting Lokeren neemt de Italiaans-Ghanese centrumspits Ahmed Said op huurbasis over van het Portugese Rio Ave. Dat maakten de Waaslanders vandaag bekend.

Lokeren, dat uit 1A degradeerde, kende met 1 op 9 een bleke start in de Proximus League. De ploeg van Glen De Boeck kon bovendien nog maar een keer scoren. Said moet dat probleem nu mee helpen oplossen.

De 26-jarige Said begon zijn carrière bij de jeugd van Inter Milaan. In 2011 werd hij weggeplukt door Genoa waar hij in 2013 zijn debuut bij de profs maakte. Na enkele tussenstops bij onder andere het Portugese Olhanense en het Italiaanse Mantova FC kwam hij in 2016 terecht bij het Kroatische Hajduk Split. Daar was Said goed voor 29 doelpunten en 18 assists in 89 wedstrijden.

Zijn prestaties in Kroatië leverden hem in januari 2019 een transfer op naar de Portugese club Rio Ave, die een bedrag van 1,5 miljoen euro op tafel legde voor de linksvoetige spits. Daar kwam hij evenwel weinig aan spelen toe. Bij Lokeren gaat hij op zoek naar meer speelminuten.

Toulouse huurt Nicolas Isimat-Mirin van Besiktas

De Fransman Nicolas Isimat-Mirin (27) gaat opnieuw in eigen land voetballen. De centrale verdediger wordt door Besiktas voor een seizoen uitgeleend (met aankoopoptie) aan Toulouse.

Isimat-Mirin speelde pas sinds januari voor de nummer drie uit de Turkse competitie. Hij was er de voorbije maanden een vaste waarde. Tussen 2014 en begin 2019 was de Fransman aan de slag bij PSV. Met de lampenclub werd hij drie keer kampioen van Nederland (in 2015, 2016 en 2018).

De Fransman heeft in zijn thuisland een verleden bij Valenciennes en AS Monaco. Hij wordt bij Toulouse ploegmaat van Aaron Leya Iseka.

#Mercato ✍️



Le défenseur Nicolas #IsimatMirin est prêté une saison au TFC, avec option d'achat. Bienvenue !



→ https://t.co/5cRMePlD0h pic.twitter.com/gZBpHuMsb5 Toulouse FC(@ ToulouseFC) link

“PSG weigert Neymar uit te lenen aan Barcelona”

Paris-Saint Germain weigert Neymar (met aankoopoptie) uit te lenen aan Barcelona. Dat meldt het Franse Le Parisien. Eerder was er sprake van een mogelijke huurdeal, maar Le Parisien drukt die geruchten de kop in. Neymar uitlenen aan Barcelona? Onmogelijk, vinden ze naar verluidt bij PSG.

De Parijzenaars betaalden in 2017 liefst 222 miljoen euro voor de Braziliaan. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi is nu allesbehalve van plan om Neymar na zo’n investering uit te lenen.

Er kwamen enkele ruildeals (onder meer Coutinho) ter sprake, maar dat zagen ze in Parijs niet zitten. Vervolgens kwam Barcelona met een leenvoorstel. Ook dat is onacceptabel, vindt Nasser Al-Khelaifi. Neymar mag enkel weg voor een groot bedrag, zodat PSG in dat geval meteen een vervanger kan aantrekken.

Betis neemt Alex Moreno over van Rayo Vallecano

Alex Moreno zet zijn carrière verder bij Real Betis. De 24-jarige linksachter verlaat degradant Rayo Vallecano en ondertekende in Sevilla een contract tot juni 2024.

De 26-jarige Moreno was vorig seizoen goed voor 36 wedstrijden in La Liga. Hij maakte daarin een goal en deelde twee assists uit. Betis, vorig seizoen tiende in het klassement, zou voor de Spanjaard 7,5 miljoen euro op tafel leggen.

📣 OFICIAL | El #RealBetis incorpora a sus filas a Álex Moreno 📝🤝



¡Bienvenido, @Moreno7alex! 🆒💚https://t.co/ANC47KVddD pic.twitter.com/8xkjFu0RZ6 Real Betis Balompié(@ RealBetis) link