Transfer Talk. Rezaei wordt opnieuw een jaar aan Charleroi uitgeleend - Jonge doelman tekent contract bij Anderlecht - De Busser naar Lommel

31 juli 2020

Jonge doelman tekent eerste contract bij Anderlecht

Timon Vanhoutte, een 16-jarige doelman, heeft zijn eerste contract getekend bij Anderlecht. Dat bevestigt paars-wit. Vanhoutte, die via KV Kortrijk en Club Brugge bij RSCA belandde, zet de stap naar de beloften, waar Frank Boeckx keeperstrainer is. “Mijn doel is om op termijn door te groeien naar de A-ploeg, zoals vele andere jonge talenten van RSCA”, zegt Vanhoutte op de website van Anderlecht. “Ik heb gekozen voor paars-wit omdat de jeugd hier echte kansen krijgt om zich te ontplooien, zowel op en als naast het veld.”

In Youth We Trust 🟣⚪ Félicitations pour ton premier contrat Timon. 16 jaar, jeugdinternational en in de goede handen van keeperstrainer Frank Boeckx. (https://t.co/uLYD9tliPB) pic.twitter.com/GPIe8phTTM RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Rezaei één jaar langer bij Charleroi

Er is een oplossing gekomen voor Kaveh Rezaei. De 28-jarige Iraniër blijft één jaar langer op uitleenbasis bij Charleroi voetballen. Rezaei zat bij Club Brugge op een dood spoor sinds hij in het tussenseizoen terugkwam van zijn uitleenbeurt aan de club uit Henegouwen. Vorig seizoen was de spits goed voor 12 goals in 22 wedstrijden. In de zomer van 2018 betaalde Club Brugge nog vijf miljoen euro voor de spits aan Charleroi. Met Okereke, Krmencik, De Ketelaere en Badji heeft coach Philippe Clement anderen de voorkeur voor een plaats in de aanval bij Club Brugge.

Kaveh Rezaei wordt voor één seizoen uitgeleend aan RSC Charleroi.



Veel succes, Kaveh! 👍🏻



🔗 | https://t.co/fkAlhVWq0G pic.twitter.com/qhMpRNyh20 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Lommel haalt Jari De Busser

Lommel SK heeft zich versterkt met doelman Jari De Busser (20). Dat bevestigt de club uit de Proximus League vrijdag. De Busser maakt de overstap van AA Gent. De doelman kreeg zijn opleiding bij Lierse. Hij tekende voor twee jaar (met optie) aan de Gestelsedijk. Gisteren las u ook al in deze krant dat Lauren Lemoine overkomt van KV Mechelen.

✅Jari De Busser en Laurent Lemoine tekenen bij Lommel SK!



👇Lees meer over de transfers van deze twee jonge Belgen:https://t.co/g9S6ZVcudE#iedereenLSK🇳🇬 pic.twitter.com/Nxd8RrthaR Lommel SK(@ LommelSKOff) link