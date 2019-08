Transfer Talk. Rezaei blijft in beeld bij ex-club Charleroi - Quaresma mag beschikken bij Besiktas Voetbalredactie

24 augustus 2019

16u50

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Quaresma mag weg bij Besiktas

Ricardo Quaresma mag weg bij Besiktas. De Portugese international krijgt tot het einde van de transferperiode de tijd om een nieuwe club te vinden. Bij Besiktas heeft Quaresma nog een contract tot het einde van dit seizoen. De 35-jarige middenvelder verdedigde de kleuren van Besiktas van 2010 tot 2012 en opnieuw sinds 2015. Daarnaast was hij bij zijn jeugdclub Sporting Lissabon (2001-2003), FC Barcelona (2003-2004), FC Porto (2004-2008 en 2014-2015)), Inter Milaan (2008-2010), Chelsea (2009) en Al-Ahli (2013) aan de slag. Met Sporting (2002) en Porto (2006, 2007, 2008) werd hij kampioen in Portugal, met Inter (2010) in Italië en met Besiktas in Turkije (2016, 2017).

Kaveh Rezaei blijft op de radar van Charleroi

Keert Kaveh Rezaei op huurbasis toch terug naar Sporting Charleroi? Ondanks de aanwerving van Shamar Nicholson als vervanger van Victor Osimhen, blijkt dat nog altijd een mogelijkheid. Bij Club Brugge speelt de de 27-jarige Iraniër slechts mondjesmaat en verliest hij zijn marktwaarde — van 5 naar 2 miljoen in één jaar. Bij de Carolo’s zou hij opnieuw op het voorplan kunnen treden en zijn quotering verhogen. Dat er gepraat wordt, bevestigde vooralsnog geen van beide clubs. Pour vivre heureux, vivons cachés. Wie clever is — en dan zijn de décideurs in Brugge en Charleroi — komt pas naar buiten met een transfer als alles geregeld is.

Belhocine opteerde de voorbije vier speeldagen voor één diepe spits. Indien de deal met Club Brugge zich voltrekt, zal hij van dat systeem moeten afstappen om Nicholson én Rezaei samen aan de aftrap te brengen. Vanaf dat ogenblik wordt Adama Niane, die op Zulte Waregem weer niet kon overtuigen, spits op overschot. En blijft Jérémy Perbet joker, al zijn er dominant voetbal nastrevende clubs die een specialist van de zestien goed zouden kunnen gebruiken om ‘en finesse’ af te werken. (AR)

Leicester leent Adrien Silva opnieuw uit aan AS Monaco

Leicester City leent de dertigjarige Portugese international Adrien Silva tot het einde van het seizoen uit aan AS Monaco, zo maakten beide clubs bekend. Ook vorig seizoen was Adrien Silva sinds de winterstop op uitleenbasis aan de slag bij de Monegasken, die toen op hun beurt Youri Tielemans uitleenden aan The Foxes. Intussen is Tielemans definitief overgenomen van Monaco en kwam ook onder meer Dennis Praet het Engelse middenveld versterken, waardoor er voor de Portugees niet veel anders opzat dan een nieuwe uitleenbeurt.

In het prinsdom is hij meer dan welkom, aangezien AS Monaco voor het tweede seizoen op rij zijn start volledig miste. Na twee speeldagen staan er nog steeds nul punten op de teller. Bij Monaco vindt hij zijn Leicester-ploegmaat Islam Slimani terug. In Leicester ligt de voormalige middenvelder van Sporting nog tot medio 2021 onder contract

Westerlo verhuurt Wouter Corstjens aan Patro Eisden

Westerlo verhuurt verdediger Wouter Corstjens voor een seizoen aan Patro Eisden uit de eerste amateurklasse. Dat heeft het team uit de Proximus League zaterdag laten weten. De 32-jarige Corstjens voetbalde sinds 2017 voor Westerlo, nadat hij transfervrij overkwam van Lommel. De centrale verdediger was eerder tussen 2006 en 2013 al aan de slag in ‘t Kuipje. Het jeugdproduct van KRC Genk droeg ook het shirt van AA Gent, SK Lierse, Waasland-Beveren en het Griekse Panetolikos.

Kortrijk dicht bij Everton-belofte

De huur van de Schotse Everton-belofte Fraser Hornby is in de maak. De spits bezocht KV Kortrijk, praatte er met Vanderhaeghe en heeft zin in een transfer. Ook de clubs zijn het eens zodat de zaak kan worden afgerond. Hornby werd met de beloften van Everton kampioen van de Premier League 2. (ESK)

De Ridder op weg naar STVV

Steve De Ridder (32) staat dicht bij een overgang naar STVV. Op Stayen ligt een contract voor 2 jaar klaar voor de middenvelder van Lokeren. Verwacht wordt dat de deal eerstdaags afgerond wordt. Op Daknam was er al even geen plaats meer voor De Ridder (sinds vorige week in de B-kern) en zijn ze dus blij dat hij van de payroll verdwijnt. STVV betaalt geen transfersom. (MVS)

RWDM wil Vanderbiest als hoofdcoach

RWDM toont verregaande interesse om Fred Vanderbiest (41) aan te trekken als nieuwe hoofdcoach. De eerste amateurclub deed de assistent-trainer van KV Mechelen al twee voorstellen, maar Vanderbiest heeft naar verluidt weinig zin in een nieuw avontuur als T1. KV Mechelen wil hem ook niet laten gaan. (ABD)

Twee nieuwe verdedigers voor Roeselare

KSV Roeselare heeft vrijdag de inkomende transfers van twee nieuwe verdedigers aangekondigd. Siemen Voet, een negentienjarige centrale verdediger, wordt voor een seizoen gehuurd van Club Brugge. De Mauritiaanse linksback Harouna Sy komt over van de Franse tweedeklasser Red Star en tekende voor één jaar op Schiervelde.

Voet maakte de volledige voorbereiding mee met de hoofdmacht van Club Brugge. De Oost-Vlaming speelt al zijn volledige carrière voor blauw-zwart, dat de rijzige verdediger in juli voor twee seizoenen vastlegde.

De 23-jarige Sy speelde de voorbije twee seizoenen in de Ligue 2. Met Red Star uit Parijs was de Frans-Mauritiaanse linksback actief in 53 wedstrijden. Sy is zaterdag meteen speelgerechtigd voor de bekerwedstrijd in en tegen Seraing.

#WELKOMSIEMEN 📝 | Vandaag werd alles in orde gebracht om de ter beschikkingstelling van Siemen Voet door @ClubBrugge te officialiseren. De centrale verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van onze provinciegenoten.



Meer: https://t.co/XTk5QqrXiA #oltegoare ✊ pic.twitter.com/InEPBvUfZ6 KSV Roeselare(@ KSVR134) link